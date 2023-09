Θρίαμβος στη Βενετία για τον Γιώργο Λάνθιμο: Κέρδισε το Χρυσό Λέοντα για το «Poor Things»

Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής ήταν ο Αμερικανός και βραβευμένος με ‘Όσκαρ σκηνοθέτης Ντέμιαν Σαζέλ (δημιουργός του «La La Land» και του «Babylon»). Μετείχαν ακόμη, μεταξύ άλλων, η Νεοζηλανδή σκηνοθέτρια Τζέιν Κάμπιον («Μαθήματα πιάνου»), η Αμερικανίδα Λόρα Πόιτρας και η Γαλλίδα Μία Χάνσεν Λαβ.

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi: Κέλι Σπίνι για το «Priscilla» της Σοφία ΚόπολαΒραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi: Πίτερ Σάρσγκααρντ για το «Memory» του Μισέλ ΦράνκοΒραβείο Σεναρίου: Πάμπλο Λαραΐν & Γκιγιέρμο Καλντερόν για το «El Conde»Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Green Border» της Αγκνιέσκα ΧόλαντΒραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: στον Σεϊντού Σάρ, πρωταγωνιστή του «Io Capitano» του Ματέο ΓκαρόνεΒραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας LION OF THE FUTURE - LUIGI DE LAURENTIS: «Love is a Gun» του Λι Χονγκ-σιΤΜΗΜΑ ORIZZONTI (ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)Καλύτερη Ταινία: «Explanation for Everything» του Γκαμπόρ ΡάιςΒραβείο Σκηνοθεσίας: Μίκα Γκούσταφσον για το «Paradise is Burning»Ειδικό Bραβείο της Επιτροπής: «Una Sterminata Domenica» του Αλέν ΠαρόνιΚαλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Μαργκαρίτα Ρόζα ντι Φρανσίσκο για το «El Paraiso»Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Ταργκέλ Μπολντ-Ερντέν για το «City of Wind»Καλύτερο Σενάριο: «El Paraiso» του Ενρίκο Μαρία ΑρτάλεΚαλύτερη ταινία Mικρού Mήκους: «A Short Trip» του Ερενίκ ΜπεκιρίAudience Award Armani Beauty: «Felicita» της Μικαέλα ΡαματσότιΒΡΑΒΕΙΑ IMMERSIVEVenice Immersive Special Grand Jury Prize: «Emperor» των Μάριον Μπέργκερ και Ιλα ΚοένVenice Immersive Special Grand Jury Prize: «Flow» του Aντριαν ΛόκμανVenice Immersive Best Experience: «Songs For a Passerby» της Σελίν ΝτεμένVenice Classics Best Restored Film: «Ohhikoshi» του Σίντζι ΣομάιVenice Classics Best Documentary on Cinema: «Thank You Very Much» του Αλεξ Μπρέιβερμαν