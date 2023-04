Ίδρυμα Ωνάση: Διοργανώνει φεστιβάλ για τον Κωνσταντίνο Καβάφη στη Νέα Υόρκη

Το «Archive of Desire», ο τίτλος του οποίου προέρχεται από ένα νέο έργο της καταξιωμένης ποιήτριας Robin Coste Lewis, που γράφτηκε ειδικά για την περίσταση, με πηγή έμπνευσης την εμπειρία από την επαφή της με το αρχείο Καβάφη στην Αθήνα– προάγει την αποστολή του Ιδρύματος Ωνάση το οποίο, με την απόκτηση, την ψηφιοποίηση, τη μετάφραση και τη δημοσίευση της εκτενούς ψηφιακής συλλογής του Αρχείου Καβάφη, αποσκοπεί να κάνει πιο προσιτό το τόσο ζωντανό και ξεχωριστό έργο του ποιητή.Ανάμεσα στις σημαντικότερες δράσεις του φεστιβάλ είναι μια νέα εικαστική εγκατάσταση στην πρόσοψη του National Sawdust από τους Nick Cave & Bob Faust (“Lit” σε δημόσια θέα από τις 29 Απριλίου), μια βραδιά δημιουργικής συνέργειας ανάμεσα σε διάφορα καλλιτεχνικά ιδιώματα με την ποιήτρια Robin Coste Lewis, την εικαστικό Julie Mehretu, τον συνθέτη Vijay Iyer, τον τσελίστα Jeffrey Zeigler και τη σκηνοθέτρια Charlotte Brathwaite (“Archive of Desire”, 3 και 4 Μαΐου), καθώς και ένα “visual rave” από την Juliana Huxtable (“Ionic”, 6 Μαΐου). Οι Death of Classical διοργανώνουν μια συναυλία με αναθέσεις νέων μουσικών έργων ή νέων ενορχηστρώσεων από τη Laurie Anderson, τη Helga Davis & τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον Nico Muhly (σε ενορχήστρωση του Nathan Thatcher), τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, την Paola Prestini και τον Rufus Wainwright (σε ενορχήστρωση της Missy Mazzoli), με ερμηνείες από την Anderson, την Davis, τον Κλαμπάνη, τον Wainwright και την Brooklyn Youth Chorus σε διεύθυνση της Dianne Berkun Menaker, τους The Knights και τη σοπράνο Ελένη Καλένος (“Waiting for the Barbarians”, 2 Μαΐου).Από το υπόλοιπο πρόγραμμα, ξεχωρίζουν επίσης μια περφόρμανς στην οποία το κοινό θα διαβάζει από κοινού τα χειροποίητα καλλιτεχνικά βιβλία που έχει ετοιμάσει η Sister Sylvester, με ζωντανή μουσική επένδυση από τη Nadah El Shazly (“Constantinopoliad”, 28 & 29 Απριλίου)· εικαστικές δημιουργίες που περιλαμβάνουν από την επαναπροσέγγιση ενός καβαφικού ποιήματος από τον Ali Santana ως μια εμβυθιστική, πειραματική, χιπ χοπ εμπειρία (“Through the Walls”, “Walls”, 28 Απριλίου-6 Μαΐου) έως ένα βίντεο έργο και πρότζεκτ καλλιτεχνικής έρευνας των Matthew Niederhauser & Marc Da Costa ((“Through the Walls”, “Ekphrasis”, 28 Απριλίου-6 Μαΐου)· ένας πεντάωρος μαραθώνιος αναγνώσεων του καβαφικού έργου (“of the neighborhood that I behold: ένας Μαραθώνιος Καβάφη”, 30 Απριλίου) και ένα διεθνές ακαδημαϊκό συμπόσιο συνδυασμένο με μουσική εξερεύνηση και ποιητική έκφραση, με τη επιμέλειαδύο κορυφαίων μελετητών του Καβάφη, του Στάθη Γουργουρή και της Karen Emmerich, με τη συνεισφορά των Ορφέα Απέργη, Γιάννη Δούκα, Φοίβης Γιαννίση, Κατερίνας Ηλιοπούλου, Haytham al-Wardani, Iman Mersal, Janlori Goldman, Robin Coste Lewis, Brenda Shaughnessy, Susan Bernofsky, Brent Edwards, Σοφίας Αβραμίδου, Marcos Balter, Zosha di Castri, Στέλιου Δήμου, Δημήτρη Μητρόπουλου, Λένας Πλάτωνος και Γεώργιου Πονηρίδη, καθώς επίσης με ζωντανές ερμηνείες από το National Sawdust Ensemble υπό τη μουσική διεύθυνση του Jeffrey Zeigler αλλά και τους Έλληνες προσκεκλημένους μουσικούς Γιάννη Παλαμίδα (φωνή) και Στέργιο Τσιρλιάγκο (synths) (Days of 2023, 1 Μαΐου). Μια σειρά οπτικών ποιημάτων με γενικό τίτλο Visual Cavafy θα παρουσιαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, καθώς και σε μια δημόσια προβολή στο New Museum (“Visual Cavafy”, 4 Μαΐου). Αυτές οι ταινίες –που δημιουργήθηκαν τόσο στη Νέα Υόρκη, σε σύλληψη και παραγωγή της Elena Park και της Lumahai Productions, όσο και στην Ελλάδα από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση– περιλαμβάνουν δημιουργίες της Εύης Καλογηροπούλου («Αλεξάνδρεια»), της Elena Park ((«Μακρυά», «Θάλασσα του Πρωιού», στα οποία διαβάζει η Julianne Moore, «Ιθάκη», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους, με περφόρμανς του Taylor Mac, «Τα βήματα» με τη συμμετοχή των Carl Hancock Rux, Daniel Bernard Roumain, Bora Yoon, Jeffrey Zeigler), του Χρήστου Σαρρή («Τα Τείχη») σε συνεργασία με κρατούμενους στη φυλακή της Νιγρίτας και νέα μουσική σύνθεση από τη των Laura Jane Grace, και των Jad Abumrad και Mac Premo («Φωνές» με ανάγνωση από τη Laurie Anderson).Για να τιμήσουν τον αντίκτυπο του Κ. Π. Καβάφη στη μοντέρνα ποίηση, την πνευματική του κληρονομιά και την queer και διασπορική ταυτότητα ενός ανθρώπου που ισορροπούσε επιδέξια ανάμεσα στον αρχαίο κόσμο και σε μια σύγχρονη μητρόπολη, καθένα από τα επτά βιβλιοπωλεία της αλυσίδας βιβλιοπωλεία McNally Jackson σε όλη τη Νέα Υόρκη, από τη γειτονιά Νολίτα του Μανχάταν έως το Αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια, θα φιλοξενήσει περίτεχνα σχεδιασμένες μικρές βιβλιοθήκες ποίησης αφιερωμένες στον ποιητή και το έργο του. Επιπλέον, τα McNally Jackson έχουν επιμεληθεί τρεις λογοτεχνικές ομιλίες για το φεστιβάλ, με τη συμμετοχή συγγραφέων και διανοουμένων που θα εξετάσουν σε βάθος το έργο, την ταυτότητα και το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Καβάφη: Ο Καβάφης ως queer ποιητής με τη Stamatina Gregory και τον Richie Hofmann (19 Απριλίου), Ο Καβάφης ως οικουμενικός ποιητής με τον Daniel Mendelsohn και τη Jana Prikryl (27 Απριλίου) και Γιατί να διαβάζουμε τον Καβάφη; με τον André Aciman και τον Paul Holdengräber.Μουσική εμπνευσμένη από τον Καβάφη θα πλημμυρίσει επίσης την ατμόσφαιρα σε μια δωρεάν εγκατάσταση στον δημόσιο χώρο του παγοδρομίου στο Rockefeller Center. Η τελευταία χορεία συνθετών που τιμήθηκαν με τη Hildegard Commission, η οποία απονέμεται σε ανερχόμενα καλλιτεχνικά ονόματα που είναι γυναίκες ή άλλα άτομα παραδοσιακά περιθωριοποιημένου έμφυλου προσδιορισμού, έλαβαν τα έργα του Καβάφη προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως πηγή έμπνευσης για τις δικές τους αναθέσεις. Τα έργα που προέκυψαν, τα οποία ηχογραφήθηκαν από το National Sawdust Ensemble, θα ακούγονται στον χώρο υπό τη μορφή ηχητικής εγκατάστασης, από τις 3 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου 2023.Συνοπτικό πρόγραμμα4 Απριλίου – 6 Μαΐου 2023 | 10:00 - 19:00 | Hildegard Commission στο Rockefeller CenterAndrea Guterres, Hannah Ishizaki, Yaz Lancaster, DM R, Kelley Sheenan, Foteini Tryferopoulou & National Sawdust Ensemblehttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/hildegard-commission19 Απριλίου 2023 | 19:00 | Cavafy as Queer Poet στο Leslie-Lohman Museum of ArtStamatina Gregory, Adam Ashraf Elsayigh, Jason Wee & Richi Hofmannhttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/mcnally-jackson27 Απριλίου 2023 | 19:00 | Cavafy as World Poet στο McNally Jackson - South Street SeaportDaniel Mendelsohn & Jana Prikrylhttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/mcnally-jackson28 Απριλίου – 6 Μαΐου 2023 | Through the Walls στο ONX StudioΤετάρτη με Σάββατο (Κλειστά Δευτέρα 01.05 και Τρίτη 02.05) | 12:00 - 18:00Ali Santana, Matthew Niederhauser & Marc Da Costahttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/through-the-walls28 Απριλίου 2023 | 19:00 | Constantinopoliad) στο National SawdustSister Sylvester & Nadah El Sazlyhttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/constantinopoliad29 Απριλίου 2023 |19:30 | Lit, 2023 στο National SawdustNick Cave & Bob Fausthttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/lit-202330 Απριλίου 2023 | 14:00 - 19:00 |«συνοικίας που βλέπω κι όπου περπατώ· χρόνια και χρόνια»: ένας Μαραθώνιος Καβάφη στο The Poetry Project Saint Mark’s Churchhttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/of-the-neighborhood-that-i-behold-a-cavafy-marathon1 Μαΐου 2023 |19:00 | Days of 2023 (Μέρες του 2023) στο Columbia University και Miller TheaterΣτάθης Γουργουρής & Karen Emmerichhttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/days-of-20232 Μαΐου 2023| 19:30 | Waiting for the Barbarians στο Death of Classical, St. Thomas ChurchLaurie Anderson, Helga Davis & Πέτρος Κλαμπάνης, Nico Muhly, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Paola Prestini, Rufus Wainwright & Eleni Calenoshttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/waiting-for-the-barbarians3 & 4 Μαΐου 2023 |19:00 | Archive of Desire στο National SawdustRobin Coste Lewis, Julie Mehretu, Vijay Iyer, Jeffrey Zeigler & Charlotte Brathwaitehttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/archive-of-desire4–6 Μαΐου 2023 | 11:00-20:00 | Visual Cavafy στο New MuseumElena Park, Taylor Mac, Julianne Moore, Carl Hancock Rux w/ Daniel Bernard Roumain, Bora Yoon, Jeffrey Zeigler, Evi Kalogiropoulou, Χρήστος Σαρρής, Jad Abumrad, Mac Premo, Justin Ervin, Steven E. Mallorca, Pete Scalzittihttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/visual-cavafy6 Μαΐου 2023 | 17:00 | Why Read Cavafy στο McNally Jackson - South Street SeaportAndré Aciman & Paul Holdengräberhttps://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/mcnally-jackson6 Μαΐου 2023 | 20:00 | Ionic (Ιωνικόν) στο National SawdustJuliana Huxtable + Tongue in the Mind, DJ SHYBOY https://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-festival/ionic