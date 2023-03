Undertones: Το δημοφιλές πανκ συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για συναυλία

Οι, το επιτυχημένο και δημοφιλές πανκαπό τη Βόρεια Ιρλανδία, θα επισκεφθούν για πρώτη φορά την Ελλάδα προκειμένου να δώσουν μιαστις 11 Νοεμβρίνου, στο. Η ζωντανή τους αυτή εμφάνιση στη χώρα μας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας που πραγματοποιούν για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ με τίτλο «Dig What You Need».Το συγκρότημα σχηματίστηκε στο Derry της Βόρειας Ιρλανδίας το 1974 και τα μέλη του έμαθαν να παίζουν μαζί ροκ εν ρολ διαβάζοντας τα περιοδικά της εποχής όπως το NME και ακούγοντας την εκπομπή του John Peel στο BBC Radio One, γνωστό για το εκλεκτικό του γούστο στη μουσική εκείνη την εποχή.Η πρώτη ηχογράφησή τους που οδήγησε και στην παρθενική μεγάλη επιτυχία τους, το δημοφιλές «Teenage Kicks», κυκλοφόρησε το 1978 από την δισκογραφική εταιρεία Good Vibrations του Terri Hooley στο Μπέλφαστ. Ένα αντίγραφο στάλθηκε στον θρυλικό John Peel και του άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι που το έπαιξε δύο συνεχόμενες φορές στη ραδιοφωνική του εκπομπή.Οι Undertones ανήκουν σε μια κατηγορία συγκροτημάτων όπως οι Buzzcocks και οι Ramones που 45 χρόνια πριν δημιούργησαν ένα αναπτυσσόμενο «υποείδος» που επαναστάτησε ενάντια στο ίδιο το πανκ, διατηρώντας το στοιχείο του ακατέργαστου και ωμού ήχου.Το 1983 οι Undertones διαλύθηκαν και τα μέλη ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, ωστόσο επανενώθηκαν το 1999 χωρίς τον Feargal Sharkey όποτε και κυκλοφόρησαν ένα LP με νέα τραγούδια με τίτλο «Get What You Need», το οποίο έλαβε πολύ καλές κριτικές από δημοφιλή μουσικά περιοδικά όπως το Q, το Uncut, το Rolling Stone και το Hot Press.Το 2018 σηματοδότησε την 40η επέτειο από την κυκλοφορία του «Teenage Kicks» με το συγκρότημα να κυκλοφορεί ένα box set βινυλίων στην Record Store Day με τα 13 αρχικά singles τους από την κλασική πρώιμη περίοδό τους: 1978-1983.Τη συναυλία τους στην Αθήνα θα ανοίξουν οι Vaxtones – το νεοσύστατο ελληνικό συγκρότημα που ανακατεύει pop νεοψυχεδέλεια & με punk επιρροές και αποτελούν οι Ελένη -aka Etten- Τζαβάρα (των Film), ο κιθαρίστας Θάνος Αμοργινός (των The Last Drive και The Earthbound), ο μπασίστας Χρήστος Ζώης (των Hi Rollers, Jitterbugs και The Rockets), ο ντράμερ Νίκος Φωτίου (των Raindogs), ο Παναγιώτης Λουκουμάς (με θητεία στους Sunsteps, Xaxakes,Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