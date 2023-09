Βασίλης Θεοχαράκης: Έκθεση με έργα του στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας

Όπως χαρακτηριστικά έχει επισημάνει ο Παναγιώτης Τέτσης «Ο Θεοχαράκης βλέπει, δεν φαντάζεται, ούτε καταφεύγει στο προζύμι των αναμνήσεων. Παρατηρεί και αποτυπώνει ό,τι ερεθίζει τα μάτια του. Ορισμένα από τα έργα του δίνουν την αίσθηση ότι ψάχνει για να αποτυπώσει τη στιγμή, μια στιγμή, τον αφρό της θάλασσας μέσα από τα βότσαλα· δίνει την εντύπωση ότι εξετάζει, ερευνά· να βρει τι; κάτι πολύτιμο και το πολύτιμο τόχει μπροστά του: τον βυθό με τα βότσαλα. Βλέπει όχι από το ύψος του ορίζοντος των ματιών, λίγο πιο ψηλά, από κάποια απόσταση προς τα κάτω, και μελετά με προσοχή το θαλασσινό τοπίο. Η προσωπική μου εντύπωση είναι τέτοια, είναι αυτή που σχολιάζω. Γιατί τούτες οι μικροπαρατηρήσεις; Γιατί αυτά και άλλα μετρούν, εκτός της εσωτερικής θέρμης με την οποία είναι προικισμένος, που είναι το κίνητρο της ζωγραφικής του. Έχει την αρετή και κατατάσσεται στην μεγάλη οικογένεια εκείνων που έχουν ανοιχτά μάτια και επιμένουν να ζωγραφίζουν. Είναι οι πιστοί της ζωγραφικής, ο αντίπους εκείνων που έχουν κατηχηθεί στην διεθνή συνομοταξία της αρνήσεως. Ο καθένας κάνει ό,τι πιστεύει. Επιβεβαίωση της ελευθερίας στην πράξη».Η Προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους, κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου σημειώνει: «Το κύριο θέμα της έκθεσης στην Ύδρα, η θάλασσα, είναι για τον Βασίλη Θεοχαράκη μία από τις πρωταρχικές αξίες της Τέχνης του. Πώς θα μπορούσε να μην ήταν άλλωστε για έναν άνθρωπο προικισμένο με αντίστοιχες ευαισθησίες, αφού όχι μόνο η Τέχνη αλλά και η ίδια η Ζωή επενδύουν στην μυστηριώδη και γεμάτη γοητεία ομορφιά της; Μόνο που οι θάλασσες του Θεοχαράκη είναι καμωμένες με την εντελώς προσωπική του γραφή, με τη σφραγίδα του δικού του χρωστήρα που με τρόπο μαγικό κατορθώνει να αποδώσει με αδρές γραμμές τη γαλάζια φωτεινότητα, το λαμπερό του ήλιου, το επιβλητικό γκρίζο των βράχων, την αέναη κίνηση του υγρού στοιχείου..Θησαυρός αδαπάνητος για όλους εμάς η τέχνη και η τεχνική του αγαπητού μας Βασίλη Θεοχαράκη!»Ο Βασίλης Θεοχαράκης γεννήθηκε στον Πειραιά. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 1957, παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον σπουδαίο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Τα έργα του παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1957, στο Διεθνές Φεστιβάλ Νέων στη Μόσχα, καθώς και στην 5η Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής στο Ζάππειο. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Μουσείο Βορρέ, Ίδρυμα Πιερίδη, Πινακοθήκη Ρόδου, Πινακοθήκη Κυκλάδων, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ, MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.ά.), καθώς και στο εξωτερικό. Έχει τιμηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με τη διάκριση του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, έχει ανακηρυχθεί Μέγας Χαρτουλάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει λάβει το παράσημο Order of the Rising Sun with Neck Ribbon από τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας καθώς και το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2007 ίδρυσε το κοινωφελές Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη, το οποίο στεγάζεται στο πολυώροφο κτίριο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9, στην Αθήνα.Η έκθεση συνοδεύεται από πολυσέλιδο ομότιτλο κατάλογο των εκδόσεων Μέλισσα, με όλα τα εκτιθέμενα έργα, καθώς και κείμενα των Christopher Hudson (τ. Διευθυντής Εκδόσεων του Μητροπολιτικού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης), Τάκη Μαυρωτά, Claudio Strinati (τ. Έφορος των Μουσείων της Ρώμης), Παναγιώτη Τέτση, Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα και Άγγελου Δεληβορριά.