Art Athina: Επιστρέφει, μετά από δύο χρόνια, πιο πλούσια από ποτέ

MainTο βασικό εκθεσιακό πρόγραμμα της Art Athina, με γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εκτείνεται στους κεντρικούς χώρους του Ζαππείου Μεγάρου.Συμμετέχουν οι: a.antonopoulou.art, agathi-kartalos,Alibi Gallery, Allouche Benias Gallery, Alma Contemporary Art Gallery, Anna Pappas Gallery, Argo Gallery, Art Appel Gallery, Artower Agora, Αrt Zone 42, Astrolavos art galleries, Athens Art Gallery, CAN Christina Androulidaki gallery, Citronne Gallery, Crux Galerie, Cube Gallery, Dio Horia, DL gallery, ekfrasi - yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, Gallery 7, Gallery ArtPrisma, Genesis Gallery, Hot Wheels Athens, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Let Them Eat Cake / M.A.M.A. contemporary, Lola Nikolaou Gallery, Melas Martinos, Mihalarias Art, Papatzikou Gallery, Peritechnon Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Technohoros art gallery, The Blender Gallery, The Breeder, zina athanassiadou gallery, Zoumboulakis GalleriesHighlightsΗ κατηγορία Highlights παρουσιάζει στην Art Athina νέες γκαλερί από το εξωτερικό, ύστερα από πρόσκληση της καλλιτεχνικής διευθύντριας της φουάρ, Σταματίας Δημητρακοπούλου. Μέρος της κατηγορίας Highlights είναι οι γκαλερί Voloshyn και Ya Gallery από το Κίεβο. Η Art Athina αναλαμβάνει το κόστος συμμετοχής του περιπτέρου, υποστηρίζοντας την σημαντική εικαστική της Ουκρανίας και την ανάδειξη των σύγχρονων καλλιτεχνών της.Συμμετέχουν οι: Christian Andersen (Copenhagen), Chris Sharp gallery (Los Angeles, Mexico City), Fitzpatrick gallery (Paris), High Art (Paris), Harkawik (Los Angeles), M + B (Los Angeles), Artbeat (Tbilisi), Sophie Tappeiner (Vienna), South Parade (London), UNA (Piacenza, Milano), Voloshyn gallery (Kyiv), Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center (Kyiv), Zeller van Almsick (Vienna)FeatureΚάθε χρόνο, η Art Athina προσκαλεί έναν ανεξάρτητο επιμελητή να παρουσιάσει την κατηγορία Feature, καλώντας γκαλερί από το εξωτερικό. Φέτος καλεσμένη είναι η ανεξάρτητη επιμελήτρια Kate Carusο από τη Βρετανία που ζει στο Λος Άντζελες και η οποία επέλεξε τις παρακάτω αίθουσες τέχνης: Arusha gallery (Edinburgh), Bianca D'Alessandro (Copenhagen), Ciaccia Levi (Paris), Et Al. (San Francisco), Ginny on Frederick (London), Larder (Los Angeles), Laveronica gallery (Modica), Luce Gallery (Turin), Matthew Brown (Los Angeles), Moskowitz Bayse (Los Angeles), The Valley (Taos, Mexico).ProjectsΕπιλεγμένοι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης παρουσιάζουν το πρόγραμμα τους σε μια ειδική κατηγορία στην Art Athina 2022. Συμμετέχουν:Aetopoulos, Arch, Alkinois, Callirrhoë, Sealed Earth Ceramic Studio and Gallery, SECCMA Trust, The Intermission x Balice HertlingDesignH Αrt Athina 2022 παρουσιάζει την κατηγορία Design, όπου οι γκαλερί Αntiqua και Carwan παρουσιάζουν το πρόγραμμα τους, ενώ οι designers Objects Of Common Interest με έδρα τη Νέα Υόρκη, επιμελούνται την ομαδική έκθεση Conversations on Domesticity με τους διεθνείς designers: David / Nicolas Eleni Vernadaki, Faye Toogood FormaFantasma FOS, India Mahdavi, Karl Monies, Objects of Common Interest Older Studio, Paul Matter, Philippe Malouin, Polina Miliou, Sabine Marcelis, Sigve Knutson,Soft Baroque, Valentina Cameranesi.TalksΣε συνεργασία με εικαστικούς θεσμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το πρόγραμμα Talks της Art Athina φιλοξενεί συζητήσεις με προσκεκλημένους καλλιτέχνες, διευθυντές μουσείων και καταξιωμένους επιμελητές. Μέρος του προγράμματος είναι και η ετήσια ομιλία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.