Ρίτα Γουίλσον - Χρήστος Μάστορας: Αυτό είναι το νέο τραγούδι τους για το «Γάμος αλά ελληνικά 3»

Ποιοι θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα το κλίμα της τρίτης ταινίας της σειράς «, που βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Σεπτεμβρίου, από δύο καλλιτέχνες που έχουν στενή σχέση με την Ελλάδα; Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, παραγωγός και ερμηνεύτριακαι ο δημοφιλής τραγουδιστήςένωσαν για δεύτερη φορά τις μουσικές δυνάμεις τους στο ολοκαίνουργιο ντουέτο «Oli Mazi» - (We Are All Together) που γράφτηκε ειδικά για το σάουντρακ της ταινίας.Πρόκειται για μια δημιουργία της Ρίτας Γουίλσον και της βραβευμένης με Όσκαρ και 12 βραβεία Grammy, Diane Warren, η οποία έχει επίσης γράψει τραγούδια για πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οι Σελίν Ντιόν, Σερ, Μαράια Κάρεϊ, Μπιγιόνσε κ.α.Το τραγούδι, το οποίο σύντομα θα αποκτήσει και βίντεο κλιπ με πρωταγωνιστές την Ρίτα Γουίλσον και τον Χρήστο Μάστορα, γράφτηκε ειδικά για το σάουντρακ της ταινίας να αναφέρεται σε και ζητήματα που σχετίζονται με την αγαπημένη οικογένεια της Νία Βαρντάλος.Η Ρίτα Γουίλσον εξηγεί: «Οι Έλληνες είναι γνωστοί για την αγάπη τους προς την οικογένεια. Το ‘OLI MAZI’ είναι ένα τραγούδι με σκοπό να ενώσει τον κόσμο είτε είναι η οικογένεια σου είτε εκείνη που επιλέγεις ως οικογένεια και να γιορτάσεις μαζί τους την αγάπη» εξηγεί η Ρίτα Γουίλσον ενώ ο Χρήστος Μάστορας συμπληρώνει: «Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι ξανά με την Ρίτα Γουίσλον. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο που οι φωνές μας θα ακουστούν ΜΑΖΙ στην ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» της οποίας είμαι μεγάλος fan, σε ένα τραγούδι που υπογράφουν διεθνώς καταξιωμένοι δημιουργοί. Είναι ένα τραγούδι που αγάπησα από την πρώτη στιγμή που μου το έστειλε η Rita και είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε και εσείς».Από την πλευρά της η Diane Warren δηλώνει με νόημα: «Σε καιρούς που όλοι φαινόμαστε να έχουμε απόσταση ο ένας από τον άλλο, ελπίζω το ‘OLI MAZI (We Are All Together)’ να μάς φέρει όλους λίγο πιο κοντά».