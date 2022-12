Οι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival για μια μεγάλη συναυλία

Οκτώ χρόνια μετά τη δυναμική τους εμφάνισή στην Ελλάδα, οι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival 2023!Το ντουέτο των Dan Auerbach (κιθάρα, τραγούδι) και Patrick Carney (τύμπανα) άνοιξε την αυλαία του 20ου Rockwave Festival το 2015 στο κατάμεστο TerraVibe προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια από τις κορυφαίες live εμφανίσεις εκείνης της χρονιάς.Τώρα, έφτασε η ώρα να τους απολαύσουμε και πάλι ζωντανά! Εξάλλου και οι ίδιοι ανυπομονούν: "After eight long years we are excited to say The Black Keys are coming back to Europe and the UK. We can't wait to see you at the shows in these iconic venues." δήλωσαν οι Auerbach και Carney.Στο Rockwave Festival 2023 οι Black Keys μας καλούν σε ένα αυθόρμητο, old-fashioned rock 'n roll πάρτυ γεμάτο uplift τραγούδια που σπινθηρίζουν λάμψη, όσο vintage πρέπει και όσο οικεία χρειαζόμαστε!Οι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival 2023 για να κάνουν το καλοκαίρι μας πιο groovy από ποτέ και να μας παρασύρουν με την αστείρευτή ενέργεια τους.Μια δυναμική επάνοδος ενός μοναδικού συγκροτήματος!