«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: 140 καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε 70 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

Να θυμίσουμε πως όλες οι παραστάσεις προσφέρονται δωρεάν στο κοινό το οποίο πληρώνει μόνο το ισχύον εισιτήριο εισόδου στον εκάστοτε αρχαιολογικό χώρο.5, 6 Ιουλίου 2023• ΕικαστικάΟ εφιάλτης της ΠερσεφόνηςΟμαδική έκθεση και εργαστήρια για παιδιάΕπιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος, Χρήστος ΧρυσόπουλοςΙερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού, Εξώμβουργο, Τήνος• ΜουσικήVoices at the End για έξι πιάναΠιανιστικό σύνολο PiandaemoniumΑρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα• ΘέατροΘείε Βάνια, τα δάση μαλακώνουν τον άνθρωποΚείμενο: Μπερτράν Μορώ, Νίκος ΜάνεσηςΣκηνοθεσία: Νίκος ΜάνεσηςΞενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου• ΜουσικήΚρίσεις από το ιστορικό παρελθόν στο σήμεραΟρχήστρα ΒιολιώνεΑρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη6, 7 Ιουλίου 2023Ο βιασμός της ΛουκρητίαςΣκηνοθεσία: Γιάννης ΚουρκουμέληςΖιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες7, 8 Ιουλίου 2023• ΜουσικήΤα παλιά στρατόπεδα της ΘεσσαλονίκηςΣκηνοθεσία, χορογραφία: Μαριάνθη ΨωματάκηΣτρατόπεδο Κόδρα, Θεσσαλονίκη• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΔύο πέτρες με παράξενο σχήμαOμάδα ApparatusΡωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα8, 9 Ιουλίου 2023• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΠροσοχή, τέρατα!Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία: Κερασία ΣαμαράΑρχαιολογικός χώρος Ζώνης, Αλεξανδρούπολη• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΚαυτές μέρες, τροπικές νύχτες: Επισκέπτριες Νο2Ομάδα ΝτουθΑρχαίο Θέατρο Άργους, Αργολίδα9, 10 Ιουλίου 2023• ΜουσικήΗ κατάρα του πεύκουAlcedo folk bandΑρχαία Ευρωπός, Κιλκίς11, 12 Ιουλίου 2023• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΚόντρα στον άνεμο: Η ιπτάμενη περιπέτεια της ΤίραΘεατρική ομάδα HippoΑρχαιολογικό Μουσείο Δράμας13, 14 Ιουλίου 2023• Μουσική4 εποχέςΟρχήστρα Δωματίου ΘεσσαλονίκηςΜουσείο Αρχαίας Πέλλας14, 15 Ιουλίου 2023• ΕικαστικάΘαλασσογραφία σε κήποΕικαστική και ηχητική εγκατάστασηΕπιμέλεια: Ακτίνα ΣταθάκηΔήλος• ΕικαστικάΜε τον ποταμό του χρόνουΒιωματική θεατρική ξενάγηση στην εικαστική εγκατάστασηThe Museum of Unnatural History από την Dulcinea CompaniaΠαλαιό Δημοτικό Σχολείο Σπηλαίου Γρεβενών15, 16 Ιουλίου 2023• ΘέατροΝύχτα στη γηΣκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΚοένΑρχαιολογικός χώρος Ελληνιστικής Πόλης Φλώρινας• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΟ φύλακας της λίμνηςΚείμενo: Ανδρέας