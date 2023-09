Αντώνης Ρέμος: Υποδέχθηκε τον Μάικλ Μπόλτον στο Ηρώδειο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μάνου Χατζιδάκι, Μίμη Πλέσσα, Γιάννη Σπανού, Κώστα Χατζή, Γιώργου Θεοφάνου, Στέφανου Κορκολή, Αντώνης Βαρδή κ.α.

Τον συνόδευσαν επί σκηνής 20μελής ορχήστρα με σολίστ στο κλαρίνο τον Θανάση Βασιλόπουλο και οι τραγουδιστές Άκης Δείξιμος και η Στεφανία Ρίζου.





Ένα όνειρο χρόνων, αυτό του να δώσει μια προσωπική συναυλία στο, πραγματοποίησε χθες βράδυ ο. Μαζί με τον βραβευμένο Αμερικανό ερμηνευτήχάρισαν στο κοινό, που γέμισε ασφυκτικά το Ρωμαϊκό Ωδείο, μια βραδιά με μεγάλη μουσική ποικιλία, που περιελάμβανε από ροκ μπαλάντες μέχρι γνωστές λαϊκές επιτυχίες.Φανερά συγκινημένος, ο Αντώνης Ρέμος ξεκίνησε το πρόγραμμά του με το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» του Μίκη Θεοδωράκη ενώ ακολούθησαν πολλά ακόμη κομμάτια τωνΟ Μάικλ Μπόλτον ταξίδεψε το κοινό με τη βελούδινη φωνή του και τα διαχρονικά τραγούδια του όπως τα «How Am I Supposed to Live Without You» και «When a Man Loves a Woman», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο κύμα νοσταλγίας και συγκίνησης.Παρότι η συναυλία ήταν κοινή, οι δύο ερμηνευτές συναντήθηκαν στη σκηνή μόνον δύο φορές και ερμήνευσαν, στα αγγλικά, τα γνωστά τραγούδια «Stand by Me» και «Yesterday», αποσπώντας το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού.

