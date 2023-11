Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Αυτές είναι οι παραστάσεις που θα φιλοξενήσει το πρώτο τρίμηνο του 2024

Ο κύκλος Μεγάλοι Ερμηνευτές ανοίγει στις 13/1/2024 με τον Συπριέν Κατσαρής. Το πρόγραμμα του νέου του ρεσιτάλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εστιάζει σε συνθέτες συνυφασμένους με τον ίδιο και σε έργα που φέρουν τη σφραγίδα της απαράμιλλης ερμηνείας του (Liszt, Chopin, Schubert κ.ά.). Στην ίδια συναυλία, ο σπουδαίος βιρτουόζος του πιάνου επιλέγει να αναδείξει ακόμη δημιουργίες Ελλήνων μουσουργών (Νικόλαου Μάντζαρου, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Γιάννη Α. Παπαϊωάννου, Ρένας Κυριακού, Φαίδρου Καβαλλάρη, Γιώργου Λεωτσάκου), τους οποίους έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις αλλά και τις ηχογραφήσεις του, τα τελευταία χρόνια.Ο Γάλλος σταρ του βιολιού Renaud Capuçon [Ρενώ Καπυσόν] και ο πολυβραβευμένος πιανίστας Γκιγιώμ Μπελλόμ επιλέγουν μερικά από τα πιο λαμπερά διαμάντια της μουσικής δωματίου, αναδεικνύοντας τις ωραιότερες σονάτες για βιολί και πιάνο τριών επιφανέστατων συνθετών: του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και του Ρίχαρντ Στράους (11/2/2024).Τη νέα χρονιά, κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Μέγαρο (25/1/2024) η Cappella Andrea Barca, το σύνολο που ίδρυσε ο διαπρεπής πιανίστας και μαέστρος Sir András Schiff [Σερ Αντράς Σιφ] το 1999, με στόχο την ερμηνεία όλων των κοντσέρτων για πιάνο του Mozart από ένα ευέλικτο σχήμα. Γι’ αυτό άλλωστε η συναυλία της ορχήστρας στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε έργα του μεγάλου Αυστριακού. Εκτός από την περίφημη Συμφωνία αρ. 40, μία από τις διασημότερες και πολυπαιγμένες όλων των εποχών, θα ακουστούν τα δημοφιλή Κοντσέρτα για πιάνο αρ. 23 και αρ. 27 με τον ίδιο τον Schiff σε διπλό ρόλο σολίστ και μαέστρου.Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του πρώτου τριμήνου του 2024 περιλαμβάνει επίσης τη συναυλία (23/2/2024) της Φιλαρμονικής του Λονδίνου [London Philharmonic Orchestra], του ιστορικού βρετανικού συνόλου που σε λίγα χρόνια θα συμπληρώσει 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Η ελληνικής καταγωγής αμερικανίδα μαέστρος Karina Canellakis [Καρίνα Κανελλάκης], η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αρχιμουσικούς του καιρού μας και είναι η πρώτη γυναίκα βασική προσκεκλημένη μαέστρος (principal guest conductor) της διάσημης ορχήστρας, θα διευθύνει συμφωνικά έργα Modest Mussorgsky [Μοντέστ Μούσοργκσκι] («Αυγή στον ποταμό Μόσχοβα» από την όπερα Χοβάνσινα) και Johannes Brahms (Τέταρτη συμφωνία). Με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου συμπράττει ο διεθνώς καταξιωμένος γερμανός δεξιοτέχνης του βιολιού Christian Tetzlaff [Κρίστιαν Τέτσλαφ], που θα ερμηνεύσει το Πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Dmitri Shostakovich [Ντμίτρι Σοστακόβιτς]. Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς.Ο επίλογος του δημοφιλούς κύκλου Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Σολίστ, για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, ανήκει σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα ευρωπαϊκά σύνολα, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας (Orchestre Philharmonique de Radio France), που θα δώσει δύο συναυλίες στο Μέγαρο στις 12 και 13/3/2024, υπό τον διάσημο μαέστρο Mikko Franck [Μίκκο Φρανκ], με δύο διαφορετικά προγράμματα. Την πρώτη βραδιά (12/3/2024), σολίστ θα είναι ο κορυφαίος γάλλος πιανίστας Jean-Yves Thibaudet [Ζαν-Υβ Τιμπωντέ], ο οποίος θα ερμηνεύσει το Κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζονα του Maurice Ravel [Μωρίς Ραβέλ], ενώ τη δεύτερη (13/3/2024), η περίφημη γαλλική ορχήστρα θα πλαισιώσει την Vilde Frang [Βίλντε Φρανγκ], μία από τις πλέον αξιόλογες βιολονίστες της νέας γενιάς, στο Πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Dmitri Shostakovich [Ντμίτρι Σοστακόβιτς].Στο φετινό διήμερο που είναι αφιερωμένο στο πιάνο (27 και 28/1/2024), το κοινό θα απολαύσει:• Σπάνιες ηχογραφήσεις μεγάλων σολίστ του πιάνου (Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein, Glenn Gould, Lang Lang, Gina Bachauer, Yuja Wang κ.ά.) να αναπαράγονται αυθεντικά από το SPIRIO | r, στην πρώτη παρουσίασή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών• τους ταλαντούχους νεαρούς πιανίστες Φίλιππο Κλαψινάκη και Θεόδωρο Φιλιππόπουλο στο πρώτο τους ρεσιτάλ για δύο πιάνα• το παιχνίδι μυστηρίου «Όλα ξεκίνησαν από ένα πιάνο με ουρά» που απευθύνεται σε παιδιά 6-10 ετών• τον διάσημο τζαζ πιανίστα Stefano Bollani [Στέφανο Μπολλάνι]• τη μουσική παράσταση «Chaplin Pianissimo» στην οποία παρουσιάζεται η ζωή του Charlie Chaplin [Τσάρλι Τσάπλιν], σε αφήγηση του γιου του Eugene [Γιουτζήν] και με συνοδεία μουσικής από ταινίες του θρυλικού καλλιτέχνη σε μεταγραφή για δύο πιάνα (συμπαραγωγή: Λυκόφως – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)• τους πολύ γνωστούς για την αυτοσχεδιαστική τους δεινότητα Μάνο Κιτσικόπουλο και Νικόλα Αναδολή σε ένα πρωτότυπο ρεσιτάλ• την πιανιστική αναμέτρηση «Piano Battles» με μονομάχους δύο πολύπλευρους έλληνες δεξιοτέχνες, τον Χρίστο Παπαγεωργίου και τον Αναστάσιο Πάππα• μαθητές ωδείων σε μίνι ρεσιτάλ στο Φουαγιέ Ισογείου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης• τον Δημήτρη Βασιλάκη, πιανίστα με εντυπωσιακή διεθνή καριέρα και σολίστ στο διάσημο Ensemble Ιntercontemporain, σε έργα Franz Liszt [Φραντς Λιστ] και Leopold Godowsky [Λέοπολντ Γκοντόφσκυ]• μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στο διεθνώς καταξιωμένο πιανιστικό ντούο Ferhan και Ferzan Önder [Φερχάν και Φερζάν Εντέρ] και στον βιρτουόζο των κρουστών Δημήτρη Δεσύλλα που θα αποδώσουν με τον δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο το «Boléro» του Μaurice Ravel [Μωρίς Ραβέλ]• το διήμερο θα κλείσει εορταστικά με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης έλληνα μαέστρου Γιώργου Ζιάβρα, η οποία πλαισιώνει τρεις λαμπρούς πιανίστες, τον Παναγιώτη Τροχόπουλο, τον Μάριο Παντελιάδη και την Αλεξία Μουζά, σε έργα Franz Liszt [Φραντς Λιστ].Επιπλέον, στο πλαίσιο των Piano Days, εγκαινιάζεται ο νέος κύκλος συζητήσεων με τίτλο «Ρηξικέλευθο» σχετικά με την καινοτομία στην επιστήμη, την τέχνη και το επιχειρείν (σύλληψη-παρουσίαση: Στάθης Ν. Καλύβας, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, έδρα Gladstone και εταίρος του Κολεγίου All Souls, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης).Στις 28/3/24 οι μουσικόφιλοι θα απολαύσουν την Καμεράτα–Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε μια νέα συναυλία στο Μέγαρο. Ο καταξιωμένος μαέστρος Γιώργος Πέτρου θα διευθύνει τους έμπειρους μουσικούς της, που παίζουν σε όργανα εποχής, στις Συμφωνίες αρ. 1 και 7 του Ludwig van Beethoven [Λούντβιχ βαν Μπετόβεν].Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος• «20 Gratitudes for the Teaching of Jesus» του Γιώργου Τσοντάκη, παραγγελία του πιανίστα Νίκου Λαάρη στον συνθέτη (παγκόσμια πρώτη, 11/1/2024)• «Μουσική δωματίου για βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο». Λαμβάνουν μέρος: Ηλίας Λιβιεράτος (βιόλα), Σπύρος Μουρίκης (κλαρινέτο), Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο) (17/1/2024)• Ντιμίτιρ Ασκενάζι, Μιχάλης Τάγκας (31/1/2024)• «Τα τραγούδια του Γιώργου Κουρουπού I & ΙΙ». Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η σοπράνο Άρτεμις Μπόγρη. Συνοδεύουν στο πιάνο ο Θανάσης Αποστολόπουλος και ο Γιάννης Τσανακαλιώτης. (5/2/2024 & 20/3/2024)• Φανή Αντωνέλου – Kerstin Moerk: «Μουσικές συγγένειες» (8/2/2024)• «Μόνο Μπραμς» με τον Γιάννο Μαργαζιώτη στο βιολί, τον Γκρέγκορ Χορς στο βιολοντσέλο και την Άι Μοτοχάσι στο πιάνο (19/2/2024)• Πιανιστικό ντούο, Άννη και Λόλα Τότσιου (4/3/2024)• Jonian Ilias Kadesha (βιολί) – Noam Greenburg (πιάνο) (27/3/2024).Νέος κύκλος συναυλιών στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, Κυριακή 12:30 το μεσημέρι.• Νέο Κρητικό Κουαρτέτο (4/2/2024)• Δύο νέα ταλέντα (25/2/2024)Τον προσεχή Φεβρουάριο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έχοντας πάντοτε το βλέμμα στραμμένο προς τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το μουσικό θέαμα «Περσεφόνη». Το έργο ανεβαίνει σε μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου και σε σύλληψη, λιμπρέτο και σκηνοθεσία της Έλλης Παπακωνσταντίνου (1/2/2024). Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Δημήτρης Κτιστάκης. Η παράσταση διερευνά την αέναη, μυστική σχέση ζωής και θανάτου. Αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της μυθολογίας, παραμένοντας παράλληλα αγκιστρωμένη στο σήμερα. Φωνές του κόσμου από την Ινδία, τη Μογγολία, το Θιβέτ, το Μπαλί και τη Μεσόγειο διαπλέκονται με φωνές λυρικών τραγουδιστών και χορωδών, αλλά και με απόκοσμους, συγκινησιακά φορτισμένους ηλεκτρονικούς και οργανικούς ήχους, σε μια σύγχρονη αφήγηση που εξελίσσεται σε ένα καινοτόμο εικαστικό περιβάλλον. Πρόκειται για παραγωγή της «2023 Ελευσίς – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (συμπαραγωγή: Φόρμιγξ – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (European Concert Hall Organisation–ΕCHO), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ECHO και της σειράς Rising Stars, φέρνει στην Ελλάδα τρεις ταλαντούχους ερμηνευτές της νέας γενιάς και ένα σχήμα μουσικής δωματίου που έχουν κάνει αίσθηση με τις εμφανίσεις τους διεθνώς: τον φαγκοτίστα Mathis Stier [Μάτις Στηρ] (9/3/2024), το Κουαρτέτο Sonoro (9/3/2024), τον σολίστ της ακουστικής και ηλεκτρικής κιθάρας Sean Shibe [Σων Σίμπε] (10/3/2024) και τον οργανίστα Sebastian Heindl [Σεμπάστιαν Χάιντλ] (10/3/2024).Όπερα στο ΜέγαροMet HD LIVE: «Ναμπούκκο» του Giuseppe Verdi [Τζουζέππε Βέρντι] (13/1/2024), «Κάρμεν» του Georges Bizet [Ζωρζ Μπιζέ] (3/2/2024), «Η δύναμη του πεπρωμένου» του Giuseppe Verdi (9/3/2024) και «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Charles Gounod [Σαρλ Γκουνό] (23/3/2024).«Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου» (20, 21, 22/3/2024). Ψυχολογικό δράμα με υπαρκτούς ήρωες (Δημήτρης Μητρόπουλος, Alma Mahler), σε παράλληλες ιστορίες, του Χριστόφορου Χριστοφή. Τη χορογραφία υπογράφει η Έρση Πήττα. Τα σκηνικά σχεδίασε η Άση Δημητρολοπούλου, και τα κοστούμια η Εριέττα Βορδώνη.