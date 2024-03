WOW – Women of the World: Για δεύτερη φορά στην Αθήνα το διεθνές φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στις γυναίκες

«Είναι ίσως πιο επικίνδυνο να είσαι γυναίκα παρά στρατιώτης σε ένοπλη σύγκρουση».Patrick Cammaert, πρώην διοικητής της μεραρχίας του ΟΗΕ για την ανατολική ΛΔΚ (MONUC)Ενώ ο πόλεμος και οι συγκρούσεις προκαλούν παγκόσμια οδύνη, ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας ενάντια στις γυναίκες, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων αυτών, είναι διαδεδομένες ιστορικά. Το 2022, περισσότερες από 600 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ζούσαν σε χώρες πληγείσες από συγκρούσεις,-αύξηση 50% από το 2017- και πολύ συχνά τα σώματα των γυναικών γίνονται μέρος του πεδίου της μάχης μέσω του παλαιότερου και πιο σιωπηλού εγκλήματος του πολέμου. Γιατί είναι τόσο διαδεδομένη αυτή η συνθήκη και τι γίνεται για να αλλάξει;Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η απονομή του βραβείου Anna Politkovskaya 2023 από τον διεθνή οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα RAW (Reach All Women) in WAR. Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμεται στις γυναίκες δημοσιογράφους που εργάζονται σε ζώνες πολέμου και συγκρούσεων και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, συχνά με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο.Συντονίστρια:Jude Kelly - Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρύτρια του WOW FoundationΟμιλήτριες:Lucy Kassa - Δημοσιογράφος, Νικήτρια του Βραβείου Anna Politkovskaya για το 2023Mariana Katzarova - Ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, Ιδρύτρια του οργανισμού RAW in WAR, Ιδρύτρια του Βραβείου Anna PolitkovskayaΚατερίνα Οικονομάκου - Δημοσιογράφος, ΣυγγραφέαςΗ γυναίκα που ποτέ δεν θα γίνω: Τα μη-ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς στην ψηφιακή εποχή12.30-14.00, Πύργος ΒιβλίωνΟ ψηφιακός εαυτός είναι συχνά διαφορετικός από τον πραγματικό. Μέσα από φίλτρα και προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών, συγκρινόμαστε πλέον περισσότερο από ποτέ με έναν πλαστό, «υπερτέλειο» εαυτό και είμαστε καταδικασμένες να χάνουμε. Μήπως τελικά ο εκδημοκρατισμός των ψηφιακών μέσων δεν επέφερε την επανάσταση στα πρότυπα ομορφιάς;Συντονίστρια:Εύα Ξευγένη - Aρθρογράφος, Aρχισυντάκτρια της WomanlandiaΟμιλήτριες:Μαρίτα Γεραρχάκη - Κλινική Ψυχολόγος & Συνιδρύτρια της ΑΝΑΣΑ ΜΚΟΜίνα Μπιράκου - Δημοσιογράφος, Content Director της 24MediaΑναστασία Τζούμα - Δερματολόγος, Αφροδισιολόγος, Ιδρύτρια της Tzouma ClinicΣουζάνα Κεγγίτση - Beauty expert, δημιουργός περιεχομένου, επιχειρηματίας, vloggerΒάζοντας, τώρα, τη γυναίκα στο κάδρο16.00-17.30, ΦάροςΤο γυναικείο σώμα αποτυπώνεται σε όλες τις εκφάνσεις τέχνης, εδώ και αιώνες. Η γυναίκα δημιουργός, όμως, λείπει. Διαχρονικά. Τις τελευταίες δεκαετίες, επιχειρείται η ανατροπή: Από την εξαίρεση, στην ισότητα. Από τη σιωπή, στη δημιουργική φωνή. Κι από εκεί, στην άφοβη έκθεση της γυναικείας εμπειρίας.