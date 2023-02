Έλληνας λαουτίστας διεκδικεί Grammy: «Η μουσική μας μπορεί να φύγει έξω από τα όρια της πατρίδας μας»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq9lgsvl5qa1)

Ενα από τα βραβεία Grammy διεκδικεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, στην Crypto Arena του Λος Άντζελες o Έλληνας λαουτίστας Βασίλης Κώστας Ο Έλληνας λαουτίστας, ως μέλος του τζαζ σχήματος του διάσημου πιανίστα της τζαζ Danilo Perez, «Global Messengers», διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερο Τζαζ/Λάτιν Άλμπουμ της Χρονιάς» για τον δίσκο «Χρυσαλίδα».«Η μουσική μας παράδοση έχει μία αξία πλέον που μπορεί να φύγει έξω από τα όρια της πατρίδας μας», είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο Έλληνας λαουτίστας που «παντρεύει» την ελληνική παραδοσιακή μουσική με την τζαζ.«Πρέπει να γνωρίζεις σε βάθος τα δύο αυτά είδη μουσικής για να μπορείς να φτιάξεις τη δική σου "φωνή"», πρόσθεσε ο Βασίλης Κώστας.Ο Βασίλης Κώστας είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Global Jazz Institute του περίφημου Berklee College of Music της Βοστώνης και κάτοχος δύο σημαντικών βραβείων για την προσφορά του στη διάδοση της ηπειρωτικής μουσικής στην Αμερική.Συγκεκριμένα έχει βραβευτεί με το Forty Under 40 Award από το Greek American Foundation της Νέας Υόρκης, βραβείο που απονέμεται από το 2010 σε ελληνικής καταγωγής Βορειοαμερικανούς, έως 40 ετών, που διαπρέπουν στους χώρους των τεχνών, των επιστημών και των επιχειρήσεων. Επίσης είναι βραβευμένος και με το Artist Fellowship in the Traditional Arts από την Επίσημη Πολιτεία της Μασαχουσέτης.