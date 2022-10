Διάσημα τηλεοπτικά ζευγάρια που «ήταν στα μαχαίρια» εκτός του τηλεοπτικού πλατό

Κλείσιμο

Η Στάφορντ δεν απάντησε ποτέ δημόσια στον ισχυρισμό για φτύσιμο, αλλά τα καλά νέα είναι ότι και οι δύο γυναίκες έχουν αποχωρήσει από τη σειρά, επομένως δεν υπάρχουν ανησυχίες για τυχόν φτύσιμο ή καβγά μεταξύ τους on ή off camera στο εγγύς μέλλον.Αυτές οι δύο ηθοποιοί ήταν κάποτε κολλητές. Όταν ο χαρακτήρας της Σίλα Τσάρτερ – που υποδύθηκε η Κίμπερλιν- μετακόμισε στην «Τόλμη κα Γοητεία» από τα «Ατίθασα Νιάτα» , οι δύο τους είχαν πολύ καλές σχέσεις και περνούσαν μια χαρά εντός και εκτός πλατώ. Πότε διαλύθηκαν όλα;Η σχέση τους χάλασε για τα καλά, όταν η Χάντερ έπαιρνε διαζύγιο από τον σύζυγό της. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων για το διαζύγιο, η Κίμπερλιν και ο σύζυγός της κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες χαρακτήρων και κατέληξαν στο πλευρό του πρώην της Τάιλο. Τότε έπεσαν οι τίτλοι τέλους γι΄αυτή τη φιλία και μάλιστα με άσχημο τρόπο.Έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι αυτές οι δύο ηθοποιοί είχαν τεράστια ένταση μεταξύ στους στα γυρίσματα της σειράς «Όλα τα παιδιά μου» (σ.σ. All my Children (AMC), Αμερικανική σαπουνόπερα, που παίχτηκε για 22 χρόνια με τεράστια τηλεθέαση). Οι κόντρες άρχισαν μόλις η Γκέλαρ μπήκε στη σειρά, που διαδραματιζόταν σε ένα φανταστικό προάστιο της πόλης της Φιλαδέλφειας, το Pine Valley, το 1993. Λόγοι γύρω από τη διαμάχη τους εκτός οθόνης;Το ρεπορτάζ λέει ότι η Λούτσι ζήλευε φριχτά την Γκέλαρ, που οι μετοχές της ανέβαιναν αλματωδώς με τη συμμετοχή της στην σαπουνόπερα και επειδή η μαμά της Γκέλαρ φαινόταν να ανακατεύεται στη σειρά – ενώ δεν είχε ρόλο- υπερβολικά. Κερασάκι στη τούρτα της ζήλιας ήταν το Daytime Emmy (σ.σ. Βραβείο Emmy Πρωινής Ζώνης) που κέρδισε η Γκέλαρ το 1995 ( η Λούτσι είχε προταθεί 15 φορές μέχρι τότε χωρίς όμως να έχει κερδίσει το βραβείο.) Η Γκέλαρ άντεξε μόνο δύο χρόνια στη σαπουνόπερα και προχώρησε την καριέρα της με επιτυχία στη ζώνη του primetime στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Όσο για τη Λούτσι τελικά κέρδισε το Daytime Emmy το 1999. Τέλος καλό, όλα καλά!Σε μια συνέντευξη τον Νοέμβριο 2010, η Αϊλίν Ντέιβιντσον, ηθοποιός της σειράς «Ατίθασα Νιάτα» ρωτήθηκε σχετικά τους ισχυρισμούς της πρώην συναδέλφου της Βικτόρια Ρόουελ σχετικά με περιστατικά ρατσισμού στη σειρά και ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με κάποιες κατηγορίες, που είχε εκτοξεύσει η Βικτόρια αναφορικά με το περιβάλλον στα παρασκήνια της σειράς, ουσιαστικά δηλαδή την διέψευσε. Αυτό φαίνεται τής το κράτησε η Ρόουελ και περίπου πέντε χρόνια αργότερα οι δύο ηθοποιοί τσακώθηκαν στο Twitter.