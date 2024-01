Έντσο Φερράρι: Ο τραγικός θάνατος του γιου του, η εμμονή του με το σεξ και η ολέθρια σχέση με τις γυναίκες

Κλείσιμο

Ο ΄Εντσο Φερράρι οδηγώντας σε αγώνες στα νεανικά του χρόνια

Ήταν ο μεγιστάνας της ταχύτητας, ο δημιουργός της θρυλικής Ferrari που έγραψε ιστορία τόσο σε διεθνείς αγώνες όσο και στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Παράλληλα, όμως, ουπήρξε μια από τις πλέον αντιφατικές αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του 20ού αιώνα που έχοντας βιώσει μεγάλες οικογενειακές τραγωδίες, μεταλλάχθηκε, ως σύγχρονος τραγικός ήρωας, σε έναν χαρισματικό αλλά χειριστικό σκληρό «Δράκο», όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσαν οι Ιταλοί, δίχως ίχνος ανθρωπιάς που παραδόθηκε ολοκληρωτικά στα πάθη του, αδιαφορούσε για την ασφάλεια των οδηγών της ομάδας του, αντιμετώπιζε τις γυναίκες ως λάφυρα που τόνωναν την αυτοπεποίθησή του με απόλυτο σύμμαχο την οποία ορμούσε στις προκλήσεις, ρίσκαρε και δεν το έβαζε ποτέ κάτω.Φως στις διαφορετικές πτυχές της πολυσύνθετης και εξαιρετικά περίπλοκης αυτής προσωπικότητας επιχειρεί να ρίξει η νέατου Μάικλ Μαν, με τίτλο «» με πρωταγωνιστές τονκαι την, η οποία θα βγει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Ιανουαρίου.»: αυτό φαίνεται πως ήταν το πρωταγωνιστικό δίπτυχο στο μεγαλύτερο μέρος της μυθιστορηματικής ζωής του Ιταλού που έδωσε το όνομά του στο θρυλικό αυτοκίνητο με σήμα το μαύρο άλογο πάνω στο κίτρινο φόντο, το οποίο συνδυάστηκε, διαχρονικά, με την πολυτέλεια και τη χλιδή. Μιας ζωής που είχε τα πάντα: υψηλά οράματα, επιτυχίες, νίκες, διασημότητα αλλά και τεράστιες απώλειες, και δυσκολίες και εμπόδια τα οποία ο ίδιος έκανε τα πάντα για να υπερπηδήσει θυσιάζοντας ολοκληρωτικά κάθε έννοια του συναισθήματος.Μεγαλωμένος με έναν δεσποτικό πατέρα που ήθελε τα παιδιά του απολύτως υποταγμένα σε εκείνον και αντιμετώπιζε τη γυναίκα του ως σκλάβα του σεξ ήταν αναμενόμενο να λάβει εντελώς λανθασμένα μηνύματα για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες υπήρξαν, πάντα, το αδύνατο σημείο του. Δεν κατάφερε ποτέ του να καλλιεργήσει μια υγιή συντροφική σχέση, η συνύπαρξη με την σύζυγό του, Λάουρα, ήταν εφιαλτική και για τους δύο, ακόμη ο δεσμός του με τον έρωτα της ζωής του, τη Λίνα, με την οποία απέκτησε ένα παιδί εκτός γάμου, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η εμμονή του με το σεξ ήταν αρρωστημένη, το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τις αμέτρητες ερωτικές σχέσεις του. «Ένας άνδρας πρέπει πάντα να έχει δύο γυναίκες» είχε δηλώσει κάποτε δημόσια ενώ όταν σε μια συζήτηση κάποιος υπερηφανεύτηκε πως είχε στη ζωή του 3000 ερωμένες, εκείνος του απάντησε υποτιμητικά: «Μόνο 3000;».Πιθανότατα με αυτόν τρόπο προσπαθούσε να ξορκίσει τους εφιάλτες του, που ξεκίνησαν από την βαριά καταπίεση που υπέστη στα παιδικά του χρόνια, συνεχίστηκαν με τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του και του αδελφού του, το 1916, κατά τη διάρκεια επιδημίας γρίπης, και κορυφώθηκε με την τραγική απώλεια του Ντίνο, του γιού που απέκτησε με τη σύζυγό του και πέθανε το 1956, σε ηλικία μόλις 24 ετών, χτυπημένος από μυική δυστροφία. «Από τότε έγινε «πιο απομονωμένος και πικραμένος, περισσότερο κυνικός και στωικός για όλα τα άλλα άψυχα σώματα που ξαφνικά φάνταζαν μέρος της καθημερινής του ύπαρξης» αναφέρει χαρακτηριστικό ο Μπροκ Γέιτς στο βιβλίο του «Enzo Ferrari: The Man and the Machine», που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε ανανεωμένη έκδοση και στο οποίο είναι βασισμένη η ταινία.