Σάββατο 17 ΣεπτεμβρίουEυαισθήσια στον Tόπο, και ΣυσχετισμοίΜια πρακτική των Τεχνών, παγκοσμίωςΔύο συζητήσεις σε συντονισμό της Μαρίνας Φωκίδη, επιμελήτριας και θεωρητικού τέχνης, Αθήνα18:00-19:00Α. Μουσειογραφώντας το Παρόν στις Νότιες Παρυφές της ΕυρώπηςΣυζήτηση με τον Luca Lo Pinto, καλλιτεχνικό διευθυντή, MACRO-Museum of Contemporary Art of Rome (Ιταλία) και τον Manuel Segade, διευθυντή, CA2M Centro de Arte Dos de Mayo (Ισπανία).19:30-20:30Β. Φουάρ Σύγχρονης Τέχνης και Παλιές/Καινούργιες Αγορές στην Μεσόγειο (μέρος 2)Συζήτηση με την Anissa Touati, καλλιτεχνική διευθύντρια, Paris Internationalè, την Σταματία Δημητρακοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια, Art Athina και τον Jerome Pantalacci, καλλιτεχνικό διευθυντή, Art-o-Rama. Δεύτερο μέρος συζήτησης στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των φουάρ Art-o-rama και Art Athina.Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου13:00-14:00Πολυφωνία και κοινωνική αλλαγή στο MOMusΣυζήτηση με τη Θούλη Μισιρλόγλου, αν. διευθύντρια MOMus-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών & MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και τη Μαίρη Αδαμοπούλου, δημοσιογράφο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου18:00-19:30Ετήσια ομιλία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πανελληνίου Συνδέσμου στο πλαίσιο της Art AthinaΣυζήτηση με την Σταματία Δημητρακοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Art Athina, Μαρίνα Βρανοπούλου, διευθύντρια, Γκαλερί Δυό Χωριά, Νίκο Ερηνάκη, Διδάσκων Φιλοσοφίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ποιητή, και τον Αριστείδη Λάππα, εικαστικό. Συντονίζει η Δάφνη Πολίτη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος (2020-2022). Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά με τη συμμετοχή φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και της πρωτοβουλίας Make Or Break.Πρωτοπόροι της Ελληνικής Video Art των δεκαετιών 80' & 90'Η Art Athina παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους πρωτοπόρους της ελληνικής video art από τις δεκαετίες του ’80 και ’90 καθώς και αρχειακό υλικό από παλαιότερες διοργανώσεις της Αrt Athina.Συμμετέχουν οι: Μιχάλης Αρφαράς, Κατερίνα Θωμαδάκη και Μαρία Κλωνάρη, Γιώργος Λαζόγκας, Μίλτος Μανέτας, Πανδώρα Μουρίκη, Νίκος Ναυρίδης, Μαργαρίτα Οβαδία, Μαρία Παπαδημητρίου, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Άρης Προδρομίδης, Μάνθος Σαντοριναίος, Μαριάννα Στραπατσάκη, Κώστας Στρατουδάκης, Παναγιώτα Τζαμουράνη, Μάκης Φάρος, Αλεξάνδρα Κατσιάνη και Θανάσης Χονδρός, Αλέξανδρος Ψυχούλης.Η Art Athina παρουσιάζει video διεθνών καλλιτεχνών σε συνεργασία με την διαδικτυακή πλατφόρμα για video & NFT, Daata.Συμμετέχουν οι: George Barber, Petra Cortright, Jeremy Couillard, Leo Gabin, Trulee Hall, Jibade-Khalil Huffman, Keiken, Tuomas A. Laitinen, Maria Mahfooz, Eva Papamargariti, Jess Johnson & Simon Ward.Για πρώτη φορά, η Art Athina παρουσιάζει την κατηγορία Art Athina Pavilions. Πρόκειται για εξωτερικές αρχιτεκτονικές κατασκευές μπροστά από την είσοδο του επιβλητικού Ζαππείου Μεγάρου, προσβάσιμες από το κοινό καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Art Athina 2022, συμμετέχουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία LOT Office for Architecture και Point Supreme.Η έκθεση Vomitorium του εικαστικού ντουέτου Felix & Gabe παρουσιάζει τέσσερις νέες εκδόσεις έργων, αποκλειστικά σε μορφή NFT. Τα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Art Athina από τη διαδικτυακή πλατφόρμα για βίντεο και NFT, Daata, επεκτείνοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο φορέων. Η παρουσίαση αποτελείται από τέσσερις νέες ολογραφικές κάρτες με χαρακτήρες εμπνευσμένους από την αρχαία ελληνική μυθολογία.