Συντονίστρια:Στέλλα Χαραμή - ΔημοσιογράφοςΟμιλήτριες:Suzie Miller - Θεατρική συγγραφέας, σεναριογράφος και μυθιστοριογράφοςAkanchha Karki - Θεατρική καλλιτέχνις και σκηνοθέτριαΣυραγώ Τσιάρα - Ιστορικός Τέχνης, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου ΣούτσουGeorgia Lale - Εικαστική καλλιτέχνις και performerSlams by SNFCC Youth Council: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση17.00-19.00, Πύργος ΒιβλίωνΔιανύουμε μια εποχή που ενώ η πληροφορία είναι διαθέσιμη, οι ανακρίβειες γύρω από το σεξ καλά κρατούν και η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση παραμένει εκτός του σχολικού προγραμματισμού. Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει, τελικά, ένα τέτοιο μάθημα; Σε τι βαθμό έχουμε απενεχοποιήσει το σεξ και τι σημαίνει ο όρος “Sex Positivity”;Ομιλήτριες:Κωνσταντίνα Ζερβάκου - Χημικός, συνιδρυτικό Μέλος της Intersex GreeceΧρυσούλα Ηλιοπούλου - Ψυχοθεραπεύτρια, Κλινική ΣεξολόγοςΣτέλλα Ροΐδη – ΓυναικολόγοςΈλενα Σκαρπίδου - Εκπαιδευτικός, Sex Educator & Trainer, Υπ. Τομέα Εκπαίδευσης “Πολύχρωμο Σχολείο”Σεξιστικός λόγος & εσωτερικευμένος μισογυνισμός18.00-19.30, Φάρος«Είναι κόρη ή σύντροφος του τάδε, γι’ αυτό κάνει καριέρα», έλεγαν παλιά. «Ο διορισμός της είναι απόρροια ποσόστωσης», λένε τώρα. Ο σεξισμός ποτέ δεν πεθαίνει. Διαβρώνει και αμφισβητεί την παραμικρή προσπάθεια συμπερίληψης. Κάποιες φορές, εκπορεύεται από τις ίδιες τις γυναίκες, που τον έχουν αφομοιώσει και τον αναπαράγουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται.Συντονίστρια:Ξένια Κουναλάκη - ΔημοσιογράφοςΟμιλήτριες:Αγγελική Αλβανούδη - Διδακτόρισσα Γλωσσολογίας και Διδάσκουσα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘΚατερίνα Βρανά - Stand up comedianΜαίρη Συνατσάκη - Παρουσιάστρια, YouΤuber, ΕπιχειρηματίαςΣοφία Τρυπιδάκη - Κοινωνική Λειτουργός, ΨυχοθεραπεύτριαΤο ταξίδι της φυλομετάβασης χρειάζεται συνεπιβάτες19.30-21.00, Πύργος Βιβλίων«Τι κάναμε λάθος;», «Μήπως είναι φάση;», «Είναι μόδα;» Αυτή είναι τις περισσότερες φορές η αντίδραση των γονιών, του σχολείου, της κοινωνίας στην υπέρτατη εξομολόγηση αυτής της βαθύτερης αίσθησης εαυτού ενός παιδιού, ενός νέου. Μπροστά σε ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι, μεγαλώνουμε το χάσμα, εντείνουμε το φόβο. Είμαστε καλύτεροι από αυτό, σωστά;Συντονίστρια:Λίνα Γιάνναρου - ΔημοσιογράφοςΟμιλήτριες:Κλεονίκη Γιαννακοπούλου - Ψυχολόγος και μέλος της οργάνωσης "Υπερήφανοι Γονείς Ελλάδας"Νάνσυ Παπαθανασίου - Επιστημονικά Υπεύθυνη Orlando LGBTKatherine Reilly - Συγγραφέας και ΑκαδημαϊκόςΕύα Σπίνου - Ψυχολόγος και Συντονίστρια της ομάδας “Υπερήφανοι Γονείς”Γυναίκες και Σχεδιασμός Πολιτικών10.30-12.00, ΦάροςΌταν οι γυναίκες κατέχουν ηγετικές θέσεις, τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στις γυναίκες και τα κορίτσια, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι οι γυναίκες πολιτικοί συχνά θέτει σε προτεραιότητα θέματα που ωφελούν τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία και φέρνουν πιο συνεργατικά στυλ ηγεσίας στα περιβάλλοντά τους. Ως εκ τούτου, περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο ισότιμη και συμπεριληπτική κοινωνία. Μια συζήτηση με μελέτες περίπτωσης και βέλτιστες πρακτικές για την ισότητα των φύλων από όλο τον κόσμο.