Ίδρυμα Ωνάση: Φέρνει στις οθόνες μας βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους

Αξιόλογες ελληνικές, οι οποίες έχουν βραβευτεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», φέρνει στις οθόνες μας το. Πρόκειται για δέκα συνολικά ταινίες οι οποίες θα προβάλλονται, από τις 23 Οκτωβρίου, στις 21.00, στο αλλά και στηντου.Σαν καθρέφτες της κοινωνίας, προβάλλουν ρεαλιστικά, συμβολικά ή λυρικά κοινωνικά θέματα, όπου πρωταγωνιστούν οι θηλυκότητες, η φύση, τα ετεροκανονικά πρότυπα και στερεότυπα, η νεότητα, η στοργή, ο ρατσισμός, ο έρωτας. Η γραμμή που διαχωρίζει τη μοναχικότητα από τη μοναξιά («Κάκτος»). Ένα εξωγήινο Πλάσμα που τελικά δεν είναι τόσο ξένο («Μάγμα»). Καταπνιγμένος αισθησιασμός στα ναυπηγεία του Περάματος («Στον Θρόνο του Ξέρξη»). Μια αποτυχημένη απόπειρα θανάτου που ανοίγει μια νέα πόρτα ζωής (“Toxic Magnus”). Μια γενέθλια επιθυμία εκπληρώνεται με τη βία και την τρυφερότητα δύο φίλων (“5pm Seaside”). Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανείς για να νιώσει λίγη στοργή («Δάφνη»); Δύο μεσήλικα ζευγάρια μέσα από τέσσερις εφήβους (“Kiddo”). Ένας αγώνας ποδοσφαίρου, ένας έρωτας και η καταγωγή ως μέσο αποδοχής ή μη (“Pendulus”). Νιώθοντας την πίεση να πετύχεις – μέχρι τελικής πτώσης («Tokakis ή What’s My Name»). Εν μέσω καραντίνας, ένα ζευγάρι περιθωριακών σε μια ακόμα μέρα δουλειάς («Τελευταία Πνοή»).Συντονιστείτε για εικόνες, εμπειρίες και συναισθήματα που χωρούν μέσα σε λίγα λεπτά απόΔιάρκεια: 26' | Στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση«Χρυσός Διόνυσος» Βραβείο Καλύτερης Ταινίας & Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας (Αντώνης Τσοτσιόπουλος), Φεστιβάλ Δράμας. «Χρυσή Αθηνά» Βραβείο Καλύτερης Ταινίας & Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας (Αντώνης Τσοτσιόπουλος), «Νύχτες Πρεμιέρας».Στα 40ά γενέθλιά του, ο Νίκος κάθεται και περιμένει στο φορτηγάκι του, στην άκρη μιας απομακρυσμένης παραλίας. Όπως κάθε χρόνο, του τηλεφωνεί η μητέρα του και του μιλάει για τη γέννησή του. Ο καιρός είναι άγριος. Στο βάθος ο Νίκος βλέπει τελικά να πλησιάζει ο Χρήστος, ο παλιός του φίλος από τον στρατό. Είναι η πρώτη φορά που ξαναβρίσκονται μετά από πολλά χρόνια. Σήμερα ο Χρήστος θα εκπληρώσει την επικίνδυνη επιθυμία του Νίκου.Δύο άνθρωποι εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο της εθελούσιας απομόνωσής τους για να συναντηθούν, πλησιάζοντας συνειδητά σε μια σύγκρουση με τη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στη βία και την απόλυτη τρυφερότητα, ζουν μια στιγμή απελευθέρωσης που επαναπροσδιορίζει τα πάντα.https://www.onassis.org/el/video/5pm-seaside-big-short-films-2023Διάρκεια: 18' | Στο YouTube του Ιδρύματος ΩνάσηΒραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας (Νιόβη Χαραλάμπους), Φεστιβάλ Δράμας

Η Δάφνη αλλάζει τον έναν σεξουαλικό σύντροφο μετά τον άλλον, αλλά δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένη, τουλάχιστον όχι με αυτό που πίστευε ότι χρειαζόταν. Μέχρι που βρίσκει ένα πληγωμένο σκυλί στη μέση του δρόμου. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει για να νιώσει λίγη στοργή;https://www.onassis.org/el/video/daphne-big-short-films-2023Διάρκεια: 20΄ | Στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 2022: Onassis Drama Queer Award14ο LGBT+ Film Festival Πολωνίας, 2023: Υποψήφια για Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες (LAGFF), 2023: Υποψήφια για Καλύτερη Μικρού Μήκους ΤαινίαRojaL Film Festival, 2023 (Λετονία)Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πράγας (Τσεχία)O Σταύρος προσπαθεί να συνδεθεί με το περιβάλλον και τον εαυτό του.https://www.onassis.org/el/video/cactus-big-short-films-2023Διάρκεια: 12΄ | Στο YouTube του Ιδρύματος ΩνάσηΒραβείο Σκηνοθεσίας «Τώνια Μαρκετάκη» (Μιχάλης Κίμωνας), Βραβείο Σκηνογραφίας (Εύα Γουλάκου), Βραβείο Μακιγιάζ, Κομμώσεων & Ειδικών Εφέ (Ιωάννα Λυγίζου [μακιγιάζ], Πάνος Κονδύλης [ειδικά εφέ μακιγιάζ], Μιχάλης Γκιόκας [ειδικά εφέ]), Φεστιβάλ ΔράμαςΤέσσερις έφηβοι αφηγούνται την ιστορία κατάρρευσης δύο μεσήλικων ζευγαριών.https://www.onassis.org/el/video/kiddo-big-short-films-2023Διάρκεια: 17΄ | Στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση45o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 2022, εθνική πρεμιέρα: Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας & Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής28o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (Μικρές Ιστορίες), 2022: Βραβείο «Αργυρή Αθηνά»26o PÖFF | Tallinn Black Nights Film Festival (Late Night Sci-Fi), 2022 (Εσθονία), διεθνής πρεμιέρα8ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου, 202311ο Les Intergalactiques Sci-Fi Film Festival, 2023 (Λυών, Γαλλία)17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες (LAGFF), 2023Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»12ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου4o Sydney Science Fiction Film Festival, 2023 (Αυστραλία)27ο BIFAN | Buncheon International Fantastic Film Festival, 2023 (Νότια Κορέα)Η Μία είναι επιστήμονας που ζει μόνη στον ροζ πλανήτη. Ένα περίεργο Πλάσμα πέφτει από τον ουρανό και ξεβράζεται από το κύμα στη στεριά. Η Μία το βρίσκει, το επαναφέρει στη ζωή και προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του, έως ότου καταλαβαίνει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που νόμιζε.Η ταινία «Μάγμα» ακροβατεί μεταξύ ψυχολογικού θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας, αφού η μοναχική ηρωίδα της θέτει τον εαυτό της απέναντι σε ένα εξωγήινο πλάσμα, που τελικά της μοιάζει περισσότερο από όσο νόμιζε. Υπαρξιακή, διπολική, μυστηριώδης, με μινιμαλιστική αισθητική και κινηματογράφηση, και με όπλο τα απόκοσμα και σεληνιακά τοπία της Μήλου, η ταινία δημιουργεί έναν σκοτεινό και απειλητικό χωροχρόνο, όπου η φύση και τα καιρικά φαινόμενα εισβάλλουν απότομα στην πραγματικότητα των πρωταγωνιστριών.https://www.onassis.org/el/video/magma-big-short-films-2023Διάρκεια: 18΄ | Στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση45o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 2022: Βραβείο Κοινού, Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ), Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της ΕΤΕΚΤ (Εταιρεία Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης) & Βραβείο Ήχου28o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», 2022: Onassis Film Award16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης, 2022: Βραβείο Κινηματογραφικής ΕπίτευξηςOaxaca FilmFest 2022 (Μεξικό): Επίσημη συμμετοχή20ό In The Palace Short Film Festival, 2023 (Βουλγαρία): Επίσημη συμμετοχήΟ 24χρονος Άρμπι έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Μετά τα γεγονότα της βραδιάς του ποδοσφαιρικού αγώνα Σερβίας-Αλβανίας ο Άρμπι θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα παρευρεθεί στον γάμο των συγγενών του, αν θα διεκδικήσει το κορίτσι που του αρέσει, εάν είναι Αλβανός ή