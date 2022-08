Andrea Bocelli: Ο διάσημος Ιταλός τενόρος μάγεψε με τη συναυλία του στο Sani Festival

Ο Andrea Bocelli με την Ελληνίδα ερμηνεύτρια Αθηνά Ανδρεάδη

Με μια συναρπαστικήτου Andrea Bocelli κορυφώθηκε το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για τα 30 χρόνια τουl. Ο διθενούς φήμης Ιταλός τενόρος ενθουσίασε και συγκίνησε με τις ερμηνείες του το κοινό σε ένα υψηλού επιπέδου μουσικό πρόγραμμα εφάμιλλο με επίπεδο που διέπει, όλα αυτά τα χρόνια, το φημισμένο καλλιτεχνικό φεστιβάλ της Χαλκιδικής.Ο ειδυλλιακός Λόφος της Σάνης πλημμύρισε, το βράδυ το περασμένου Σαββάτου, από μελωδίες και συναισθήματα σε μια sold out συναυλία που μάγεψε τους Έλληνες αλλά και τους ξένους ακροατές που την παρακολούθησαν.Ο Andrea Bocelli ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες που έχει σημαδέψει ανεξίτηλα με τη φωνή του, τόσο από το κλασικό ρεπερτόριο όπως το «Nessun Dorma» και το «La Donna e Mobile» όσο και από τo μοντέρνο όπως το «Can’t Help Falling in Love» και το «Con Te Partiro», με το κοινό να τον αποθεώνει στην κυριολεξία.Μαζί του στη σκηνή ανέβηκαν ο σπουδαίος Μαέστρος Carlo Bernini που διηύθυνε την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), η εξαιρετική σοπράνο Cristina Pasaroiu που έκλεψε τις εντυπώσεις, o μοναδικός βιρτουόζος του φλάουτου Andrea Griminelli, η guest artist Aliki Chrisochou και η μαγευτική χορεύτρια από τη Σκάλα του Μιλάνου, Angelica Gismondo.Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της επίτιμης καλεσμένςη του Andrea Bocelli και του Sani Festival, την ελληνικής καταγωγής ερμηνεύτριας, που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και γοήτευσε με τις ερμηνείες της στο πλευρό του κορυφαίου τενόρού.