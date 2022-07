KALEO: Οι δημοφιλείς Ισλανδοί ρόκερ παίζουν απόψε στην Τεχνόπολη

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια βραδιά γεμάτη ροκ ηλεκτρισμό υπόσχονται στους Έλληνες θαυμαστές τους οι, οι οποίοι θα δώσουν μια μεγάληαπόψε, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.Το δημοφιλές συγκρότημα από την Ισλανδία καταφθάνει στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές του τα τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ τους με τίτλο «Surface Sounds» που κυκλοφόρησε το 2021 τα οποία έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή και στην Ελλάδα.To συγκρότημα σχηματίστηκε το 2012 στην Iσλανδική πόλη Mosfellsbær και μέσα σε λίγα χρόνια είδε τη φήμη του να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη, με τους κριτικούς να υποκλίνονται στο ταλέντο των KALEO και να μιλούν για ένα νέο παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο. Μπολιάζοντας τις blues και rock n’ roll επιρροές τους με την απόκοσμα μαγευτική και βαθιά ατμοσφαιρική μουσική παράδοση της χώρας τους, οι KALEO έγιναν γρήγορα το next best thing στη rock μουσική βιομηχανία, με τη δημοφιλία τους να ξεπερνά τα στενά όρια της Ισλανδίας.Η κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου “Α/Β” συνοδεύτηκε με αποθεωτικά reviews, την ώρα που τα “Way Down We Go” και “I Can’t Go on Without You” γίνονταν ραδιοφωνικά, διαδικτυακά και streaming hits σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά από μια τριετή παγκόσμια περιοδεία και μπόλικα sold out shows σε μερικά από τα σημαντικότερα συναυλιακά venues του κόσμου, από το Λονδίνο μέχρι τη Μόσχα, οι ΚALEO έγιναν μια από τις σημαντικότερες rock μπάντες του καιρού μας, η οποία φιγουράριζε στις ψηλότερες θέσεις των μεγαλύτερων μουσικών φεστιβάλ.