ΦλουράκηςΣκηνοθεσία: Ρουμπίνη ΜοσχοχωρίτηΑρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας, Κορινθία17, 18 Ιουλίου 2023• ΘέατροΝέα ΖωήΣύλληψη, σκηνοθεσία: Αντώνης ΑντωνόπουλοςΒ΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας• Θέατρο2071Σκηνοθεσία: Μάνος ΚαρατζογιάννηςΑρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά• ΧορόςΤα σώματα επιπλέουν στη στεριάΜιχάλης Καλκάνης, Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία, Δέσποινα ΧαριτωνίδηΑρχαιολογικός χώρος Ιερού Ποσειδώνα και Αμφιτρίτης, Τήνος• ΘέατροΛιγνίτη Τόπος ή Τι;Σύλληψη, σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Μαρία ΒαρδάκαΑρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Κοζάνη20, 21 Ιουλίου 2023• ΘέατροCaerusΟμάδα ΓέφυραΑρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης20, 21 Ιουλίου 2023• ΧορόςΕυρώταςΧορογραφία: Κατερίνα Σκιαδά • Μουσική: Μανώλης ΜανουσάκηςΠρόπυλο και κήπος Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης22, 23 Ιουλίου 2023• Μουσικό θέατροΊσως και να είμαστε αδέρφια τελικάΣύλληψη, μουσική, ερμηνεία: Φένια ΠαπαδόδημαΚόκκινη Εκκλησιά, Βουργαρέλι Άρτας• ΜουσικήΟ έρωτας στα χρόνια της κλιματικής κρίσηςΕπιμέλεια: Ερήνη, Ευά ΠαπαδάκηςΑρχαίο Θέατρο Αιγείρας, Αχαΐα23, 24 Ιουλίου 2023• ΕικαστικάOh, tranquility! Penetrating the very rock, A cicada’s voiceΔράσεις και περφόρμανςΠολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI)Περίπτερο Πικιώνη («π», Παγκόσμιο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτισμού), Δελφοί• Μουσικό θέατροΤσουνάμιΣενάριο, σκηνοθεσία: Ελπίδα ΣκούφαλουΑρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, Αύλειος χώρος, Ηλεία• ΕικαστικάΠτώσηΥπαίθρια ηχητική εγκατάστασηΙδέα, μελέτη, σχεδιασμός, επιμέλεια κατασκευής:Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Coti K.Κάστρο Ακροκορίνθου, ΚορινθίαΔιάρκεια έως 29/825, 26 Ιουλίου 2023• ΘέατροΜωρή Φύση!Ομάδα C. for CircusΑρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα27, 28 Ιουλίου 2023• ΘέατροΚουράΣύλληψη, επιμέλεια: Βασίλης ΜπούτοςΣκηνοθεσία: Θοδωρής ΓκόνηςΑρχαίο Θέατρο Γιτάνων, Θεσπρωτία• ΕικαστικάAquatic EchoesΗχητική εγκατάσταση σε συνεργασία των Γιώργου Μωραΐτη, Latent Communityκαι Φίλιππου ΒασιλείουΠαλάτι Ιουστινιάνι και Σκοτεινή Φυλακή στο Κάστρο της Χίου29, 30 Ιουλίου 2023• ΧορόςRunning DryΧορογραφία: Άρια ΜπουμπάκηΝεκρομαντείο Αχέροντα, Πρέβεζα• Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβουςΕμείς ξέρουμε να κολυμπάμεΚείμενο, σκηνοθεσία: Ειρήνη Δερμιτζάκη, Χριστίνα ΧριστοφήΜινωικό Ανάκτορο Κάτω Ζάκρου, Λασίθι31 Ιουλίου 2023• ΧορόςΟι χρησμοί του νερούΣκηνοθεσία, χορογραφία: Αποστολία ΠαπαδαμάκηΑρχαιολογικός χώρος Δελφών• Μουσικό θέατροΟ μπερντές της ΓηςΟρχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑΣολίστ: Θοδωρής ΚοτονιάςΑρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος1 Αυγούστου 2023• ΧορόςΟι χρησμοί του νερούΣκηνοθεσία, χορογραφία: Αποστολία ΠαπαδαμάκηΑρχαιολογικός χώρος Δελφών• Μουσικό θέατροΟ μπερντές της ΓηςΟρχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑΣολίστ: Θοδωρής ΚοτονιάςΑρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος1, 2 Αυγούστου 2023• ΘέατροΖΩΟΛΟΓΙΟ/BESTIARIOΣκηνοθεσία, δραματουργία: Ευθύμης ΘέουΑρχαιολογικός χώρος Γουρνιών, Λασίθι2, 3 Αυγούστου 2023• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΕμένα με νοιάζειΔιασκευή, σκηνοθεσία, χορογραφία: Πάρης ΜαντόπουλοςΑρχαίο Θέατρο Μαρωνείας, Ροδόπη4, 5 Αυγούστου 2023• ΜουσικήBEartHΣύλληψη, δραματουργία, σύνθεση: Διαμαντίνα ΒραχλιώτηΚάστρο Ζακύνθου• ΘέατροΈνα ταξίδι με τον ΣτράβωναΚείμενο, σκηνοθεσία: Νικολέτα ΦιλόσογλουΑρχαιολογικός χώρος Αιγών, Ημαθία5, 6 Αυγούστου 2023• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΈνας ποδηλάτης αλλάζει τον κόσμοΘεατρική ομάδα Τικ Τακ ΝτοΠρομαχώνας Παλατιού Μεγάλου Μαγίστρου, Ρόδος• Δράση για παιδιά και εφήβουςΜικροί ήρωες σε κρίσηΘεατρικός οργανισμός MeWeΔιαχρονικό Μουσείο Λάρισας• ΕικαστικάIn memoriamΗχητική εγκατάσταση ανοιχτού πεδίουΣύλληψη, παραγωγή: Παναγιώτης Μανουηλίδης (Panú)Ανεμόμυλοι, Χώρα ΑμοργούΔιάρκεια έως 31/87, 8 Αυγούστου 2023• ΜουσικήΑπόκοπος του ΜπεργαδήΝαταλία Κωτσάνη, Τάσος ΚοφοδήμοςΚάστρο Τρικάλων• Δράση για παιδιά και εφήβουςΤο μυστικό του δέντρουOμάδα BEHOLDΧαρουπόμυλος, Πάνορμος Ρεθύμνου8, 9 Αυγούστου 2023• ΕικαστικάΓΑΙΑΕγκατάσταση-περφόρμανς από τη Medea ElectroniqueΕπταπύργιο, Θεσσαλονίκη• ΜουσικήΤα αλυσοπρίονα του ΕρυσίχθοναΠαράσταση με live γλυπτικήΣυμμετέχουν μέλη των ΤΕΤΤΤΙΞΑρχαιολογικός χώρος Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου,Γρεβενά9, 10 Αυγούστου 2023• ΘέατροΑλφάβητο: Ένα οικολογικό συμφωνικό ποίημαΟμάδα KentroΠαλαιό Φρούριο Κέρκυρας10, 11 Αυγούστου 2023• Μουσικό θέατροΕίμαι δέντρο που μιλάΣύνθεση, μουσική διδασκαλία: Σοφία ΚαμαγιάννηΚάστρο Λαμίας11, 12 Αυγούστου 2023• ΧορόςCommedia DivinaΧορευτές του ΒορράΣκηνοθεσία, χορογραφία: Τατιάνα ΠαπαδοπούλουΜετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών, Χαλκιδική• ΜουσικήΠοιητικά να κατοικεί ο άνθρωποςΣύνθεση, ερμηνεία: Μιχάλης & Παντελής ΚαλογεράκηςΠύργος Μπαζαίου, Νάξος17, 18 Αυγούστου 2023• ΜουσικήΟ Καραγκιόζης και τα θηρία της κλιματικής αλλαγήςΘέατρο σκιών Χρήστου ΣτανίσηΑρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας, Αύλειος χώρος18, 19 Αυγούστου 2023• Θέατροσάμερταϊμbijoux de kantΣύλληψη, σκηνοθεσία: Γιάννης ΣκουρλέτηςΑρχαιολογικός χώρος Ναού