Συντονίστρια:Μαρία Στρατηγάκη - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ισότητας, Δήμος ΑθηναίωνΟμιλήτριες:Alison Duncan - Πρέσβης ΑυστραλίαςLina Skerstonaite - Πρέσβης ΛιθουανίαςSusanna Terstal - Πρέσβης ΟλλανδίαςGerda Vogl - Πρέσβης ΑυστρίαςΤο γυναικείο βίωμα σε επανάληψη13.30-15.00, ΦάροςΗ μάνα-τροφός, η γιαγιά-βοηθός, η κόρη-αντίγραφο των προηγούμενων γενεών. Πόσο άλλαξαν οι ρόλοι της γυναίκας μέσα στην ελληνική οικογένεια; Πόσο διαγενεακό βίωμα -τραύμα κουβαλάμε γραμμένο στα κύτταρά μας, υπαγορευμένο και ελάχιστα διαφοροποιημένο; Τρεις γενιές γυναικών αφηγούνται και εξηγούν γιατί ο φροντιστής στην οικογένεια ήταν πάντα γένους θηλυκού.Συντονίστρια:Χριστίνα Γαλανοπούλου - Δημοσιογράφος με ειδίκευση σε θέματα φύλουΟμιλήτριες:Εύη Χατζηβαρνάβα - Συνεργάτιδα Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, Πάντειο ΠανεπιστήμιοΔιαγενεακή εκπροσώπηση από τις:Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου - Συνταξιούχος φροντίστρια και ιδιωτική υπάλληλοςΧαρά Δεληγιάννη -Δασκάλα Παραδοσιακών Χορών, Χριστίνα Κοκκώνη- Διαμεσολαβήτρια Ρομά, ιδρυτικό μέλος της ΑΜΚΕ REYMAGender and the City13.30-15.00, Πύργος ΒιβλίωνΜε την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας.Υπάρχει ισότητα στο πώς μοιράζονται τον δημόσιο χώρο όλα τα φύλα; Ο αστικός σχεδιασμός ανέκαθεν αντικατόπτριζε και διευκόλυνε μόνο το 50% του πληθυσμού, καθώς ιστορικά, οι πόλεις είναι φτιαγμένες από άνδρες για άνδρες. Σε αυτή τη συζήτηση θα εξετάσουμε το δικαίωμα στην πόλη μέσα από την οπτική του φύλου, καθώς και εναλλακτικές, συμπεριληπτικές πρακτικές.Συντονίστρια:Αναστασία Βαϊτσοπούλου - ΔημοσιογράφοςΟμιλήτριες:Πηνελόπη Αλεξίου - Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Μέλος UrbanaΕύα Γρηγοριάδου - Αρχιτεκτόνισσα, Ιδρύτρια UrbanaAnka Dür - Αρχιτεκτόνισσα και ΜαίαΠολίνα Πρέντου - MSc Αρχιτεκτόνισσα-Πολεοδόμος, Υ.Δ. ΕΜΠΗλικιακός ρατσισμός στην εργασία | Χτίζοντας διαγενεακές γέφυρες15.30-17.00, ΦάροςTι σημαίνει ηλικιακός ρατσισμός, ποια άτομα πλήττει και με ποιους τρόπους; Ποιες είναι οι προκλήσεις που συναντάμε στα διαγενεακά εργασιακά περιβάλλοντα; Γιατί έχει σημασία η διαγενεακή συμπερίληψη και τελικά μπορούμε, άραγε, να γνωριστούμε καλύτερα, ώστε να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά, πέρα από την ηλικία μας και τα στερεότυπα που συνοδεύουν την κάθε γενιά;Συντονίστρια:Πηνελόπη Θοδωρακάκου - Συνιδρύτρια Women on TopΟμιλήτριες:Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα - Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και ΟικογένειαςΑντιγόνη Λυμπεράκη - Καθηγήτρια Οικονομικών, Πάντειο ΠανεπιστήμιοΈρη Παυλάκη - Συνιδρύτρια Women Do BusinessΔρ. Μυρτώ- Μαρία Ράγγα - Ψυχογεροντολόγος, Διευθύνουσα Σύμβουλος "50και Ελλάς"Οι ωδίνες/οδύνες της μητρότητας15.30-17.00, Πύργος ΒιβλίωνMε την υποστήριξη της Πρεσβείας της ΑυστρίαςΠέρα από τις εξιδανικευμένες αναπαραστάσεις για «την πιο όμορφη περίοδο μιας γυναίκας», η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η λοχεία, μπορεί να συνεπάγονται και τραυματικά συμβάντα. Η περιγεννητική απώλεια, η μαιευτική/ γυναικολογική βία, η επιλόχειος κατάθλιψη ενώ αφορούν χιλιάδες γυναίκες, κρύβονται κάτω από ένα βουνό σιωπής, πασπαλισμένο με αρκουδάκια, ευχετήριες κάρτες και κοινωνικούς καταναγκασμούς.Συντονίστρια:Μαρία Λούκα - Δημοσιογράφος, ΣεναριογράφοςΟμιλήτριες:Anka Dür - Αρχιτέκτονας και ΜαίαΚατερίνα Ζήζου - ΨυχολόγοςΚαλλιόπη Κρεμαστιώτη - Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, ειδικευόμενη Περιγεννητική ΨυχολόγοςΑφροδίτη Μητσοπούλου - Ηθοποιός, ΣκηνοθέτριαH ασφάλεια ως προϋπόθεση για ισότητα18.00-19.30, ΦάροςPowered by Ίδρυμα VodafoneΟι χιλιάδες καταγγελίες κάθε χρόνο για ενδοοικογενειακή βία με θύματα γυναίκες και θηλυκότητες αναδεικνύουν την απουσία ασφάλειας ακόμη και στο σπίτι, όχι μόνο στον δρόμο. Το WOW ανοίγει τη συζήτηση για όσα έχουν γίνει κι όσα πρέπει ακόμη να γίνουν ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφαλείας σε γυναίκες και θηλυκότητες γιατί το «μίλα» από μόνο του δεν αρκεί.Συντονίστρια:Αναστασία Γιάμαλη - ΔημοσιογράφοςΟμιλήτριες:Νατάσα Κεφαλληνού – Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Κέντρο «Διοτίμα»Άννα Μαμάη - Ψυχολόγος, MSc-Ψυχοθεραπεύτρια, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας, Υπεύθυνη Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας "ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ"Μαρία Σκάγκου – Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Vodafone Ελλάδας και Πρέσβειρα τουΙδρύματος VodafoneΙωάννα Στεντούμη - Δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα έμφυλης βίαςΌλγα Στέφου - Συγγραφέας, ΔημοσιογράφοςH ψυχική υγεία των κοριτσιών δεν είναι ταμπού18.00-19.30, Πύργος ΒιβλίωνΣε ολοένα και περισσότερες έρευνες καταγράφεται ανησυχητική επιδείνωση της ψυχικής υγείας των κοριτσιών, ιδιαίτερα στην εφηβεία και την πρώιμη ενηλικίωση. Ποιοι παράγοντες την προκαλούν; Πώς ενδυναμώνεται ένα κορίτσι ώστε να ζει σύμφωνα με την ατομικότητά του και όχι με βάση «δυσβάσταχτες» στερεοτυπικές ταυτότητες;Συντονίστρια:Τασούλα Επτακοίλη - Δημοσιογράφος, ΣυγγραφέαςΟμιλήτριες:Δάφνη Ξουράφη - Σκηνοθέτρια & Δημιουργός AnimationΝικολέτα Ρεκατσίνα - Ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια OpenousΝάσια Στουραΐτη - ΦωτογράφοςΠαναγιώτα Φέξη - Ψυχίατρος, ιδρυτικό μέλος Εταιρίας Ψυχικής Υγείας Γυναικών (ΕΨΥΓ)CEO Roundtable: Η συμπερίληψη ως κουλτούρα και πρακτική11.30-13.00, ΦάροςΤα γυναικεία πρότυπα μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος των επαγγελματικών στόχων μεταξύ των φύλων. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν προς ένα στυλ ηγεσίας που είναι βασισμένο περισσότερο ση συνεργασία και τη συμπερίληψη. Πώς δημιουργούν οι γυναίκες-ηγέτιδες εργασιακά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και πώς αξιοποιούν τα οφέλη τους για να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους τους;Συντονίστρια:Έλλη Ανδριοπούλου - Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΟμιλήτριες:Έλενα Καλλονά - Γενική Διευθύντρια, Jungheinrich HellasΚατερίνα Κασκανιώτη - Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΕΡΤΦιλίππα Μιχάλη - Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN HellasΟ γύρος του κόσμου σε 80 WOW11.30-13.00, Πύργος ΒιβλίωνΑνακαλύψτε τα WOW Festival σε όλο τον κόσμο κι ετοιμαστείτε να εντυπωσιαστείτε!Το WOW πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο - μέχρι στιγμής σε 45 τοποθεσίες, σε 6 ηπείρους, από το Ρίο μέχρι το Μπαγκλαντές και από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αυστραλία. Όπως και στην Αθήνα, κάθε φεστιβάλ οργανώνεται τοπικά, αντιμετωπίζοντας τοπικά ζητήματα, γιορτάζοντας τις γυναίκες του κάθε τόπου, αλλά πάντα κοιτάζοντας με εξωστρέφεια τον κόσμο.Ποιες είναι οι ιδέες που πάντα αναδύονται στις εκδηλώσεις WOW; Πώς διαφέρει η ζωή των γυναικών και των κοριτσιών στην Ελλάδα από αυτή στο Πακιστάν, για παράδειγμα; Και ποιες ομοιότητες παρουσιάζει;Ελάτε να το ανακαλύψετε σε ένα πάνελ συζήτησης με διοργανώτριες του WOW από το Νεπάλ, το Πακιστάν και τη Βραζιλία. Προεδρεύει η Διευθύντρια Φεστιβάλ και Προγραμματισμού του WOW Foundation, Domino Pateman.Συντονίστρια:Domino Pateman - Διευθύντρια Φεστιβάλ και Προγραμματισμού WOW FoundationΟμιλήτριες:Khadija Bano Ahmed - Εκπαιδευτικός και ακτιβίστρια - WOW PakistanAkanchha Karki - Θεατρική καλλιτέχνις και σκηνοθέτρια - WOW NepalRenata Peppl - Υπεύθυνη Ερευνητικού Προγράμματος, Queen Mary University of London – WOW Rio de JaneiroΕργαζόμενη γυναίκα: μύθος και πραγματικότητα13.30-15.00, ΦάροςPowered by NNΚάθε εργαζόμενη γυναίκα στην Ελλάδα χρειάζεται να γνωρίζει τα δικαιώματά της, ώστε να αντιμετωπίσει την ανισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ή ακόμα και φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία της - και όλα αυτά σε ένα, συχνά, μη υποστηρικτικό πλαίσιο, σε μια κοινωνία με στερεοτυπικές αντιλήψεις.Συντονίστρια:Μαίη Ζαννή-Πολιτική επιστήμονας - Πρόεδρος και Συνιδρύτρια της οργάνωσης Women ActΟμιλήτριες:Δόμνα Μιχαηλίδου - Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΜαρία Καραμεσίνη - Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου ΠανεπιστημίουΙφιγένεια Καρανάσιου - Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Rise ClubΦραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer, Alpha BankStop the mansplaining: η ιστορία μιας γυναίκας στην επιστήμη13.30-15.00, Πύργος ΒιβλίωνΓυναίκα και επιστήμη μοιάζουν ακόμα - φευ! - ασύμβατοι όροι. Όμως,αποκαλύπτοντας μυστήρια, σφυρηλατώντας μονοπάτια και διαμορφώνοντας το μέλλον, οι γυναίκες στην επιστήμη έχουν μάθει να αψηφούν στερεότυπα και να σπάνε εμπόδια. Από τη λάμψη της Marie Curie μέχρι τη διαύγεια της Rosalind Franklin, η λαμπρότητά τους μάς φωτίζει και μας εμπνέει.