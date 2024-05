Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Αυτές οι ταινίες θα προβληθούν τον Ιούνιο στον υπαίθριο χώρο του

Κλείσιμο

Το καλοκαίρι θα είναι ο βασικός θεματικός άξονας των ταινιών που θα προβληθούν στο Ξέφωτο του, στο πλαίσιο της σειράςPark your Cinema.Ρομαντικοί έρωτες, απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια, όλα με φόντο το καλοκαίρι, έρχονται από τις 7 Ιουνίου να ομορφύνουν τα βράδια μικρών και μεγάλων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αγαπημένες ταινίες, παλιές και νεώτερες, από το «Dirty Dancing» και το βραβευμένο «Τρίγωνο της θλίψης» μέχρι τα «Αστερίξ και Οβελίξ: Στον Δρόμο για την Κίνα» και «Μικρή Γοργόνα».Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προτείνει τις ταινίες για ενήλικες, ενώ τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό ΔιεθνέςΦεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF). Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie FarisΗ οικογένεια Χούβερ αποφασίζει να ταξιδέψει ως την Καλιφόρνια με ένα ετοιμόρροπο βαν, προκειμένου η 8χρονη Όλιβ να συμμετάσχει στους τελικούς παιδικών καλλιστείων. Οι Γκρεγκ Κινίαρ, Τόνι Κολέτ, Στιβ Καρέλ, Πολ Ντάνο, Αμπιγκέιλ Μπρέσλιν και Άλαν Άρκιν πρωταγωνιστούν, ερμηνεύοντας τα βασικά μέλη μιας δυσλειτουργικής και εκκεντρικής οικογένειας που πρέπει να βρουν τον τρόπο να έρθουν κοντά. Μια ταινία που σου ζεσταίνει την καρδιά, μια τρυφερή καλοκαιρινή κωμωδία που κατέκτησε τις καρδιές κοινού και κριτικών και απέσπασε Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.Σκηνοθεσία: Emile Ardolino«Nobody puts Baby in the corner». Η πιο γνωστή ατάκα μίας από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες των ’80s μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι του 1963. Η 17χρονη Μπέιμπι (Τζένιφερ Γκρέι) κάνει διακοπές με τους γονείς της. Η ίδια είναι σίγουρη ότι μπροστά της βρίσκεται ένα ακόμα βαρετό καλοκαίρι, ωστόσο όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει τον Τζόνι (Πάτρικ Σουέζι), έναν γοητευτικό καθηγητή χορού που παραδίδει μαθήματα σε παραθεριστές. Η Μπέιμπι αρχίζει μαθήματα χορού με τον Τζόνι και σύντομα ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται….. Μια ταινία με πάθος, γκλίτερ και τραγούδια που έχουν μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού «(I’ve Had the) Τime of my Life».Σκηνοθεσία: Ruben ÖstlundΟ Καρλ και η Γιάγια, ένα ζευγάρι μοντέλων που ζει αποκλειστικά στον κόσμο της μόδας εξερευνώντας παράλληλα τα όρια της σχέσης του, αποδέχονται την πρόσκληση για μια πολυτελή κρουαζιέρα, με συνταξιδιώτες ένα απωθητικό συνονθύλευμα από βαθύπλουτους επιβάτες: έναν Ρώσο ολιγάρχη, Βρετανούς έμπορους όπλων, καθώς και έναν ιδιοσυγκρασιακό, αλκοολικό και Μαρξιστή καπετάνιο. Στην αρχή, τα πάντα δείχνουν φωτογενή, βγαλμένα θαρρείς από τις εικόνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, μια θύελλα καραδοκεί και η ναυτία ισοπεδώνει τους επιβάτες στη διάρκεια του λουκούλλειου δείπνου που τους παραθέτει ο καπετάνιος. Η κρουαζιέρα καταλήγει σε καταστροφή. Ο Καρλ και η Γιάγια βρίσκονται ναυαγοί σε ένα ερημονήσι, παρέα με διάφορους δισεκατομμυριούχους και μία από τις καθαρίστριες του πλοίου. Η ιεραρχία ανατρέπεται ολοκληρωτικά, καθώς η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει. Ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας του Ρούμπεν Έστλουντ είναι μια κατάμαυρη κωμωδία που σατιρίζει ανελέητα τους τρόπους και τα καμώματα ενός χρεοκοπημένου κόσμου που θαυμάζει το είδωλό του στον καθρέφτη.Σκηνοθεσία: David Alaux