Απόλλωνα, Μητρόπολη Καρδίτσας19, 20 Αυγούστου 2023• ΜουσικήΠνοές σε τρεις χορδέςΓεωργία Νταγάκη, Τάκης ΧρυσικάκοςΦορτέτσα Ρεθύμνου• ΜουσικήΗ καμπάνα του νερούΣοφία Παπάζογλου, Χρίστος ΤσιαμούληςΝεώρια αρχαιολογικού χώρου Οινιαδών, Αιτωλοακαρνανία20, 21 Αυγούστου 2023• ΜουσικήΚαι η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών / Μια ΑποκάλυψηΓιώργος Μουλουδάκης, Σοφία ΧιλλΜουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης22, 23 Αυγούστου 2023• ΜουσικήSelva OscuraΣύνθεση: Αλέξανδρος Δράκος ΚτιστάκηςΚείμενο: Αλεξάνδρα Κ*Ερμηνεία: Έλλη ΠασπαλάΑρχαιολογικός χώρος Μαντινείας, Αρκαδία• ΧορόςΗ ανάσα του κόσμουΧορογραφία: Μαριέλα Νέστορα / YELP danceco.Αρχαίο Θέατρο Δίου, Πιερία• ΜουσικήΠερί της φύσης των πραγμάτωνAndroidus Project TankΙδαίον Άντρον, Ψηλορείτης23, 24 Αυγούστου 2023• ΧορόςNEMESISΟμάδα Dagipoli Dance CoΣύλληψη, χορογραφία: Γιώργος ΧρηστάκηςΑρχαιολογικό Μουσείο Θήβας24, 25 Αυγούστου 2023• ΜουσικήΟι μέλισσες (Βιργιλίου Γεωργικά, βιβλίο IV)Ιδέα, επιμέλεια, κιθάρα: Κορίνα ΒουγιούκαΔημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος)Ιερό του Μέσσου Λέσβου25, 26 Αυγούστου 2023• ΘέατροΒυσσινόκηπος ή Στον κήπο του μουσείουΣκηνοθεσία: Δέσποινα Ντορίνα ΡεμεδιάκηΑρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, Ηράκλειο• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΟι τέσσερις εποχέςΚείμενο, σκηνοθεσία: Χλόη ΜάντζαρηΑρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου26, 27 Αυγούστου 2023• ΘέατροEuphoriaΣκηνοθεσία, σύνθεση κειμένων, δραματουργική επεξεργασία: Σοφία ΧιλλΘέατρο Αρχαίας Μεσσήνης, Μεσσηνία• ΜουσικήΣπόροι σε κίνδυνο ή Ο ήχος του ασπρομύτικου, του άφκου και τουκριθαριούΣύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Aνεμόεσσα, Oros Ensemble, ΟμάδαΜουσικού Θεάτρου ΡαφήΑρχαίο Θέατρο Ηφαιστίας Λήμνου• ΧορόςΜια κουκκίδα ευτοπίαΣύλληψη, χορογραφία: Ζωή ΕυσταθίουΑρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας Αρέθουσα28, 29 Αυγούστου 2023• Παράσταση για παιδιά και εφήβουςΤο πράσινο δεν μένει πια εδώΚείμενο, σκηνοθεσία: Νίκος ΔαφνήςΑρχαίο Θέατρο Απτέρας, Χανιά29, 30 Αυγούστου 2023• ΘέατροΤο τραγούδι της φάλαιναςΜετάφραση, σκηνοθεσία: Μαρία ΞανθοπουλίδουΞύλινο Θέατρο Σάμου30, 31 Αυγούστου 2023• ΘέατροΛύματα ή Πώς θα μας θυμούνταιΣκηνοθεσία: Γεωργία ΚανελλοπούλοΚάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά• ΘέατροΗ φάλαιναΣκηνοθεσία: Αριάδνη Καβαλιέρου, Γιάννης ΜπισμπικόπουλοςΠρομαχώνας Αγίου Γεωργίου, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου• Δράση για παιδιά και εφήβουςΟ εφιάλτης της Περσεφόνης #ΤσερνόμπιλΟμάδα ΟνειρόδραμαΑρχαιολογικό Μουσείο Άρτας• ΧορόςΤο δάκρυΟμάδα Στέρεο ΝερόΟθωμανικό Λουτρό, Κάστρο Χίου