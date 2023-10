Οι Coldplay αποφάσισαν να εμφανιστούν στην Αθήνα, αλλά ο Καλατράβα... είχε άλλα σχέδια

Τα προβλήματα στατικότητας και οι λοιπές αστοχίες του στεγάστρου Καλατράβα άφησαν... ασκεπείς και τους Coldplay, τη διάσημη βρετανική μπάντα που, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, είχε προγραμματίσει για τον προσεχή Ιούνιο δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ

Αυτό που συνέβη μόλις τον περασμένο Ιούλιο με την ανακοίνωση τηςθύμισε σε κάποιους ό,τι έγινε όχι στο μακρινό ή στο απώτατο παρελθόν με τα κρούσματα του κορωνοϊού. Ολοι είχαν κάποιον στο περιβάλλον τους που νοσούσε, όμως οι ίδιοι παρέμεναν αλώβητοι περιμένοντας άλλοι με στωικότητα και άλλοι περιδεείς τη σειρά τους να νοσήσουν, αφού έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτο να τη σκαπουλάρουν από τον τότε viral ιό, εφόσον εξακολουθούσαν να ζουν στην πολλή συνάφεια του κόσμου και όχι ως αναχωρητές σε κάποια απάτητη κορυφή.Στην περίπτωση βέβαια των δύο sold out αθηναϊκών συναυλιών της βρετανικής μπάντας τα πράγματα είναι κατά τι διαφορετικά. Ολοι γνωρίζουμε κάποιον που έχει εξασφαλίσει ένα από τα 120.000 ανάρπαστα εν ριπή οφθαλμού εισιτήρια, τα οποία κοστίζουν από 52,8 έως 995 ευρώ, και περιμένουμε τη μοίρα, την τύχη ή τη συγκυρία -ή λόγω δυσκολίας του πράγματος και τις τρεις μαζί- μήπως και φτάσει και στα δικά μας χέρια κάποιο από αυτά.Συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν το δίχως άλλο όσοι μπορούν και θέλουν να διαθέσουν 5.000, ακόμα και 10.000 ευρώ -δηλαδή να πληρώσουν δέκα φορές την αξία του πιο ακριβού εισιτηρίου Ultimate Spheres Experience- για να παρακολουθήσουν το λαοφιλές μουσικό γκρουπ στις 8 και 9 Ιουνίου του 2024, μια και η συνήθης πρακτική της μαζικής αγοράς και μεταπώλησης εισιτηρίων, του επονομαζόμενου «ticket scalping», δεν θα μπορούσε να παρακάμψει τα πολυαναμενόμενα εν Αθήναις live του σούπερ γκρουπ.Ξεχάστε τώρα ό,τι μόλις διαβάσατε. Γιατί όταν οιέκαναν σχέδια και στις 18 Ιουλίου, δηλαδή μετά το τέλος του σόου τους στην Johan Cruijff ArenA του Αμστερνταμ, ανακοίνωναν τις νέες ημερομηνίες του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους «Music of the Spheres World Tour», στις οποίες περιέλαβαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και την Αθήνα, ογελούσε. Εντάξει, όχι ο ίδιος ο 72χρονος Καταλανός αρχιτέκτονας, αλλά οι βίδες, τα παξιμάδια και τα μπουλόνια των εμβληματικών -για σωστούς και πλέον και για λάθος λόγους- στεγάστρων που σχεδίασε για το κεντρικό στάδιο και το ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.Οπως πλέον γνωρίζει και ο-κάποτε θριαμβικό- αρχιτεκτόνημα που ταυτίστηκε με την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο όπου γεννήθηκαν, στις 30 Σεπτεμβρίου το ΟΑΚΑ σφραγίστηκε για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις λόγω προβλημάτων στατικότητας και μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επαναλειτουργήσει. Εκτός από τους αθλητές, τους συλλόγους και τους αθλουμένους που έμειναν εν μια νυκτί άστεγοι, ασκεπείς έμειναν και οι Coldplay. Κυρίως οι 120.000 fans τους που, ενώ πριν από μόλις δύο μήνες μακάριζαν τη σβελτάδα και την καλή τύχη τους που πρόφτασαν να αγοράσουν ένα εισιτήριο για να βρεθούν όσο εγγύτερα γίνεται στον frontman του γκρουπ Κρις Μάρτιν, τις τελευταίες ημέρες έχουν μείνει με το χαρτάκι στο χέρι.