Helmos Mountain Festival: Επιστρέφει τον Ιούνιο το μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται μέσα στη φύση

Δημοφιλή ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως ο, οκαι οθα φιλοξενήσει το φετινόπου διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, από τις 21 έως και τις 24 Ιουνίου, σταΟ στόχος του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων να καταστεί ο Χελμός ένα βουνό για όλους, έγινε πέρυσι πραγματικότητα και απέδειξε πως φύση, αθλητισμός, δραστηριότητες αναψυχής, εκπαίδευση και μουσική αποτελούν την απόλυτη συνταγή …ευτυχίας. Φέτος λοιπόν, σε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και στη φύση και με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σε συνεργασία με τη Novel Vox, σχεδίασαν ακόμα ένα υπέροχο φεστιβάλ και μας περιμένουν όλες και όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να μοιραστούμε ανεπανάληπτες στιγμές και να φτιάξουμε νέες αναμνήσεις.To πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει, εκτός από, υπαίθριες δραστηριότητες, για όλες τις ηλικίες και κάθε διάθεση, όπως τοξοβολία, πεζοπορία, flying fox, yoga, orienteering, mountain bike, γνωριμία με την τοπική γαστρονομία, οινικά events, workshops, παιδικά εργαστήρια στη φύση, trail running για τους πιο… βουνίσιους, κινηματογραφικές προβολές και πολλά ακόμα. Η φετινή διοργάνωση μάλιστα θα ολοκληρωθεί με ένα μοναδικό, γνήσιο γλέντι στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων.Οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που θα συμμετάσχουν είναι οι L'Entoutloup, Novel 729Villagers of Ioannina City, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Λόγος Τιμής, Ορέστης Ντάντος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μαρίνα Σπανού, Σκιαδαρέσες, Γιώργος & Νίκος Στρατάκης, Ταφ Λάθος και Γιάννης Χαρούλης.εισιτηρίων