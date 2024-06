Coldplay: Η ιστορία του συγκροτήματος που γεμίζει το ΟΑΚΑ δύο φορές σε 24 ώρες

Μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα οι Coldplay έχουν κυκλοφορήσει μόλις εννέα άλμπουμ, αλλά έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα, μέγεθος που τους τοποθετεί στις μεγαλύτερες, τις πιο σημαντικές και τις πιο εμπορικές μπάντες που πέρασαν ποτέ από τη Γη

Δείχνοντας διαρκώς ότι μένουν όσο μπορούν πιστοί στις αξίες τους, για τις μετακινήσεις τους προτιμούν ακόμα και σήμερα το μετρό, φροντίζοντας βέβαια να μεταμφιέζονται για να μην τους αναγνωρίσουν οι φαν, ενώ κανείς πια δεν εκπλήσσεται όταν βλέπει τον μπασίστα Γκάι Μπέριμαν να κάνει βόλτες με το ποδήλατό του στο Αμστερνταμ όπου διαμένει μόνιμα, αφού εκεί είναι η έδρα της μάρκας ρούχων Applied Art Forms τα οποία σχεδιάζει ο ίδιος.Οι κανόνες που θέσπισαν ως αξιακή βάση αλλά και ως αρχές για τη λειτουργία του συγκροτήματος οι Coldplay παραμένουν ίδιοι μέχρι σήμερα: ακολουθώντας κατ’ αρχάς το παράδειγμα τωνκαι των., αποφάσισαν να διώχνουν όποιο από τα μέλη παίρνει απαγορευμένες ουσίες, ενώ μοίρασαν και τις αρμοδιότητες και τα κέρδη από τις περιοδείες σε ίσα μερίδια.Στην πρώτη κιόλας παγκόσμια τουρνέ τους το 2002, για το άκρως πετυχημένο άλμπουμ «A Rusch of Blood to the Head» και πάλι, κατά το παράδειγμα των επίσης οικολόγων U2, υιοθέτησαν τους ιδιαίτερους φωτισμούς και τα LED, τα οποία διατηρούν μέχρι σήμερα, ενώ μέρος των εσόδων αποφάσισαν να το διαθέτουν, από τότε, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως την καμπάνια για τη διάσωση των δασών. Εναν χρόνο αργότερα, και συγκεκριμένα λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2003, οι αναγνώστες του «Rolling Stone» θα ανακηρύξουν τους Coldplay ως το καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς και στα βραβεία Grammy του 2004 θα κερδίσουν το βραβείο του τραγουδιού για το «Clocks», το οποίο άκουγες κυριολεκτικά παντού. Οσοι νομίζουν ότι πρόκειται για μια μπάντα που θα εξαντλήσει τη δυναμική της στα δύο πρώτα άλμπουμ διαψεύδονται καθώς το τρίτο τους δυναμικό «X & Y» δείχνει ότι ξέρουν να πειραματίζονται συνδυάζοντας τους ηλεκτρονικούς ήχους με τα μαθηματικά, τις αντιθέσεις ανάμεσα στην ποπ και τη ροκ με μια άκρως συμφιλιωτική διάθεση. Ολα σχεδόν τα τραγούδια σκαρφαλώνουν με το καλημέρα στο Billboard και η μπαλάντα «Fix You» γίνεται ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια όλων των εποχών.Αλλά αυτό που έκανε στην πραγματικότητα την τεράστια διαφορά και τη στροφή στην καριέρα τους ήταν το «Viva La Vida!», όπου θα πάρουν τα credits από τον ένδοξο θεό της ροκχρησιμοποιώντας τον καλό του φίλο και παραγωγό Μπράιαν Ινο για να τους φτιάξει ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ στον χώρο της ποπ. Με το απρόσμενο «Viva La Vida or Death And All His Friend» και με τον χαρακτηριστικό πίνακα του Ντελακρουά, συνώνυμο της Γαλλικής Επανάστασης, στο εξώφυλλο, όχι μόνο δείχνουν τις ανατρεπτικές τους διαθέσεις, αλλά αλλάζουν και στυλ εισάγοντας τις πιο ηλεκτρονικές αποχρώσεις του Ινο στον ήχο τους. Αποδεικνύουν έτσι στην πράξη ότι όχι μόνο έχουν βαθιές καλλιτεχνικές ευαισθησίες, αλλά ότι ήρθαν για να αφήσουν για πάντα τη σφραγίδα τους στον χώρο της ποπ ως κάτι μοναδικό.Αν οι αρχές του 2000 βρήκαν τον φρόντμαν του συγκροτήματος,, να διάγει την πιο ευχάριστη περίοδο της ζωής του με τον γάμο του με την Αμερικανίδα ηθοποιό Γκουίνεθ Πάλτροου, οι αρχές της δεύτερης δεκαετίας μάλλον θα είναι οι πιο δύσκολες. Για χάρη του, ωστόσο, η ηθοποιός θα μεταφερθεί στην αρχή του γάμου τους από την Καλιφόρνια στο ανήλιαγο Λονδίνο και οι δύο κόρες τους, Απλ και Μόουζες Μάρτιν, έμοιαζαν τότε να συμπληρώνουν την οικογενειακή ευτυχία.