«Θήβα – A Global Civil War» σε σκηνοθεσία Παντελή Φλατσούση (7, 8, 9/2/2024). Τέσσερις επαγγελματίες ηθοποιοί από διαφορετικές χώρες, τη Βοσνία, την Ελλάδα, το Κονγκό και το Λίβανο, μετατρέπονται σε αφηγητές-διαμεσολαβητές μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου, συγκαιρινού και αιώνιου, σε μια παράσταση που κινείται μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, θεάτρου και κινηματογράφου, σε διάλογο με το κείμενο της τραγωδίας «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου (συμπαραγωγή: Spectrum – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.National Theatre Live: προβάλλoνται η παράσταση «Good» σε σκηνοθεσία Dominic Cooke (22/2/2024) και το νέο έργο με τίτλο «Dear England» του James Graham σε σκηνοθεσία Rupert Gould (14/3/2024).Για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, οι Γέφυρες, μέσα από την πολυδιάστατη και καλειδοσκοπική ταυτότητά τους, προτείνουν τέσσερις σημαντικές εκδηλώσεις:• Ο κορυφαίος άγγλος μουσικός Max Cooper [Μαξ Κούπερ], σε συνεργασία με το Architecture Social Club, παρουσιάζει το «Aether», μια σύγχρονη ερμηνεία του φωτεινού αιθέρα, μια τρισδιάστατη εμπειρία ηχητικού και οπτικού πεδίου που συνδέει τη μουσική με την αρχιτεκτονική (16/1/2024).• Για έβδομη χρονιά, διοργανώνεται από το Μέγαρο, σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων, ο Διεθνής Διαγωνισμός Animegaron σύνθεσης πρωτότυπης μουσικής για ταινίες animation, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό συμμετοχών από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής (16/5/2024).• Το πρόγραμμα «Από την τζαζ στην προκλασική μουσική» περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στον Βαγγέλη Κατσούλη, τον σημαντικό έλληνα δημιουργό με την τόσο ιδιαίτερη συνθετική ταυτότητα, ο οποίος χτίζει, μέσα από τα έργα του, γέφυρες ανάμεσα στην τζαζ και σε άλλα μουσικά είδη. Με τον Βαγγέλη Κατσούλη συμπράττουν οι διακεκριμένοι τζαζίστες Χάρης Βαρθακούρης, Αλέξανδρος Δράκος-Κτιστάκης, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και Τάκης Φαραζής (14/3/2024). Συμπαραγωγή: Φόρμιγξ ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.• Ο αγαπημένος Νίκος Πορτοκάλογλου, με την ανατρεπτική μουσική παράσταση «Εδώ είναι το ταξίδι», φωτίζει τα τραγούδια του «αλλιώς», διαμορφώνοντας έναν πολύ προσωπικό ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στη λαϊκή, την παραδοσιακή, τη ροκ και τη συμφωνική μουσική. Μαζί του, η Μυρτώ Βασιλείου, ο Βύρων Τσαράπας, ο Γιώργος Περρής, η Underground Youth Orchestra και η Μεικτή Χορωδία Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης (30/3/2024). Συμπαραγωγή: 360 Entertainment ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Cole Porter – «So in Love» με τον Χριστόφορο Σταμπόγλη. Αγαπημένος γνώριμος του ελληνικού κοινού με πλούσιο ρεπερτόριο που συνδυάζει την όπερα, το μιούζικαλ και την ελληνική δημιουργία, ο μπάσος Χριστόφορος Σταμπόγλης επιστρέφει στο Μέγαρο στις 14/2/2024, με ένα μαγευτικό αφιέρωμα στον Cole Porter [Κόουλ Πόρτερ] και στα ωραιότερα τραγούδια που έγραψε ο δημοφιλέστατος αμερικανός συνθέτης για την αγάπη και τον έρωτα. Τον «διεθνή» έλληνα βαθύφωνο πλαισιώνει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που θα εμπλουτίσει το πρόγραμμα της βραδιάς με ορχηστρικά αποσπάσματα από αγαπημένες όπερες και μιούζικαλ του 20ού αιώνα. Στο πόντιουμ, ο Μίλτος Λογιάδης.