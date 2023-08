Κλείσιμο

Η ταινία της Νίας Βαρντάλος «Γάμος αλά ελληνικά» είναι ανάμεσα στις 10 που προτείνει στο κοινό το BBC.Ο Νίκολας Μπάρμπερ επέλεξε την αγαπημένη του δεκάδα για αυτόν τον μήνα και δεν είναι τυχαίο που η ταινία με την ελληνική οικογένεια Πορτοκάλος βρίσκεται μέσα σε αυτή.Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην 7η θέση της λίστας, ενώ το BBC τη χαρακτηρίζει «ταινία - φαινόμενο». Στο άρθρο, κάνει λόγο για «μια από τις πιο κερδοφόρες ρομαντικές κομεντί».Παρά το γεγονός ότι το sequel της ταινίας δεν κέρδισε τις καλύτερες κριτικές, οι περισσότεροι πιστεύουν πως αυτή τη φορά, η ταινία «My Big Fat Greek Wedding 3» θα αλλάξει τη γνώμη του κοινού.Στη δεκάδα βρίσκονται επίσης, με τη σειρά, τα «The Equalizer 3», «Cassandro», «Saw X», «No One Will Save You», «The Creator», «Dumb Money», «Mr Jimmy», «A Haunting in Venice» και «The Inventor».Μαζί με τη Βαρντάλος, στο φιλμ συμμετέχουν οι Τζόν Κορμπέτ (Ιαν), Ελενα Καμπούρη (Πάρις), Λούις Μάντιλορ (Νίκος), Μαρία Βακράτσης (θεία Φρίντα), Αντρέα Μάρτιν, Τζία Καρύδη (Νίκι), Λέινι Καζάν (Μαρία).Η Νία Βαρντάλος μίλησε για τη συνέχεια των ταινιών και το νέο φιλμ, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Power Trip για λογαριασμό του περιοδικού Marie Claire. «Χωρίς τη βοήθεια που πήραμε από το ελληνικό κράτος, ίσως δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την παραγωγή του “Γάμος αλά Ελληνικά 3”» είπε χαρακτηριστικά η Νία Βαρντάλος και πρόσθεσε ότι η αρχική ιδέα του «Γάμος αλά Ελληνικά» ενθουσίασε τη Ρίτα Γουίλσον και τον Τομ Χανκς, οι οποίο και την παρότρυναν να το διασκευάσει για τον κινηματογράφο.Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Σεπτεμβρίου.