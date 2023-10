Pink Floyd: Ένα εντυπωσιακό σόου - αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα φιλοξενεί το Christmas Theater

Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τους θρυλικούς, θα φιλοξενήσει στις, τοστα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Οι Echoes, από τις καλύτερες Tribute μπάντες παγκοσμίως, θα παρουσιάσουν το σόου«Pink Floyd’s students» το οποίο έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 500 συναυλίες στην Ευρώπη.Οι Echoes παρασύρουν το κοινό τους σε ένα μεγάλο συναισθηματικό ταξίδι με σταθμούς στις σημαντικότερες μουσικές στιγμές των Pink Floyd. Από τα «Ummagumma» και «Middle» μέχρι τα «Dark side of the moon», «Wish you were here», «Animals» και «The wall», την μετάεποχή αλλά και κάποιες λιγότερο προβεβλημένες δουλειές τους.Το σόου χαρακτηρίζεται από έντονο πάθος, προσοχή στη λεπτομέρεια, δυναμικό ήχο, τους εντυπωσιακούς φωτισμούς αλλά και τον σεβασμό προς τις αυθεντικές εκτελέσεις των μεγάλων, διαχρονικών τραγουδιών του συγκροτήματος.