Έλληνας.https://www.onassis.org/el/video/pendulus-by-dimitris-gkotsis-big-short-films-2023Διάρκεια: 15΄ | Στο onassis.orgΗ ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην 61η Εβδομάδα Κριτικής (Semaine de la Critique) του 75ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών (2022), όπου και έλαβε το βραβείο Canal+. Μέχρι σήμερα έχει προβληθεί σε πάνω από 20 χώρες και 40 φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων στα:45o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 2022: Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής21ο Concorto Film Festival, 2022 (Ιταλία): Ειδικό Βραβείο της Κριτικής ΕπιτροπήςOrvieto Cinema Fest 2022 (Ιταλία): Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Kinemastik, 2022 (Μάλτα): Καλύτερη ΤαινίαΔιεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Δουβλίνου, 2022 (Ιρλανδία): Ειδική ΜνείαSouth East European Film Festival, 2022 (Λος Άντζελες, ΗΠΑ): Τιμητική Μνεία28ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαράγιεβο, 2022 (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)28o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», 2022Queer Lisboa 26, 2022 (Πορτογαλία)Encounters Short Film and Animation Festival, 2022 (Μπρίστολ, Αγγλία)AFI Fest (American Film Institute), 2022 (Λος Άντζελες, ΗΠΑ)Chéris-Chéris, 28ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου LGBTQI+, 2022 (Παρίσι, Γαλλία)51ο Festival du nouveau cinéma, 2022 (Μόντρεαλ, Καναδάς)Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις καταπνιγμένου αισθησιασμού, που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας.Στην κορυφή του όρους Αιγάλεω, στο σημερινό Πέραμα, θεωρείται πως βρισκόταν η θέση από την οποία ο Πέρσης αυτοκράτορας Ξέρξης παρακολούθησε τη συντριβή του στόλου του στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, το 480 π.Χ. Η κορυφή αυτή αποκαλείται από τους κατοίκους «Θρόνος του Ξέρξη».https://www.onassis.org/el/video/on-xerxes-throne-big-short-films-2023Διάρκεια: 15΄ | Στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση45o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Εθνικό Διαγωνιστικό), 2022: Βραβείο Μοντάζ28o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», 2022Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2023 (υποψήφια ταινία στα βραβεία μικρού μήκους)Ένα ζευγάρι περιθωριακών στην τελευταία τους έξοδο.https://www.onassis.org/el/video/last-sigh-big-short-films-2023Διάρκεια: 21΄ | Στο YouTube του Ιδρύματος ΩνάσηΒραβείο Καλύτερου Σεναρίου (Θάνος Τοκάκης), Βραβείο Ενδυματολογίας «Ιουλία Σταυρίδου» (Μάρλι Αλειφέρη), Φεστιβάλ Δράμας.Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου (Θάνος Τοκάκης), «Νύχτες Πρεμιέρας».Ο Θάνος Τοκάκης ξεκινά μια stand-up comedy περιοδεία στην επαρχία, προκειμένου να δείξει στον κόσμο πόσο σπουδαίος ηθοποιός είναι. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με το κοινό, που δεν μπορεί να ξεχάσει την τηλεοπτική του περσόνα, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό, που τον πιέζει να φτάσει στην επιτυχία. Μέχρι τελικής πτώσεως.https://www.onassis.org/el/video/tokakis-or-whats-my-name-big-short-films-2023Διάρκεια: 10' | Στο YouTube του Ιδρύματος ΩνάσηΒραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ ΔράμαςΜετά από μια χρόνια μάχη με τη μανία του πατέρα του να τον μετατρέψει σε παραδοσιακό ανδρικό πρότυπο, μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Μάγκνους θα τον οδηγήσει να γίνει σύμβουλος ζωής.https://www.onassis.org/el/video/toxic-magnus-big-short-films-2023