Art Athina 2023: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο Ζάππειο η μεγάλη ετήσια εικαστική διοργάνωση

Πλήθος συμμετοχών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ενδιαφέρουσες περφόρμανς, συζητήσεις, εργαστήρια αλλά και παιδικό πρόγραμμα περιλαμβάνει το πρόγραμμα τηςπου ανοίγει σήμερα τις πύλες της, στο. Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση της χώρας, που συμπληρώνει φέτος τα 30 της χρόνια, θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.Εξήντα επτά χώροι τέχνης από την Ελλάδα και εννέα χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Κύπρο, Βρετανία, Ελβετία, Ουρουγάη, Πολωνία, Ρουμανία) δίνουν το «παρών» στην επετειακή φετινή φουάρ, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ).Φέτος οι επισκέπτες της αθηναϊκής φουάρ, εκτός από το κεντρικό εκθεσιακό πυρήνα ττου Ζαππείου θα έχουν την ευκαιρία να ιχνηλατήσουν άγνωστες γωνιές του Μεγάρου στο πλαίσιο τωνυπό τον τίτλο «Live Encounters: Σύγχρονες καλλιτεχνικές επιτελεστικές πρακτικές», που επιμελείται ο Πάνος Γιαννικόπουλος. Το πρόγραμμα εξερευνά τις πολλαπλές πτυχές της εικαστικής περφόρμανς και τις αναφορές του μέσου, ενώ παράλληλα ιχνηλατείται η πορεία του στο ελληνικό πλαίσιο, η σχέση του με τη θεατρική δράση, τη χορογραφία, τις ηχητικές πρακτικές, τον κοινωνικό ακτιβισμό και τον χώρο του θεάματος, παρουσιάζοντας εκπροσώπους του μέσου που αλληλεπιδρούν με διάφορα καλλιτεχνικά πεδία.Ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με το πως εξελίσσεται το τοπίο των εικαστικών τεχνών με έμφαση τον τομέα της φιλοξενίας, των εκδόσεων και των αναθέσεων νέων έργων τέχνης θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα των-Talks- την επιμέλεια των οποίων έχει η Δανάη Γιαννόγλου.Τα πολλά διαφορετικά πρόσωπα των ανεξάρτητων χώρων τέχνης που σε ορισμένες περιπτώσεις δίνουν προτεραιότητα στο ερευνητικό -ακαδημαϊκό πεδίο, άλλοτε λειτουργούν ως residencies, είτε για καλλιτέχνες είτε για εκθέσεις άλλων επιμελητών, άλλοτε ως εργαστήρια και άλλοτε ως πρώιμες γκαλερί παρουσιάζονται μέσα από τις επιλογές που έχει κάνει για την ενότητα Projects η Ολυμπία Τζώρτζη.Έργα κινούμενης εικόνας, ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας δημιουργών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, τα οποία διερευνούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της γης, των ευάλωτων κοινοτήτων και της επίσημης εκδοχής της ιστορίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή έχει συμπεριλάβει ο Άκης Κόκκινος στο πλαίσιο της ενότητας Video που φέρει τον τίτλο «I miss you more than I remember you».Στο μεταξύ, επενδύοντας σταθερά στον εκπαιδευτικό της ρόλο, η Art Athina και φέτος έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της τοσχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA, για παιδιά και εφήβους ηλικίας από τεσσάρων έως 15 ετών και τους συνοδούς τους. Το πρόγραμμα έχει στόχο να εξοικειώσει τους νέους με την τέχνη ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία της νέας γενιάς φιλότεχνων. Παράλληλα θα υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις με άξονα την τέχνη και την οικολογία ακόμη και για τα παιδιά που δεν θα εξασφαλίσουν θέση στα δωρεάν οργανωμένα προγράμματα.Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του πολυσυλλεκτικού της χαρακτήρα, η Art Athina 2023 εντάσσει στο πρόγραμμά της και δυο ιδιαίτερες. Η πρώτη είναι η έκθεση «In Conversation with a Chair» του Mare Studio, στο πλαίσιο της οποίας η καρέκλα - ένα συνηθισμένο χρηστικό αντικείμενο - μετουσιώνεται σε έκθεμα που ακολουθεί διαφορετικά στυλ- από το παραδοσιακό έως το σύγχρονο και από το λιτό έως το περίπλοκο- και μας ταξιδεύει στην ελληνική παράδοση, το design και το craftsmanship (μαστοριά) συνοψίζοντας πάνω από 100 χρόνια ιστορίας, με την υπογραφή Ελλήνων δημιουργών.Η δεύτερη θα βρίσκεται στον μικρό εσωτερικό κήπο του Ζαππείου Μεγάρου και φέρει τον τίτλο Zappeion Garden x BlueCycle project. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο garden project με έπιπλα και αντικείμενα που φέρουν το εικαστικό και το περιβαλλοντικά θετικό αποτύπωμα της BlueCycle, της μοναδικής ελληνικής, κοινωνικής εταιρία γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας που αντιμετωπίζει ολιστικά τον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός τουγια νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, στις 19.00.Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος θα είναι αφιερωμένος τογια τα 30 χρόνια της Art Athina, που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης σε επιμέλεια του Γιάννη Ασδραχά. Σημαντικές στιγμές, ιστορικά στελέχη, καλλιτέχνες, προσωπικότητες της εικαστικής και πολιτικής ζωής που έδωσαν το «παρών» τις τρεις αυτές δεκαετίες που η αθηναϊκή φουάρ διέγραψε τη δική της ξεχωριστή και ιδιαιτέρως σημαντική πορεία θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι επισκέπτες στο booth που θα σχεδιάσει ο Σταύρος Παπαγιάννης- Stage Design Office.Την οπτική ταυτότητα της επετειακής Art Athina 2023 και τον κατάλογο της, υπογράφει για έβδομη χρονιά η πολυβραβευμένη ομάδα του g design studio. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Ζαππείου Μεγάρου για την Art Athina 2023 έχει αναλάβει το Stage Design Office.Παρασκευή έως Κυριακή: 12.00-21.0014/917:00Δημοσθένης ΑγραφιώτηςΕντυπώσεις, εκτυπώσεις.(Μικρή επιτελεστική Οδύσσεια), 2023Τechnohoros art galleryΔιάρκεια: 20 λεπτά18:00Γιώργος Τσεριώνης | Περφόρμερς: Στέλλα Δημητρακοπούλου, Ανδρέας ΑσημακόπουλοςUnstable, 2023με την υποστήριξη της CallirrhoëΔιάρκεια: 15 λεπτά19:30Μανώλης Δασκαλάκης Λεμός & NoffAshes from the Sea, 2023CAN Christina Androulidaki GalleryΔιάρκεια: 30 λεπτά20:00Νάνα ΣαχίνηΛακρυφάγοι (αποσπάσματα), 2023Περφόρμερς: Ευγενία Γραμμένου, Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Νάνα ΣαχίνηΗχητικός σχεδιασμός: Γιάννης ΛούκοςΗ παρουσίαση των αποσπασμάτων γίνεται σε συνεργασία με τη Wild Reeds*Η περφόρμανς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλάισιο της έκθεσης Revolution is not a one time event, στο Tavros / Locus Athens, σε επιμέλεια της Μαρίας-Θάλειας Καρρά, με την υποστήριξη του προγράμματος Outset Partners Grants.Διάρκεια: 20 λεπτά20:30Γιάννης ΛούκοςΤρισδιάστατος Διαλογισμός /3D MeditationΜε την υποστήριξης της Wild ReedsΔιάρκεια: 20’15/916:30Άγγελος ΠαπαδημητρίουΧειροκίνητος Κινηματογράφοςagathi - kartalosΔιάρκεια: 5 λεπτά, σε επανάληψη18:30Μαρία ΜιχαηλίδουΚαιρός αίθριος, 2023με την υποστήριξη της Wild ReedsΔιάρκεια: 5 λεπτά, σε επανάληψη19:30Φίλιππος ΤσιτσόπουλοςΣτην αναζήτηση του θαύματοςΜια stand up τραγωδία, 2023ekfrasi – yianna grammatopoulouΔιάρκεια: 20 λεπτά16/918:30Κλεοπάτρα Χαρίτου | Περφόρμερς:Δημήτρης Αμελαδιώτης, Κατερίνα Σπυροπούλου, Μαρκέλλα Ξυλογιαννοπούλου, Pablo SotoΜύγες, 2023Wilhelmina'sΔιάρκεια: 60 λεπτά19:30Λένα ΑθανασοπούλουΈνας «τόπος» για να ακουμπήσω τη σκέψη μου, 2023zina athanassiadou galleryΔιάρκεια: 23 λεπτά17/919:30Ανδρέας Ράγκναρ ΚασάπηςOne Filter Time (Third attempt), 2023Kalfayan GalleriesΔιάρκεια: 10 λεπτά, σε επανάληψη20:00Chrysanne StathacosRed, 2023THE BREEDERΔιάρκεια: 40 λεπτάΗ σύγχρονη τέχνη και ο τομέας της φιλοξενίας - Μια διαφορετική εμπειρία του έργου τέχνης1. Γιώτα Δημητρίου - Director Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη2. Αναστασία Σγουμποπούλου – Συνιδιοκτήτρια ξενοδοχείου Perianth / Συλλέκτρια3. Αλίκη Τσιρλιάγκου – Founder ArtSpark / Σύμβουλος ΤέχνηςΝέες αναθέσεις: Τα ιδρύματα ως αφορμές και συνοδοιπόροι του έργου τέχνης1. 1.Φάνης Καφαντάρης - Επικεφαλής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΝΕΟΝ, Αρχιτέκτονας ΜΔΕ ΕΜΠ2. 2.Κίκα Κυριακάκου- Καλλιτεχνική διευθύντρια του πολιτιστικού οργανισμού PolygreenCulture&ArtInitiative (PCAI) και επιμελήτρια της Συλλογής Σύγχρονης Τέχνης του3. 3.Κώστας Στασινόπουλος - Επιμελητής, Live Προγράμματα, SerpentineΑπονομή Βραβείου Art Athina 2023Εκδόσεις: Kαλλιτεχνικά αντικείμενα, περιβάλλοντα παραγωγής συζήτησης, αρχειακά πεδία1.ΕλένηΣαρόγλου– Cube Art Editions2.Θεόφιλος Τραμπούλης – Σύμβουλος Εκδόσεων ΕΜΣΤ3.Μαρίνα Φωκίδη- Επιμελήτρια, ΘεωρητικόςΗ εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια των προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών1.Αριστείδης Λογοθέτης - Ιδρυτής & Γενικός Διευθυντής του ARCAthens2. Νεφέλη Μυρωδιά – Επικεφαλής του Προγράμματος OnassisAiR3. Δήμητρα Νικολού – Συνιδρύτρια ARTWORKS/ Διευθύντρια Προγράμματος