«El Greco – The Opera» σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και σε ιταλικό λιμπρέτο του Ηλία Λιαμή (13, 15, 17, 20/2/2024). Το πρωτότυπο λυρικό έργο του γνωστού συνθέτη αφηγείται την πορεία του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου από τη γενέτειρά του, την Κρήτη, στην Ιταλία και κατόπιν στην Ισπανία, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του. Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία-δραματουργία της Αγγέλας Σαρόγλου. Τους ρόλους ερμηνεύουν εκλεκτοί μονωδοί, τους οποίους πλαισιώνει η Συμφωνική Ορχήστρα Novarte. Συμμετέχει η Χορωδία Fons Musicalis. Συμπαραγωγή: Apollonian Enterprises – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.«Ρεμπέτικο» του Σταύρου Ξαρχάκου. Για δύο βραδιές (17 και 18/1/2024) η σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη μετατρέπεται σε ρεμπέτικο πάλκο για να φιλοξενήσει τη μουσική και τα τραγούδια που σφράγισαν την ομώνυμη ταινία-σταθμό του Κώστα Φέρρη. Ο μεγάλος συνθέτης, με 20 μουσικούς, τραγουδιστές και ψάλτες, θα μας μεταφέρει τη συγκίνηση των τραγουδιών του φιλμ, από την πρώτη προβολή του οποίου συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια (1983-2023). Συμπαραγωγή: Cricos Cultural Events – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλουςΣυνεχίζονται από τις 13/1/2024 οι παραστάσεις του «Ροβινσώνα Κρούσου» σε σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη (συμπαραγωγή: Arcadia Media – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) και από 20/1/2024 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σκιές στο πεντάγραμμο, ο Καραγκιόζης και ο θρίαμβος της Μουσικής» του Ηλία Καρελλά (συμπαραγωγή: Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, το Μέγαρο προτείνειγια μικρούς και μεγάλους, οι οποίες μας εισάγουν σε έναν κόσμο ξεχωριστό, χάρη στη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική και τη συνομιλία της με τις άλλες τέχνες.Κάθε σαββατοκύριακο, το κοινό μπορεί να παρακολουθεί συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές, να συμμετέχει σε εργαστήρια, να γνωρίζει τα μουσικά όργανα, να περιηγείται στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, να ανακαλύπτει τα επαγγέλματά του, να γνωρίζει τους συντελεστές των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος.Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους, οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και σχολεία.«Το αρχαίο θέατρο ως “φωτοδότης” της Λάρισας» (15/2/2024).«Η γεωμετρική ανάπτυξη των αρχαίων θεάτρων του Διονύσου και της Επιδαύρου» (21/3/2024).Σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.Από τις 3/12/2023 έως τις 30/1/2024 φιλοξενείται στο Μέγαρο η έκθεση «Καληνύχτα, σας αγαπώ: 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας» που στοχεύει στην ανάδειξη της προσωπικότητας της μεγάλης ντίβας εντός αλλά και εκτός της σκηνής. Βασίζεται σε προσωπικά αντικείμενα-ενθυμήματα και φορέματα της Μαρίας Κάλλας από τη συλλογή του Νίκου Χαραλαμπόπουλου. Συμπληρώνεται από ένα κοστούμι-δείγμα που έκανε ο Γιάννης Τσαρούχης για την παράσταση της όπερας Μήδεια στην Επίδαυρο, μακέτες κοστουμιών της Lila de Nobili [Λίλα ντε Νόμπιλι] από την παράσταση Λα Τραβιάτα στη Σκάλα του Μιλάνου, μία μακέτα του Piero Tosi [Πιέρο Τόζι] για την ταινία Μήδεια του Pier-Paolo Pasolini [Πιερ-Πάολο Παζολίνι] και μακέτες κοστουμιών του Γιάννη Τσαρούχη, δάνεια από ιδρύματα και ιδιώτες. Επιμέλεια έκθεσης: Λίλη Πεζανού.