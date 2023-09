Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Διοργανώνει φεστιβάλ με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις στα χρόνια των social media

Κλείσιμο

Στον έρωτα και τις στενές ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού, της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής συνδεσιμότητας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώνεται το τριήμερο, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, στο, με αφορμή το φινάλε της έκθεσης «» που είχε αντίστοιχη θεματική.Το πρόγραμμα τριημέρου περιλαμβάνει ομιλίες, πάνελ, προβολές, μουσική και παραστάσεις.Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 29/9 με τα εγκαίνια τηςStories of Our Lives: in Search of Queer Sanctuaries (Ιστορίες της ζωής μας: σε αναζήτηση queer καταφυγίων) της καλλιτεχνικής ομάδας Nest και την πρεμιέρα της ταινίας της κολλεκτίβας Stories of Our Lives, στην Ελλάδα.Μέσα από τη μακροχρόνια εμπλοκή της με την queer κοινότητα της Κένυας, η διεπιστημονική κολεκτίβα έχει γίνει μάρτυρας της βίαιης, απαξιωτικής μεταχείρισης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι Αφρικανικές non-binary κοινότητες, καθώς και της αντίστασης και των στρατηγικών που αναπτύσσουν, ενώ μάχονται αποφασιστικά για ένα καλύτερο μέλλον με ίσα δικαιώματα.Μέσα από την παρουσίαση φωτογραφιών, εικονογραφήσεων, ηχοτοπίων και αποσπάσματα κειμένων που απομαγνητοφωνήθηκαν από εκατοντάδες προσωπικές συζητήσεις, η έκθεση επιχειρεί να πλαισιώσει τις queer εκφράσεις στην Κένυα και να αναδείξει τις εγγενείς αντιφάσεις της queer ζωής στην Αφρική, καθώς και να δημιουργήσει μια σύγχρονη κατανόηση της βιωμένης πραγματικότητας της χώρας.