Συντονίστρια:Δρ. Μαρία Γιαννιού - Empowerment & Leadership Coach | Corporate Trainer | Ιδρύτρια Lead From WithinΟμιλήτριες:Βάσια Αλετρά - Σύμβουλος Καριέρας & Δημιουργός του HER academia podcastΣωτηρία Γιαννίτσαρη - Head of Hackers at IntigritiΜαριλίζα Ποντικού-Λιγνού - Παιδαγωγός εκπαιδευτικής τεχνολογίας και συγγραφέαςΔρ Ανεζίνα Σολωμονίδου - Πλανητολόγος, ερευνήτρια της ελληνικής διαστημικής υπηρεσίας και συνεργάτιδα της NASAΑνυπότακτες: Γυναίκες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα15.30-17.00, ΦάροςΚοινωνικές πιέσεις, παρωχημένα ταμπού απόρροια της πατριαρχίας και συσσωρευμένες απογοητεύσεις από ύπουλες, αδιόρατες σεξιστικές συμπεριφορές και μισογυνικά αστεία. Οι γυναίκες που παραμένουν μειονότητα στα ανδροκρατούμενα επαγγέλματα σπάνε τα προκαθορισμένα καλούπια και τα στερεότυπα. Πώς; Δεν δέχθηκαν ότι είναι ανεπαρκείς. Δεν υποτάχθηκαν στις κοινωνικές συμβάσεις.Συντονίστρια:Ζωή Δημητρίου - ΔημοσιογράφοςΟμιλήτριες:Ειρήνη Γεωργή - Συγγραφέας, Ομιλήτρια, Σύμβουλος Dating & ΕπικοινωνίαςΑρετή Γεωργιλή - Ιδρύτρια ακτιβιστικού βιβλιοπωλείου Free Thinking Zone, Συνεπικεφαλής Lean In Network Greece-AthensΧαρούλα Δημητρίου - Ποδοσφαιρίστρια, Εθνική Γυναικών ΕλλάδοςΒασιλική Σταμπουλή - Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Πυροσβέστρια Δασικών Επιχειρήσεων (1η ειδική μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων)Ηγετική αλλαγή για την ισότητα των φύλων15.30-17.15, Πύργος ΒιβλίωνΤι σημαίνει ηγετική αλλαγή για την ισότητα των φύλων; Πώς γίνεται η θεσμική και πώς η ριζική αλλαγή; Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί κοινωνική αλλαγή, ξεκινώντας από πρωτοβουλίες βάσης και φτάνοντας έως τη χάραξη πολιτικής για ισότητα, ενδυνάμωση και εκπροσώπηση.Μία διοργάνωση του British Council, στο πλαίσιο του προγράμματος Stronger Together, σε συνεργασία με το Women on Top.Συντονίστρια:Gillian Cowell - Head of Gender and Inclusion, British CouncilΟμιλήτριες:Nadia Alomar - Εκτελεστική Διευθύντρια, Clore Social LeadershipBonnie Chiu - Διευθύνουσα Σύμβουλος, The Social Investment ConsultancyMary Collins - Γενική Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Λόμπυ ΓυναικώνCécile Gréboval - Ανώτερη Σύμβουλος για θέματα ισότητας των φύλων, Τμήμα Ισότητας των Φύλων, Συμβούλιο της ΕυρώπηςBryony Harris - Συνιδρύτρια, DropletCatherine Murphy - Εκτελεστική Διευθύντρια, Engender (Scotland)Πηνελόπη Θεοδωρακάκου - Συνιδρύτρια Women on TopΟ ρόλος των ανδρών στον αγώνα για την έμφυλη ισότητα17.30-19.00, ΦάροςΤι σημαίνει να είσαι φεμινιστής σήμερα; Πώς διαχειρίζεται ένας «σύμμαχος» την πατριαρχία, τα έμφυλα στερεότυπα και την τοξική αρρενωπότητα, όπως εκφράζεται στην κοινωνία σήμερα; Και, τελικά: χρειάζεται τους άνδρες το φεμινιστικό κίνημα;Συντονιστής:Θοδωρής Γεωργακόπουλος - Δημοσιογράφος, ΣυγγραφέαςΟμιλητές:Κώστας Γιαννακόπουλος - Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Φύλου»Γιώργος Νικολαΐδης - Εκπαιδευτής ενηλίκων, Θεατρικός συγγραφέας, Υπεύθυνος συντονισμού Συμμαχίας των ΦύλωνΑντώνης Παπαθεοδούλου – Συγγραφέας παιδικών βιβλίωνΑριστοτέλης Ρήγας - Stand up comedian και μουσικός