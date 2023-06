Υπουργείο Πολιτισμού: Δεύτερη θητεία για τη Λίνα Μενδώνη, ο Χρίστος Δήμας νέος Υφυπουργός

Κλείσιμο

Για δεύτερη συνεχή θητεία παραμένει στην ηγεσία του, η οποία μάλιστα αποτελεί το μοναδικό πρόσωπο που διατηρεί την ίδια θέση στη νέα κυβέρνηση, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει στο πρόσωπό της ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Η αρχαιολόγος που έχει διατελέσει κατά το παρελθόν γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, για μία δεκαετία, θα συνεχίσει την πολιτική που έχει χαραχτεί στον τομέα του Πολιτισμού από τις αρχές της πρώτης τετραετίας της διακυβέρνησης της Ν.Δ, η οποία περιλαμβάνει μεγάλα έργα και φιλόδοξους στόχους, μεταξύ των οποίων η επέκταση του, η αποκατάσταση του Κτήματος Τατοΐου αλλά και οι διαπραγματεύσεις με τογια την επιστροφή τωνΠαράλληλα, η Λίνα Μενδώνη θα κληθεί να διαχειριστεί τα καυτά θεσμικά θέματα των καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και αυτό της διαβάθμισης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που προκάλεσε μεγάλες αναταραχές κατά τους προηγούμενους μήνες, οι συμβάσεις τους κ.α.Να σημειωθεί πως διαχωρίζονται πλέον τα Υπουργεία Πολιτισμού καιμε το δεύτερο να προσαρτάται πλέον στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.Αλλαγές ωστόσο έχουμε στο πόστο του, αρμόδιου για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, καθώς τη θέση τουαναλαμβάνει ο Χρίστος Δήμας ο οποίος μετακινείται εκεί από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων την οποία κατείχε., γιος του δικηγόρου, οικονομολόγου και πολιτικού Σταύρου Δήμα, είναι δικηγόρος και επανεξελέγη βουλευτής Κορινθίας στις πρόσφατες εκλογές.Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, πήρε το Μεταπτυχιακό του στη Συγκριτική Πολιτική από το London School of Economics and Political Science (LSE) ενώ τελείωσε το διδακτορικό του (PhD) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική από το LSE, με υποτροφία από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε ως ανταποκριτής στο Λονδίνο της εφημερίδας «Η Απογευματινή» ενώ έκανε και πρακτική άσκηση στη δημοσιογραφία στο BBC.Σε ηλικία 25 ετών δίδασκε, ως βοηθός καθηγητή, στο LSE σε πρωτοετείς φοιτητές το μάθημα της «Εισαγωγής στις Πολιτικές Επιστήμες». Επίσης έχει διδάξει και στο κολέγιο ICON του πανεπιστημίου του Leicester σε μεταπτυχιακούς φοιτητές το μάθημα «Κοινωνικές Επιπτώσεις των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» και ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ενώ χει κάνει πληθώρα δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε εγνωσμένης αξίας Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.Πριν κατέβει στον πολιτικό στίβο εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην The Boston Consulting Group (BCG).Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας με τη Ν.Δ στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 και έκτοτε εκλέγεται συνεχώς ως πρώτος βουλευτής του νομού.