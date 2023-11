The Beatles: Αυτό είναι το τελευταίο τους τραγούδι με τον Τζον Λένον - Κυκλοφόρησε σήμερα

Κλείσιμο

Το τελευταίο τραγούδι τωνπου γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον, πριν από 40 ολόκληρα χρόνια, μόλις κυκλοφόρησε, προκαλώντας φρενίτιδα τους απανταχού θαυμαστές των θρυλικών σκαθαριών. Πρόκειται για το κομμάτι με τίτλο» το οποίο ο Λένον είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του και δουλεύτηκε στη συνέχεια από τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας.Η ιστορία του «Now And Then» ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο Τζον Λένον ηχογράφησε ένα ντέμο με φωνητικά και πιάνο στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη. Η σύζυγος του, Γιόκο Όνο, έδωσε το 1994 την ηχογράφηση στους Τζορτζ Χάρισον, Πολ Μακ Κάρντνεϊ και Ρίνγκο Σταρ, μαζί με τα υπόλοιπα demos του Τζον για τα κομμάτια «Free As Bird» και «Real Love», τα οποία ολοκληρώθηκαν ως νέα τραγούδια των Beatles κυκλοφόρησαν ως singles το 1995 και 1996 αντίστοιχα , ως μέρος του The «Beatles Anthology».Την ίδια εκείνη περίοδο, ο Πολ, ο Τζορτζ και ο Ρίνγκο ολοκλήρωσαν μια πρόχειρη μίξη για το «Now And Then» με τον παραγωγό Jeff Lyne. Εκείνη την περίοδο όμως, οι τεχνολογικοί περιορισμοί εμπόδισαν τα φωνητικά και το πιάνο του Λένον στο να διαχωριστούν, για να επιτευχθεί η καθαρή αθόρυβη μίξη που απαιτείται για να τελειώσει το τραγούδι. Έτσι το «Now And Then» έμεινε στο ράφι, με την ελπίδα ότι μια μέρα θα το ξαναδουλέψουν.«Στο demo tape του Τζον, το πιάνο ήταν λίγο δύσκολο να ακουστεί. Και εκείνες τις μέρες, φυσικά, δεν είχαμε την τεχνολογία για να κάνουμε τον διαχωρισμό … Κάπως ξεμείναμε λίγο από έμπνευση και χρόνο» εξήγησε ο Πολ Μακ Κάρντνεί.Παράλληλα, χθες, έκανε πρεμιέρα το 12λεπτομε τίτλο «Now And Then – The Last Beatles Song», σε σενάριο και σκηνοθεσία Oliver Murray, το οποίο αφηγείται την ιστορία πίσω από το τελευταίο τραγούδι των Beatles, με αποκλειστικό υλικό και σχόλια από όσους εργάστηκαν προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η ιστορική αυτή κυκλοφορία.