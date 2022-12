Βραβεία Όσκαρ: Rihanna, Taylor Swift και Lady Gaga θα δώσουν μάχη για το καλύτερο τραγούδι

Κλείσιμο

Η ταινία ««Μαγνητικά Πεδία» του Γιώργου Γούση, με πρωταγωνιστές τους Έλενα Τοπαλίδα και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δεν κατάφερε να συνεχίσει στην τελική κούρσα για τα Όσκαρ καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στην βραβεία λίστα με τους 15 τίτλους που συμπεριλαμβάνονται στην βραβεία λίστα της κατηγορίας «Διεθνής Ταινία».Στις βραχείες λίστες των υπόλοιπων κατηγοριών, οι οποίες είναι στην πλειοψηφία τους τεχνικές, ξεχωρίζουν η ξεκαρδιστική περιπέτεια «Τα Πάντα Όλα» των Νταν Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ με τους Μισέλ Γεό, Στέφανι Χσου, Κε Χε Κουάν και το ινδικό έπος του Netflix «RRR» του σκηνοθέτη S. S. RajamouliAll Quiet on the Western Front (Netflix)Amsterdam (20th Century Studios)Babylon (Paramount Pictures)The Batman (Warner Bros.)Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)Blonde (Netflix)Crimes of the Future (Neon)Elvis (Warner Bros.)Emancipation (Apple Original Films)The Whale (A24)ΉχοςAll Quiet on the Western Front (Netflix)Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)Babylon (Paramount Pictures)The Batman (Warner Bros.)Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)Elvis (Warner Bros.)Everything Everywhere All at Once (A24)Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix)Moonage Daydream (Neon)Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)All Quiet on the Western Front (Netflix)Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)The Batman (Warner Bros.)Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios)Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (Warner Bros.)Jurassic World: Dominion (Universal Pictures)Nope (Universal Pictures)Thirteen Lives (Amazon Studios/MGM)Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)All Quiet on the Western Front (Netflix) – Volker BertelmannAvatar: The Way of Water (20th Century Studios) – Simon FranglenBabylon (Paramount Pictures) – Justin HurwitzThe Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures) – Carter BurwellBlack Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios) – Ludwig GöranssonDevotion (Sony Pictures) – Chanda DancyDon’t Worry Darling (Warner Bros.) – John PowellEverything Everywhere All at Once (A24) – Son LuxThe Fabelmans (Universal Pictures) – John WilliamsGlass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix) – Nathan JohnsonGuillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix) – Alexandre DesplatNope (Universal Pictures) – Michael AbelsShe Said (Universal Pictures) – Nicholas BritellThe Woman King (Sony Pictures) – Terence BlanchardWomen Talking (MGM/United Artists Releasing) – Hildur Guðnadóttir«Time»- «Amsterdam» (20th Century Studios)«Nothing is Lost (You Give Me Strength)»- «Avatar: The Way of Water» (20th Century Studios)«Lift Me Up»- «Black Panther: Wakanda Forever» (Marvel Studios)«This is a Life»- «Everything Everywhere All at Once» (A24)«Ciao Papa»- «Guillermo del Toro’s Pinocchio» (Netflix)«Til You’re Home»- «A Man Called Otto» (Sony Pictures)«Naatu Naatu»- «RRR» (Variance Films)«My Mind & Me»- «Selena Gomez: My Mind & Me» (Apple Original Films)«Good Afternoon- «Spirited» (Apple Original Films)«Applause»- «Tell It Like a Woman» (Samuel Goldwyn Films)«Stand Up»- «Till» (Orion/United Artists Releasing)«Hold My Hand»- «Top Gun: Maverick» (Paramount Pictures)«Dust & Ash»- «The Voice of Dust and Ash» (Matilda Productions)«Carolina»- «Where the Crawdads Sing» (Sony Pictures)«New Body Rhumba»- «White Noise» (Netflix)All That Breathes (HBO Documentary Films/Sideshow)All the Beauty and the Bloodshed (Neon)Bad Axe (IFC Films)Children of the Mist (CAT&Docs)Descendant (Netflix)Fire of Love (National Geographic Documentary Films/Neon)Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song (Sony Pictures Classics)Hidden Letters (Cargo Film & Releasing)A House Made of Splinters (Madman Entertainment)The Janes (HBO Documentary Films)Last Flight Home (MTV Documentary Films)Moonage Daydream (Neon)Navalny (CNN/Warner Bros.)Retrograde (National Geographic Films)The Territory (National Geographic Documentary)All Quiet on the Western Front (Γερμανία)Argentina, 1985 (Αργεντινή)Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Μεξικό)Cairo Conspiracy (Σουηδία)The Blue Caftan (Μαρόκο)Close (Βέλγιο)Corsage (Αυστρία)Decision to Leave (Νότια Κορέα)EO (Πολωνία)Holy Spider (Δανία)Joyland (Πακιστάν)Last Film Show (Ινδία)The Quiet Girl (Ιρλανδία)Return to Seoul (Καμπότζη)Saint Omer (Γαλλία)Black SlideThe Boy, the Mole, the Fox and the HorseThe DebutanteThe Flying SailorThe Garbage ManIce MerchantsIt’s Nice in HereMore than I Want to RememberMy Year of DicksNew MoonAn Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe ItPassengerSave RalphSierraSteakhouseAmerican Justice on Trial: People v. NewtonAnastasiaAngola Do You Hear Us? Voices from a Plantation PrisonAs Far as They Can RunThe Elephant WhisperersThe FlagmakersHappiness Is £4 MillionHauloutHolding MosesHow Do You Measure a Year?The Martha Mitchell EffectNuisance BearShut Up and PaintStranger at the Gate38 at the GardenAll in FavorAlmost HomeAn Irish GoodbyeIvaluLe PupilleThe Lone WolfNakamNight RidePlastic KillerThe Red SuitcaseThe Right WordsSideralThe TreatmentTulaWarsha