Την ίδια αμηχανία μοιράζεται και η εταιρεία High Priority Promotions, η οποία πέτυχε τη μετάκληση της μπάντας που το ελληνικό κοινό διψούσε να παρακολουθήσει live. Αμέσως μετά το σφράγισμα του ΟΑΚΑ προχώρησε σε ανακοίνωση που ξεκινούσε με την προσφώνηση «Αγαπητοί Coldplay fans» και στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν: «Καθώς αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας έχει ενεργή σύμβαση μίσθωσης με τη διαχειριστική εταιρεία του ΟΑΚΑ.Η σύμβαση αυτή ούτε έχει καταγγελθεί, ούτε έχει υπαναχωρήσει κάποιος εκ των συμβαλλομένων. Κι εμείς ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ για τις εξελίξεις σχετικά με τη στατική επάρκεια του ΟΑΚΑ. Αναμένουμε από την εκμισθώτρια εταιρεία επίσημη ενημέρωση αν θα εκτελεστεί κανονικά η μεταξύ μας σύμβαση, κάτι το οποίο εξαρτάται από τη διάρκεια των εργασιών που θα πρέπει να υλοποιηθούν για να καταστεί ασφαλής ο χώρος».Σε επικοινωνία που είχε το «ΘΕΜΑ» με την επικεφαλής της εταιρείας Νανά Τράντου, εκείνη μας παρέπεμψε στην προηγούμενη ανακοίνωση, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νεότερο από το μέτωπο Καλατράβα, ενώ επισήμανε ξανά ότι η High Priority Promotions δεν είχε γνώση, ιδέα ή υπόνοια για τα προβλήματα στατικής επάρκειας του περίφημου στεγάστρου, το οποίο μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις συναγωνίζεται πια στα ίσα το θρυλικό Γεφύρι της Αρτας. Ναι, προφανώς, ο θρύλος πως χρειάστηκε η θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα για να στεριώσει καθόλου εύηχη δεν θα ηχήσει στα αυτιά της Ρομπερτίνα Καλατράβα, συζύγου του Σαντιάγο.Πάντως, παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, στην οποία ας μην κρυβόμαστε ενυπάρχουν και γενναίες δόσεις φαιδρότητας, αλλά και την ανατροφοδότηση του εθνικού σχήματος μειονεξίας από το εσπευσμένο κλείσιμο ενός έργου-ορόσημου, στην εικοσαετή μάλιστα επέτειο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, ενδιαφέρον έχει πώς ένα μουσικό γκρουπ κατάφερε όχι μόνο να ερεθίσει, αλλά και να εξάψει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Μιλάμε, δε, για μια μπάντα με 25 χρόνια πορείας στην πλάτη της, η οποία εξακολουθεί να ενδιαφέρει και καταπώς φαίνεται να παθιάζει ακόμα και σε μια εποχή με περισσότερη πληροφορία απ’ όση μπορούμε να καταναλώσουμε και έχει ως συνέπεια τη συλλογική διάσπαση προσοχής και ενδιαφέροντος.Οι Coldplay είναι αυτό που θα έλεγε κανείς μια μπάντα του παλιού κόσμου. Εκείνου που δεν είχε κατακυριευτεί ακόμα από το Διαδίκτυο και δεν επινοούσε καθημερινά ήρωες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τους οποίους αποκαθήλωνε μέχρι να πεις «cancel». Το γεγονός ότι συνεχίζουν όχι μόνο να υπάρχουν, αλλά και να απασχολούν και να συνομιλούν με την εποχή μας μεγεθύνει το ούτως ή άλλως σημαντικό καλλιτεχνικό εκτόπισμά τους.