Η Ντέιβιντσον έγραψε στο Twitter για τους πυροβολισμούς και τις ταραχές στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας και η Ρόουελ ρώτησε δηκτικά την πρώην συμπρωταγωνίστριά της στα «Ατίθασα Νιάτα» : «Εσύ αγωνίσθηκες κατά του ρατσισμού στα «Ατίθασα Νιάτα»;». Η Ρόουελ δημοσίευσε επίσης ένα tweet λέγοντας ότι οι followers δεν πρέπει «να παρασύρονται από αυτούς που ξεδιάντροπα δίνουν σημασία μόνον στην τηλεθέαση και κλείνουν τα μάτια σκοπίμως σε άλλα σοβαρά θέματα». Το επόμενο πράγμα που έγινε ήταν να αποκλείσει η Ρόουελ την Ντέιβιντσον στο Twitter. Τότε εκείνη δημοσίευσε ένα tweet λέγοντας για τον αποκλεισμό της και ότι δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο είχε γίνει αυτό, αφού, σύμφωνα με την ίδια, οι δυο τους δεν είχαν ποτέ πρόβλημα στο παρελθόν. Στη συνέχεια, η Ρόουελ την μπλόκαρε.To … «Μουστάκι» στα «Ατίθασα Νιάτα», δηλαδή ο πρωταγωνιστής, ο πολύς Βίκτορ Νιούμαν, φαίνεται ότι είχε προβλήματα με κάποια άτομα στη σειρά, όπως ο Πίτερ Μπέργκμαν, που υποδύθηκε τον Τζακ ΄Αμποτ. ΄Όμως δεν είναι ο μόνος ηθοποιός με τον οποίο ο Έρικ είχε προβλήματα καθώς έχει γίνει γνωστό πως δεν τα πήγαινε καλά με τον τηλεοπτικό του γιο ΄Ανταμ Νιούμαν, τον οποίο υποδύθηκε ο ηθοποιός Μάικλ Μάχνεϊ.Τα κουτσομπολιά λένε ότι ο λόγος που απολύθηκε ο Μάχνεϊ το 2013 ήταν ο Μπρέιντεν. Υπήρξε έντονη παραφιλολογία για το τι συνέβη, ειδικά μετά από ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση… Φήμες ή πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει, αφού κανείς ως τώρα δεν άνοιξε τα χαρτιά του.Ο Βίκτορ και ο Τζακ στα «Ατίθασα Νιάτα» έχουν δημιουργήσει σκηνές με απίστευτους καβγάδες και χτυπήματα – πάνω και κάτω από τη ζώνη- επί της οθόνης όλα αυτά τα χρόνια, αλλά προφανώς η καλύτερη μέχρι σήμερα μάχη τους ήταν αυτή που έγινε ενώ οι κάμερες δεν έπαιρναν πλάνα.Ενώ ο Μπρέιντεν είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο από το 1980, ο Μπέργκμαν ( που ερχόταν από τη σειρά «΄Όλα τα παιδιά μου») ξεκίνησε το 1989 και οι δυο τους δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά από τις πρώτες μέρες. Και κατέληξαν σ΄ένα μεταξύ τους καβγά το 1991, όπου έπεσαν μπουνιές. Ο δημιουργός της σειράς, Γουίλιαμ Μπελ, τότε τους απείλησε ότι αν ξανατσακωθούν σε τέτοιο βαθμό, θα τους έκανε και τους δύο πακέτο, θα τους έστελνε σπίτι τους και οι ρόλοι του Βίκτορ και του Τζακ θα πήγαιναν σε άλλους ηθοποιούς αμέσως. Η απειλή ήταν πολύ σοβαρή και …πολλά τα λεφτά! Κάπως έτσι οι δυο τους κατάφεραν να διατηρήσουν μια επαγγελματική σχέση από τότε.