Η διάσημη συγγραφέαςυπογράφει το νέο της μυθιστόρημα με τίτλοπου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Όταν η Χέλενα κληρονομεί το διαμέρισμα των παππούδων της στην Αθήνα, κυριεύεται από τις αναμνήσεις των καλοκαιριών που είχε περάσει μαζί τους στα παιδικά της χρόνια κατά, την περίοδο της χούντας. Ο σκληρός και απόμακρος παππούς της ήταν στρατηγός στο δικτατορικό καθεστώς και, καθώς η Χέλενα ξεσκαρτάρει τα σκονισμένα δωμάτια, ανακαλύπτει πλήθος πολύτιμων αντικειμένων και αρχαιοτήτων. Πώς κατάφερε ο παππούς της να συγκεντρώσει έναν τέτοιο θησαυρό; Και ποιο ήταν το ανθρώπινο τίμημα;Η αποφασιστικότητα της Χέλενα να βρει τις απαντήσεις μετατρέπεται σε ενθουσιασμό όταν ο έρωτάς της για τον αινιγματικό Νικ την οδηγεί να εργαστεί εθελοντικά μαζί του σε μια ανασκαφή σε ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί. Τα ευρήματά τους θα γιγαντώσουν τη λαχτάρα της να προστατέψει τα αρχαία κειμήλια και να καταλάβει από πού προήλθε η συλλογή του παππού της.Άθελά της βρίσκεται μπλεγμένη σ’ ένα επικίνδυνο δίκτυο αρχαιοκαπηλίας και αντιμέτωπη με μια προδοσία που θα κλονίσει τον κόσμο της και όλα όσα πίστευε και ένιωθε. Θα μπορέσει να βρει το κουράγιο να συγχωρήσει και να προχωρήσει στη ζωή της;Η αγγλίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος Βικτόρια Χίσλοπ (Victoria Hislop) είναι γνωστή για το μυθιστόρημά της «Το Νησί» (2005), που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην μικρή οθόνη από το Mega (2010-2011). Είναι επίσης γνωστή για τα φιλελληνικά της αισθήματα, που αποτυπώνονται στα περισσότερα από τα έργα της.Η Βικτόρια Χάμσον γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1959 στο Μπρόμλεϊ, ένα από τα προάστια του Λονδίνου. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και εργάστηκε επί σειρά ετών ως ταξιδιωτική συντάκτρια στις εφημερίδες «Sunday Telegraph» και «Mail on Sunday» και στο γυναικείο περιοδικό «Woman & Home». To 1988 παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο και εκδότη του περιοδικού «Private Eye» Ίαν Χίσλοπ και υιοθέτησε το επώνυμο του συζύγου της. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά.Σ’ ένα από τα επαγγελματικά της ταξίδια της ερωτεύτηκε την Κρήτη και την έκανε δεύτερη πατρίδα της. Το 2005 γνώρισε την επιτυχία με την πρώτη της συγγραφική προσπάθεια. Το μυθιστόρημά της «Το Νησί» («The Island»), που εκτυλίσσεται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σπιναλόγκα, γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία και ακόμη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Έχει πουλήσει συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες.Η συγγραφέας του συμμετείχε ως σύμβουλος σεναρίου στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος, που σκηνοθέτησε ο Θοδωρής Παπαδουλάκης για το Mega. Προβλήθηκε σε 26 επεισόδια την τηλεοπτική σεζόν 2010-2011 και κατέγραψε πρωτοφανή ύψη τηλεθέασης. Παραμένει μέχρι σήμερα η ακριβότερη παραγωγή της ελληνικής τηλεόρασης.Εμπορική επιτυχία σημείωσαν και τα επόμενα μυθιστορήματα της Χίσλοπ, όπως «Ο Γυρισμός» («The Return», 2008), «Το Νήμα» («The Thread», 2011) και «Όσοι αγαπιούνται» («Τhose Who Loved», 2019). Εμπνευσμένα από την Ελλάδα είναι δύο ακόμη έργα της που κυκλοφορούν στα ελληνικά: η συλλογή διηγημάτων «Ο τελευταίος χορός» («The Last Dance and other Stories», 2013) και το μυθιστόρημα «Μια νύχτα του Αυγούστου» («One August Night», 2019)Στις 17 Ιουλίου 2020, η Βικτόρια Χίσλοπ πολιτογραφήθηκε τιμητικά Ελληνίδα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Για την απόφαση αυτή λήφθηκε υπ’ όψιν η «παγκόσμια προβολή του μνημείου της Σπιναλόγκας» μέσα από το έργο της συγγραφέως, καθώς και η «ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού», όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 2954/17-7-2020).