Οι ολογραφικές κάρτες είναι συλλεκτικές και προέρχονται από την ομώνυμη 3D ταινία του ντουέτου, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020 στον χώρο The Kitchen της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια στο Ίδρυμα LUMA, Westbau. Το πρώτο σετ καρτών κυκλοφόρησε από την Daata τον Ιούνιο του 2022. Το Vomitorium διεξάγεται σε συνεργασία με την γκαλερί David Lewis.Το βραβείο της Art Athina για νέο καλλιτέχνη είναι ένας καινούργιος θεσμός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση. Για το φετινό, πρώτο βραβείο, η Art Athina συνεργάζεται με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει την Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου.Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης στο πλαίσιο της Art Athina ολοκληρώθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά με τη συμμετοχή φοιτητών του Tμήματος Εικαστικών Τεχνών και του Tμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος Εφαρμοσμένων και Εικαστικών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τη διαδρομή του έργου τέχνης από την παραγωγή έως και την έκθεσή του, μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών που καταρτίζουν, εμπνέουν και προετοιμάζουν για την επαγγελματική είσοδό τους στον χώρο της τέχνης.Το Πρόγραμμα συντόνισε για τρίτη συνεχή χρονιά η επιμελήτρια Δάφνη Πολίτη. Το Εκπαιδευτικό του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης στο πλαίσιο της Art Athina υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και της πρωτοβουλίας Make Or Break.Από το 2017 το Art Athina Residency Program προσκαλεί διεθνείς καλλιτέχνες, που εκπροσωπούνται από γκαλερί που εκθέτουν στις ενότητες Feature και Highlights της Art Athina, να ζήσουν στην Αθήνα για 30 ημέρες, και μέσα από την γνωριμία τους και την συναναστροφή τους με την πόλη να δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από την εμπειρία τους, τα οποία θα παρουσιαστούν στην Art Athina τον Σεπτέμβριο. Τα τελευταία χρόνια, η Art Athina έχει φιλοξενήσει καλλιτέχνες από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.Για το 2022 η Art Athina ξεκινά συνέργεια με τη διακεκριμένη αλυσίδα ξενοδοχείων Brown Hotels, η οποία φιλοξενεί την πρωτοβουλία Art Athina Residency Program, παρέχοντας στους προσκεκλημένους καλλιτέχνες διαμονή στα ξενοδοχεία και χώρο που λειτουργεί ως ατελιέ.Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα φιλοξενίας από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο 2022 είναι: Emma Kohlmann, Gallery V1 (Κοπεγχάγη), Bradley Kronz, High Art Gallery (Παρίσι), Tamo Jugeli, Gallery Art Beat (Τιφλίδα).O μη κερδοσκοπικός Διεθνής Κοινωνικός Φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού.KROMA συνεχίζει την πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία του με την Αrt Athina, με την επιμέλεια και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Express Yourself!” της φετινής διοργάνωσης.Το πρόγραμμα του διημέρου αναπτύσσεται μέσα από πολυσυλλεκτικά workshops, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εικαστικών, εκπαιδευτικών, ιστορικών τέχνης και art therapists. Οι θεματικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από διάφορες μορφές τέχνης, όπως: κολάζ, ζωγραφική, γλυπτική, μαστορική, αρχιτεκτονική, θεατρικό παιχνίδι, μονοτυπία, χαρτοκοπτική και πολλά ακόμη, στα οποία οι συμμετέχοντες εκφράζονται, συνδιαλέγονται με σημαντικούς καλλιτέχνες και διασκεδάζουν δημιουργώντας. Το πλήρες πρόγραμμα παρατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο.