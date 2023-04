Lewis Capaldi: H διαδρομή του διάσημου καλλιτέχνη προς την κορυφή μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Netflix

Ένας νεαρός καλλιτέχνης, επιστρέφει στις ρίζες του, μετά από μια απίστευτη παγκόσμια επιτυχία, προσπαθώντας να επανασυνδεθεί με την παλιά του ζωή, την οικογένεια και τους φίλους που άφησε πίσω. Αυτό είναι, με λίγα λόγια, το στόρι της νέουτου, με τίτλο «: How I'm Feeling Now», που εστιάζει στη ζωή του διάσημου τραγουδιστή – φαινόμενο ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει μία, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, στο Terra Vibe, στη Μαλακάσα.Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο σκηνοθέτησε ο βραβευμένος με BAFTA, Joe Pearlman, παρακολουθούμε την προσωπική του ζωή σε δύο καθοριστικές για αυτόν χρονιές, τον αγώνα του αλλά και την αγωνία του να ισορροπήσει ανάμεσα σε όλα όσα ήξερε για τη ζωή και αποτελούσαν τον κόσμο του, το περιβάλλον του έως τη στιγμή που ήρθε η τεράστια επιτυχία και από τη μία μέρα στην άλλη έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στον πλανήτη.Μετά από μια sold-out παγκόσμια περιοδεία, ο 26χρονος καλλιτέχνης «ζαλισμένος» από την επιτυχία βρίσκεται πίσω στο σπίτι των γονιών του στη Σκωτία για να αρχίσει να δουλεύει πάνω στο πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του. Η ταινία ξεπερνά όλα τα κλισέ και μας αποκαλύπτει έναν βαθιά σκεπτόμενο, καλόκαρδο και συμπονετικό, νεαρό άνδρα σε ένα μοναδικό σταυροδρόμι στη ζωή του, καθώς κουβαλά το βάρος της προσπάθειας το επόμενο άλμπουμ του να επισκιάσει την επιτυχία του πρώτου που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Το ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζει το αληθινό πορτρέτο του Lewis Capaldi, της μοναδικής του προσωπικότητας, τις ελπίδες και τους φόβους του - με τα δικά του λόγια.«Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, στην αρχή ήμουν εξαιρετικά διστακτικός. Επειδή φαίνομαι αρκετά ανοιχτός για πολλά πράγματα είτε στις συνεντεύξεις, είτε στη σκηνή ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι υποθέτουν ότι γνωρίζουν πολλά πράγματα για μένα και τη ζωή μου, αλλά στην πραγματικότητα προτιμώ να κρατώ πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Τώρα που μετά από δυόμισι χρόνια γυρίσματα, αυτό το ντοκιμαντέρ βγαίνει επιτέλους, θα έλεγα ψέματα αν δεν παραδεχόμουν ότι είμαι αγχωμένος. Νιώθω ότι μέσα σε αυτό προβάλλονται πολλά πράγματα για τα οποία δεν έχω μιλήσει ποτέ πριν και στην πραγματικότητα ολόκληρη η ταινία έγινε πολύ πιο προσωπική από ό,τι είχα φανταστεί, οπότε αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μία ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Αλλά όσο νευρικός και αν είμαι, ανυπομονώ πραγματικά να τη μοιραστώ με τον κόσμο» εξομολογείται ο ίδιος και προσθέτει:«Ο τίτλος της ταινίας είναι «How I'm Feeling Now» και προέρχεται από ένα τραγούδι μου και το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψα για το καινούργιο μου άλμπουμ, «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» και έχει να κάνει με κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει ποτέ πριν πραγματικά στα τραγούδια μου, που δεν είναι άλλο από την ψυχική μου υγεία. Προφανώς αναγνωρίζω απόλυτα πόσο τυχερός είμαι στη ζωή μου, που έχω τη ζωή που έχω, και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω σε πολύ χειρότερη θέση από εμένα, αλλά όσο και αν τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τα καλύτερα της ζωής μου, θα έλεγα ψέματα αν δεν παραδεχόμουν ότι υπήρχαν στιγμές που ήμουν πάρα πολύ πεσμένος και πιεσμένος και το τραγούδι αυτό μιλά για αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν και συνεχίζουν να είναι δύσκολα για όλους, οπότε ελπίζω να σας αρέσει και με κάποιο τρόπο να συνδεθείτε με το τραγούδι και να βρείτε κομμάτια του εαυτού σας μέσα σε αυτό και ίσως είναι ωραίο να ξέρετε ότι υπάρχει και κάποιος άλλος σε παρόμοια φάση με εσάς, που νιώθει τα ίδια.»