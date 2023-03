Τατόι: To ίδρυμα του Βασιλιά Καρόλου πιάνει δουλειά για την αποκατάστασή του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κάρολο κατά την επίσκεψή του στο Dumfries House

To ιστορικό Dumfries House μετά την εντυπωσιακή αναμόρφωσή του

Επίσημη καθίσταται πλέον η συνεργασία ανάμεσα στοκαι το φιλανθρωπικού ίδρυμα του’, The Prince’s Foundation, μετά την υπογραφή του πενταετούς διάρκειας σχετικού μνημονίου από τη Λίνα Μενδώνη και την διευθύνουσα σύμβουλο του Ιδρύματος Emily Cherrington. Βασικό αντικείμενο της σύμπραξης αυτής αποτελεί η εφαρμογή, στην αξιοποίηση του πρώην βασιλικούτης τεχνογνωσίας που διαθέτει το ίδρυμα από την εντυπωσιακή αποκατάσταση του, του ιστορικού κτήματος με την ανακτορική κατοικία του 18ου αιώνα, στη Σκωτία.Τοπροβλέπει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε πολιτιστικές, τουριστικές, εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και επιστημονικών πεδίων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα απασχόλησης στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στη χάραξη δρόμων που οδηγούν σε βιώσιμες πρακτικές. Αυτό περιλαμβάνει – χωρίς να περιορίζεται – τους τομείς των οικοδομικών τεχνών, της υφαντουργίας, των τροφίμων και της γεωργίας/κτηνοτροφίας, της φιλοξενίας, της μάθησης με βάση τη φύση, της υγείας και της ευεξίας. Επιδίωξη είναι να προωθηθούν τα οφέλη της διεπιστημονικής και βασισμένης στην πράξη εκπαίδευσης που συνδέεται ισχυρά με την επίτευξη αποτελεσμάτων στους τομείς της παραγωγής και της απασχόλησης.Οι βάσεις για την επίτευξη της συνεργασίας αυτής ετέθησαν κατά τηνγια τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση καθώς ο ίδιος είχε ζητήσει να δει τα σχέδια της μελέτης αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐουδεδομένου ότι εκεί βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο τάφος του παππού του, Πρίγκιπα Ανδρέα, πατέρα του Φιλίππου.Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2022, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από πρόσκληση του Καρόλου, βρέθηκε στο ιστορικό κτήμα, ξεναγήθηκε στους χώρους του και συζήτησε μαζί του σχετικά με το πώς το επιτυχημένο μοντέλο του Dumfries House θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό οδικό χάρτη για το Τατόι. Εν συνεχεία, τον Σεπτέμβριο του 2022, το ιστορικό κτήμα στη Γλασκώβη επισκέφθηκε και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη η οποία συναντήθηκε με τους υπεύθυνους της διαχείρισής του και συμφωνήθηκε η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρεί με ταχείς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγραμμάτων το πρόγραμμα της αποκατάστασης του π. βασιλικού κτήματος Τατοϊου, προκειμένου να αποτελέσει σημαντικό πολιτιστικό πόλο, ένα κέντρο αναψυχής, καθώς και αναπτυξιακό πόρο για ολόκληρη την Αττική» δήλωσε ηκαι πρόσθεσε: «Η συνεργασία με το The Prince’s Foundation του βασιλιά Καρόλου Γ’ θα ενισχύσει την πολύπλευρη αξιοποίηση του Τατοΐου, με την εφαρμογή καλών πρακτικών για τη διαχείριση του κτήματος και την πληρέστερη αξιοποίηση του αποθέματός του, ώστε να αποτελέσει ένα κέντρο πολιτισμού, έναν πνεύμονα πρασίνου και έναν σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της οικονομίας»Η υπουργός υπογράμμισε επίσης πως «με την υπογραφή του Μνημονίου, προωθείται ο ρόλος που διαδραματίζουν αγαθά της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το Τατόι και το Dumfries House, ως υποδείγματα για την αναγέννηση ευρύτερων περιοχών, με γνώμονα τον πολιτισμό και το πολιτιστικό απόθεμα, συμπεριλαμβάνοντας ευκαιρίες προβολής του ρόλου, που μπορούν να διαδραματίσουν τα στοιχεία του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης».Από την πλευρά του το The Prince’s Foundation αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του: «Με έδρα το Dumfries House, ένα παλλαδιανό σπίτι του 18ου αιώνα στη Σκωτία, το Ίδρυμα του Πρίγκιπα έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίησή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας, το Ίδρυμα του Πρίγκιπα θα φιλοξενήσει ομάδες και εκπροσώπους του κτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα συναντήσουν συνεργάτες του φιλανθρωπικού ιδρύματος προκειμένου να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους η αποκατάσταση του κτήματος Τατοΐου μπορεί να επαναλάβει την επιτυχία του Dumfries House προς όφελος της τοπικής κοινότητας».Το φιλανθρωπικό ίδρυμα του διαδόχου του βρετανικού θρόνου αγόρασε το 2007 το κτήμα συνολικής έκτασης 2000 τ.μ. μέσα στο οποίο βρίσκεται το Dumfries House, μια εκπληκτική οικεία του 18ου αιώνα. Εντός της οικείας βρίσκονταν πολύτιμα αντικείμενα μεταξύ των οποίων και σπάνια συλλογή επίπλων του Chippendale τα οποία συντηρήθηκαν και εκτίθενται πλέον στο κοινό. Εκτός όμως από την βασική κτηριακή ενότητα το σύνολο του κτήματος έχει πλέον μεταμορφωθεί σε έναν δημοφιλή πόλο πολιτισμού και ψυχαγωγίας όπου οι επισκέπτες έχουν τη ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, φιλοξενίας, εστίασης, υγείας και ευεξίας. Το κτήμα απασχολεί δεκάδες εργαζόμενους και αποτελεί πρότυπο αναμόρφωσης και αυτόνομης λειτουργία;ς με κεντρικό άξονα την πολιτιστική κληρονομιά.