Οι κοινές οικολογικές ανησυχίες κάνουν το ζεύγος να προμοτάρει, όσο μπορεί, εναλλακτικές μορφές διατροφής, τη χορτοφαγία, την ανακύκλωση, πράγματα σχεδόν άγνωστα σε μια κοινωνία που είχε αρχίσει τότε μόλις να μιλάει για την καταστροφή του περιβάλλοντος και να στρέφεται στα βιολογικά προϊόντα. Ωστόσο, τα σύννεφα άρχισαν να πυκνώνουν ύστερα από φήμες ότι η Πάλτροου είχε βρει παρηγοριά στην αγκαλιά ενός πλούσιου επιχειρηματία και ότι η διαρκής απουσία του συζύγου της, στο πλαίσιο των παγκόσμιων περιοδειών του, απομάκρυνε για τα καλά το ζευγάρι. «Ηταν προφανές ότι Μάρτιν είχε πέσει σε κατάθλιψη εξαιτίας αυτού», ομολογούσε ο ντράμερ Γουίλ Τσάμπιον στο ντοκιμαντέρ με την ιστορία του συγκροτήματος «A Head Full of Dreams».Τα προσωπικά αδιέξοδα του φρόντμαν φάνηκαν να επηρεάζουν όλη την ομάδα, σε σημείο που οι φίλοι του πίστευαν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από αυτή την ιστορία αλώβητοι. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να παροτρύνουν τον καλό τους φίλο και δυναμικό αρχηγό του συγκροτήματος να αρχίσει να γράφει. Υστερα από μεγάλη παρότρυνση ο Μάρτιν άρχισε να συνθέτει τα τραγούδια που αποτέλεσαν τη βάση για το «Ghost Stories», με εμφανείς τις επιρροές του χωρισμού του από την: η μουσική, ωστόσο, ήταν και πάλι η σωτήρια οδός για τον Μάρτιν, ο οποίος εκ των υστέρων ομολογούσε πως αυτός ο δίσκος σήμανε το πέρασμα «από την απόλυτη μοναξιά στην αίσθηση του μαζί και της κοινότητας», που χαρακτηρίζει το συγκρότημα μέχρι σήμερα.Σε αυτό το πλαίσιο σύμπνοιας με τη δοκιμασία που περνούσε τότε ο αρχηγός τους τα υπόλοιπα μέλη αρνούνται να ηχογραφήσουν το νέο τους άλμπουμ σε κάποιο ψυχρό στούντιο, προτιμώντας την ασφάλεια του σπιτιού του μπασίστα Γκάι Μπέριμαν. Στο άλμπουμ ήταν εμφανείς και οι μεταφυσικές επιρροές των διάφορων διαβασμάτων του Μάρτιν, ο οποίος έχει εμμονή με τους Γνωστικούς, τους Αλχημιστές και τους Σούφι, συγκεκριμένα τον ποιητή του 13ου αιώνα, Τζελαλεντίν Ρουμί. Με το προηγούμενο άλμπουμ τους «Mylo Xyloto» το 2012 έδειξαν πόσο αγαπούν τα κόμικς, ενώ τα τραγούδια τους άρχισαν να ντύνουν μουσικά τις ταινίες του Χάρι Πότερ.Ακολούθησαν διάφορες συνεργασίες και μια εσωτερική κρίση κάποιων ετών, για να κάνουν την επιστροφή το 2019 στέλνοντας προσωπικά γράμματα στους φαν τους όπου ανακοίνωναν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Everyday Life». Σε συνέντευξή του στο BBC Radio 1 (υπάρχει στο αρχείο) ο Κρις ανακοινώνει ότι αυτό το άλμπουμ αντικατοπτρίζει το όραμα του συγκροτήματος για έναν νέο κόσμο και για να το κάνουν γνωστό δίνουν μια συναυλία στην Ιορδανία με δωρεάν απευθείας μετάδοση στο YouTube. Διστάζουν ωστόσο να προχωρήσουν σε περιοδεία γιατί, όπως λένε, θέλουν να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο αποτύπωμα και να σέβεται όσο γίνεται το περιβάλλον. Το νέο τους άλμπουμ «Higher Power» και το «Music of the Spheres» επομένως συνιστά την οικολογική έκφραση του συγκροτήματος στη μετά Covid εποχή.Στο πλαίσιο, τα μέλη του συγκροτήματος μας παρακαλούν, αντί για πλαστικά μπουκαλάκια, στη συναυλία να πάρουμε μαζί το παγούρι μας και να το γεμίσουμε με βρύσες που θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία και να προτιμήσουμε το μετρό αντί για το αυτοκίνητο. Επίσης μας συστήνουν να αποφύγουμε τα backpacks και τις μεγάλες τσάντες και να έχουμε μόνο μικρά τσαντάκια.Θα υπάρχουν, επίσης, παντού ποδήλατα που θα ηλεκτροδοτούν τη συναυλία, ενώ στην αρένα θα κατασκευαστεί μια κινητική πίστα για να μπορούμε να χορεύουμε παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Εννοείται ότι θα υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και τα κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής μέσω subpacks (ηλεκτρονικών γιλέκων) που θα προσφερθούν δωρεάν.Τέλος σε μία από τις πιο κεντρικές εισόδους του σταδίου θα λειτουργεί ένα άνετο, ήσυχο δωμάτιο, στο οποίο όποιος θέλει μπορεί εκεί να ηρεμεί και να απομονωθεί από ήχους και πολυκοσμία, ακολουθώντας το παράδειγμα του, ο οποίος φροντίζει να κάνει meditation κάθε πρωί, παρασύροντας και την τωρινή του αγαπημένη, και μέλλουσα, όπως θέλουν οι φήμες, σύζυγό του, Ντακότα Τζόνσον.