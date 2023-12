Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;» διερωτάται μέσα από έναν νέο κύκλο εκθέσεων

Κλείσιμο

«Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; (What if Women Ruled the World?)»: Το παραπάνω υποθετικό αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα θέτει ο νέος κύκλοςτου Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), που ανοίγει στις 14 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι το Φθινόπωρο του 2024. Έργα γυναικών καλλιτεχνών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, πρωταγωνιστούν σε ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός το οποίο στηλιτεύει την υποεκπροσώπηση του θηλυκού γένους σε θέσεις ευθύνης όλων των χώρων, από την πολιτική και την επιχειρηματικότητα μέχρι την τέχνη.Μέσα από την έκθεση αυτή το ΕΜΣΤ ενισχύει τους ιδρυτικούς στόχους του μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανανέωσή του όπως οφείλει να κάνει ένας ζωντανός οργανισμός, η αντανάκλαση των καλλιτεχνικών εξελίξεων αλλά και ενασχόληση με σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες.Η σημερινή ενίσχυση των ανδροκρατούμενων αυταρχικών διακυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του κόσμου, η αύξηση των γυναικοκτονιών αλλά και συστηματική υποεκπροσώπηση των γυναικών σε καίριες θέσεις ακόμα και στον παγκόσμιο χάρτη της τέχνης θεωρήθηκαν από τους ανθρώπους του ΕΜΣΤ ως σημαντικές αφορμή για το άνοιγμα του δημόσιου διαλόγου γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.«Ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου δεν υπήρξε ποτέ ένα οργανωμένο φεμινιστικό κίνημα στις εικαστικές τέχνες και οι γυναίκες καλλιτέχνιδες περιθωριοποιούνταν συστηματικά για δεκαετίες, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική δήλωση και, ταυτόχρονα, αποκατάσταση μιας μεγάλης ανισότητας. Σε μια εποχή που γινόμαστε μάρτυρες αναζωπύρωσης των επιθέσεων κατά των δικαιωμάτων των γυναικών (όπως π.χ. η ανατροπή της απόφασης ορόσημο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Roe vs. Wade, το 1973) το ζήτημα της γυναικείας ενδυνάμωσης και της έμφυλης ισότητας, σε όλους τους τομείς, είναι πιο επείγον από ποτέ άλλοτε» υπογραμμίζει η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΕΜΣΤ,στην οποία ανήκει και η πρωτοβουλία για αυτήν την έκθεση.