«Καποδίστριας» Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο

O Αντώνης Μυριαγκός που υποδύεται τον Ιωάννη Καποδίστρια

Σάρκα και οστά έχει αρχίσει πλέον να παίρνει το νέο κινηματογραφικό όραμα τουπου δεν είναι άλλο από μια ταινία αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα οραματιστή πολιτικό. Το πρώτο μέρος των, ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με τον Αντώνη Μυριαγκό στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη συμμετοχή πολλών ακόμη ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Μάξιμος Μουμούρης, Παύλος Κοντογιαννίδης, Τάσος Χαλκιάς, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος κ.α. ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση των ονομάτων των ξένων ηθοποιών που θα συμπράξουν.Έχοντας ήδη παρουσιάσει κατά το παρελθόν κινηματογραφικές προσεγγίσεις σε σπουδαίες προσωπικότητες της Ελλάδας, όπως ο Καζαντζάκης, ο El Greco και ο Καβάφης, ο Γιάννης Σμαραγδής βρίσκεται πλέον στην δημιουργική υλοποίηση μιας βιογραφικής ταινίας που αποτελούσε όνειρο ζωής για εκείνον. Στην ταινία «» σκιαγραφεί με γλαφυρότητα το προφίλ του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος μετά την απελευθέρωση της από τους Οθωμανούς, διηγούμενος την ιστορία της ζωής του, μιας ιστορίας αγάπης, πίστης και αγώνα ενός οραματιστή δημοκράτη σε συντηρητικούς καιρούς, πληρώνοντας με τη ζωή του την αγάπη του για την πατρίδα.»«Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια με μητέρα από την Ακριτική Κύπρο. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα του Θεού για να μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί όρθια και γι’ αυτό ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή στο Θείο» σημειώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος και προσθέτει: «Γι’ αυτό και όσο ζούσε, όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει την πάσχουσα Πατρίδα επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε... Αυτόν τον μεγάλο Έλληνα-πρότυπο επιθυμώ βαθιά να αναδείξει η ταινία» σημειώνει με νόημα ο ίδιος.Μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί τα 20 από τα συνολικά 120 λεπτά της ταινίας, ο προϋπολογισμός της ταινίας ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ. Ανάμεσα στους τόπους των γυρισμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν συμπεριλαμβάνονται η Αθήνα, το Ναύπλιο, η Κέρκυρα, η Αίγινα ο Πόρος αλλά και η Αυστρία, η Ελβετία και η Ρουμανία.του «Καποδίστρια» έχει προγραμματιστεί να γίνει το Φθινόπωρο του 2024, στο Museum of the Moving Image (ΜΟΜΙ) της Νέας Υόρκης, όπου είχε προβληθεί παλαιότερα και η ταινία «Καζαντζάκης» για την οποία ο Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Νέας Υόρκης Jimmy Demetro είχε δηλώσει με ενθουσιασμό: «Η προβολή της ταινίας ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ στο Museum of the Moving Image ήταν ένας θρίαμβος! Θα πρέπει να είστε πολύ περήφανοι…Πιστέψτε με, ήταν μια από τις καλύτερες προβολές που είχαμε ποτέ».