Γιώργος Περρής: Στις Κάννες για την ταινία - αφιέρωμα στον Michel Legrand

Ο Michel Legrand με τον Γιώργο Περρή

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να είδαμε αρκετούς Έλληνες και κυρίως Ελληνίδες να περπατούν στο κόκκινο χαλί των, μόνον ένας από αυτούς, ωστόσο, είχε προσκληθεί, επισήμως, από τους διοργανωτές του διάσημου κινηματογραφικού φεστιβάλ. Ο λόγος για τον διεθνώς καταξιωμένo ερμηνευτήο οποίος ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους για την πρεμιέρα της– αφιέρωμα στον βραβευμένο με Όσκαρ θρύλο της κινηματογραφικής μουσικήςο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019.Τομε τίτλο «Il était une fois Michel Legrand / Once upon a time Michel Legrand» είναι αφιερωμένο στην ζωή και την καριέρα του σπουδαίου συνθέτη, πιανίστα και ενορχηστρωτή που άφησε ανεξίτηλο το μουσικό στίγμα του.Δεδομένου ότι ο Γιώργος Περρής είχε συνεργαστεί μαζί του, εμφανίζεται στην ταινία, ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής όπως οικαι, αφηγούμενος πολύτιμες εμπειρίες που αποκόμισε δίπλα σε αυτόν τον θρύλο της παγκόσμιας μουσικής.O Michel Legrand είχε κερδίσει τρία Όσκαρ από τα 13 που ήταν συνολικά υποψήφιος, πέντε βραβεία Grammy και μία Χρυσή Σφαίρα. Μεταξύ άλλων είχε γράψει τη μουσική για ταινίες όπως «Οι Ομπρέλες του Χερβούργου», «Yentl», «Υπόθεση Τόμας Κράουν», “Summer of ’42”, ενώ είχε επίσης συνεργαστεί και με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές παγκοσμίως.Ο Michel Legrand συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιώργο Περρή το 2014, με αφορμή τη διασκευή του τραγουδιού «I Will Wait for You», σε γαλλικά και αγγλικά, το οποίο κυκλοφόρησε στον πρώτο αγγλόφωνο δίσκο του διεθνή Έλληνα τραγουδιστή. Τα επόμενα χρόνια πραγματοποίησαν κοινές συναυλίες στην Ρωσία ενώ το 2018 ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν μαζί και στην Αθήνα σε μια sοld out βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, μία συναυλία που τελικά ακυρώθηκε, δυστυχώς, λόγω βροχής.