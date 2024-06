Anohni: Ποια είναι η τρανσέξουαλ τραγουδοποιός, για χάρη της οποίας έρχεται η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στην Αθήνα

H Anohni με τον Lou Reed

H Anohni με τους David Bowie, Laurie Anderson, Bette Midler, Lou Reed, Antony Hagerty και, Jimmy Scott, στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το 2005

«Οι πιο κοντινοί μου φίλοι και η οικογένειά μου χρησιμοποιούν θηλυκές αντωνυμίες για μένα. Δεν έχω επιβάλει στον τύπο να κάνει κάτι συγκεκριμένο... Στην προσωπική μου ζωή προτιμώ το «αυτή». Νομίζω ότι οι λέξεις είναι σημαντικές. Το να αποκαλείς ένα άτομο με το φύλο που το ίδιο έχει επιλέξει δείχνει ότι εκτιμάς το πνεύμα του, τη ζωή και τη συνεισφορά του. Το 'αυτός' είναι μια αόρατη αντωνυμία για μένα. Με ακυρώνει» έχει δηλώσει με νόημα η ίδιαΑνάμεσα στους διάσημους καλλιτέχνες που στήριξαν την Anohni ήταν ο σπουδαίοςο οποίος αποτέλεσε τον μέντορά της αλλά και έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της. «Όταν την άκουσα για πρώτη φορά, ήξερα ότι δίπλα μου βρισκόταν ένας άγγελος» είχε δηλώσει ο κορυφαίος Αμερικανός τραγουδοποιός που συνεργαζόταν μαζί της από το 2003 μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατό του, το 2013: ««Ο Lou ήταν σαν πατέρας για μένα. Ποτέ δεν ένιωσα τόσο ορατή και αγαπητή γι' αυτό που πραγματικά είμαι από έναν άνδρα όσο από τον Lou Reed. Πάλεψε αδιάκοπα για να έχω μια θέση στην καθημερινή κουλτούρα. Η καριέρα μου δεν θα είχε απογειωθεί ποτέ χωρίς την τεράστια επιρροή του Lou... Όταν συζητούσαμε για τον θάνατο πριν από μερικές εβδομάδες, μου είπε ότι εστίαζα σε λάθος πράγμα. Ο στόχος του ήταν να μην γίνεται όμηρος του φόβου ενός απατηλού μέλλοντος. Αντιμετώπισε τον θάνατο με αξιοπρέπεια και θάρρος και παρέμεινε δάσκαλος και μέντορας για μένα μέχρι το τέλος. Μου λείπει...Είναι δύσκολο για μένα να αποδεχτώ ότι ένας τόσο μεγάλος άνθρωπος μπορεί πραγματικά να έχει φύγει» είχε εξομολογηθεί συντετριμμένη, τότε, η ίδια.Κατά τη διάρκεια της μουσικής διαδρομής της συνεργάστηκε επίσης με τον, τηνκαι τη, την Laurie Anderson και φυσικά την Μαρίνα Αμπράμοβιτς με την οποία συνέπραξε το 2011, ως μουσική διευθύντρια αλλά και ερμηνεύτρια στην πολυσυζητημένη παράστασή της «Η Ζωή και ο Θάνατος της Μαρίνας Αμπράμοβιτς», που εμπνεύστηκε ο Robert Wilson και σημείωσε παγκόσμια επιτυχία.Η Anohni μπήκε επισήμως στη δισκογραφία το 2000 με την κυκλοφορία του δίσκου «Antony and the Johnsons» στον οποίο αποτυπωνόταν, τόσο μουσικά όσο και ερμηνευτικά, η μελαγχολία, ο πόνος και η κοινωνική σκληρότητα που αντιμετωπίζει ένα queer άτομο. Η δουλειά αυτή τάραξε τα νερά της εποχής ανέδειξε όμως, ταυτόχρονα, τις μουσικές αρετές της δημιουργού του. Το δεύτερο άλμπουμ της ίδιας και του συγκροτήματός της ήρθε το 2005, είχε τίτλο «I Am a Bird Now», αποθεώθηκε από τους κριτικούς και απέσπασε το βραβείο Mercury της χρονιάς.Το 2006 συνεργάστηκε με τον οραματιστή κινηματογραφιστή Charles Atlas και παρουσίασαν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις το project «Turning» . Οι συναυλίες, που καταγράφηκαν και σε ντοκιμαντέρ, περιλάμβαναν και τα βίντεο - πορτρέτα 13 γυναικών από την underground σκηνή της Νέας Υόρκης που γαλούχησε και ανέδειξε την Anohni. Ο Guardian αποθέωσε το project, όπως η και Le Monde που το χαρακτήρισε ως συναυλία - μανιφέστο για θέματα ταυτότητας των φύλων και σεξουαλικού προσανατολισμού, που αποκαλύπτει την επαναστατική γυναικεία πλευρά.Από το 2008 ξεκίνησε η συνεργασία με κάποιες από τις μεγαλύτερεςτου κόσμου με τις οποίες περιόδευσε σε διάφορα μέρη της υφηλίου, το 2012 παρουσίασε το νέο άλμπουμ της «Swanlights» στο πλαίσιο ενός φαντασμαγορικού σόου που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης ενώ το 2016 ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, μαζί με τον J. Ralph, για το τραγούδι «Manta Ray» που ακουγόταν στο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Racing Extinction» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Louie Psihoyos.Εκτός από θέματα σεξουαλικής ταυτότητας η Anohni έχει θίξει μέσα από τα τραγούδια της και άλλα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, μέσω του πέμπτου κατά σειρά άλμπουμ της με τίτλο «Hopelessness», το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Mercury το 2016. Μέσα από θυμωμένο τραγούδι «4 Degrees» κατηγορούσε τις κυβερνήσεις για την αδιαφορία τους σχετικά με τον τεράστιο αυτό κίνδυνο. Στο ίδιο άλμπουμ συμπεριλαμβανόταν και το κομμάτι «Drone Bomb Me» που αποτελούσε μια καταγγελία ενάντια στη στρατιωτική επέμβαση της Αμερικής και άλλων χωρών στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, στο βίντεο κλιπ του οποίου πρωταγωνίστησε το τοπ μόντελ Ναόμι Κάμπελ.Τον Μάιο του 2023 ανακοινώθηκε η επανένωσή της με το συγκρότημά της, τους The Johnsons, με τους οποίους και κυκλοφόρησε, την ίδια χρονιά, το άλμπουμ « My Back Was A Bridge For You To Cross», εστίαζε και πάλι στην κλιματική κρίση και ανακηρύχθηκε ως «δίσκος της χρονιάς» από το New Yorker ενώ οι New York Times.