Τώρα είναι η σειρά μας να το πάρουμε - Το αφιέρωμα της Euroleague στον Ολυμπιακό - Βίντεο

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη του Final-4 της Euroleague στο Βερολίνο με τον Ολυμπιακό να παίζει στον ημιτελικό με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία έχασε στον περσινό τελικό.Οι "ερυθρόλευκοι" απέκλεισαν τηνμε μειονέκτημα έδρας και ονειρεύονται να φτάσουν στον τελικό και να κερδίσουν τον 4ο τίτλο τους στη Euroleague. Η διοργανώτρια με αφορμή το 3ο σερί Final-4 του Ολυμπιακού έφτιαξε ένα βίντεο για τους Πειραιώτες με τον τίτλο: «Τώρα είναι η σειρά μας να το πάρουμε».Εκεί υπάρχουν πλάνα από τη φετινή πορεία, από τα 2 χαμένα Final-4 σε Σερβία (2022) και Λιθουανία (2023) από τον κερδισμένο τελικό του 2013 ενώ έχουν μιλήσει για τη μάχη του Βερολίνου ο Γιώργος Μπαρτζώκας, οκαι ο Τόμας Γουόκαπ.«Είναι σαν να πετάς, όταν βρίσκεσαι εδώ. Όλες οι προσπάθειες και οι θυσίες από τη σεζόν, επιτέλους ανταμείβονται. Είναι το ίδιο συναίσθημα σα να πηγαίνεις σε Final Four την πρώτη φορά. Δεν μπορείς να χορτάσεις.Αυτό είναι το άθλημα. Να αγαπάς να παίζεις μπάσκετ. Να θες να παραμείνεις στο ίδιο επίπεδο για χρόνια και να διεκδικείς τίτλους. Σε εμένα έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα πολλές φορές. Είναι ευλογία και αισθάνομαι πολύ τυχερός» είπε ο Παπανικολάου.Από την πλευρά του ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε: «Ήταν μια μεγάλη, δραματική σεζόν. Τελικά βρήκαμε τον ρυθμό μας στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και τον κουβαλήσαμε στα play off. Για το Final Four, για αυτό ακριβώς παίζουμε. Αυτή τη σεζόν υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Υπήρχαν διαστήματα που παίζαμε πολύ άσχημα και είχαμε τραυματισμούς. Μέσα από όλα αυτά, οι οπαδοί μας στάθηκαν στο πλευρό μας. Θα έπρεπε να κερδίσουμε τον τελικό με τη Ρεάλ πέρυσι. Δεν τα καταφέραμε. Κανένας δεν ήταν χαρούμενος. Όμως είμαστε πάλι εδώ με την ίδια νοοτροπία. Πήγαμε εκεί, προσπαθήσαμε και τώρα είναι καιρός να κερδίσουμε».Τελος ο Μπαρτζώκας τόνισε: «Ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλο τον σύλλογο. Φυσικά, μπορώ να πω και πολύ συναισθηματική. Είχαμε τόσους τραυματισμούς, τόσα προβλήματα. Το μπάσκετ είναι απρόβλεπτο. Μπορεί να κάνεις τα πάντα, να είσαι 100% επιτυχημένος και να χάσεις το ματς. Την προηγούμενη σεζόν ήταν κάπως έτσι. Είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και είμαστε σίγουροι ότι παρουσιαστούμε πολύ ανταγωνιστικοί στον ημιτελικό».