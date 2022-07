«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»: Ο νέος κύκλος πολιτιστικών εκδηλώσεων σε δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους

από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου,

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμαντάκη στην παρουσίαση του προγράμματος

Σε μια απέραντη σκηνή θα μεταμορφωθεί για δύο μήνες ολόκληρη η Ελλάδα μέσα από τις ποικίλες εκδηλώσεις του θεσμού «» που διοργανώνει για τρίτη χρονιά φέτος το. Ηείναι ο κεντρικός θεματικός άξονας των 140 συνολικάπου θα φιλοξενηθούν,σε 66 αρχαιολογικούς χώρους, τις οποίες το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πληρώνοντας μόνον το εισιτήριο εισόδου που προβλέπεται για τον χώρο.Ενδιαφέρουσεςθεάτρου, μουσικής, χορού, μουσικού θεάτρου, εικαστικές δράσεις αλλά περφόρμανς για παιδιά και εφήβους θα παρουσιαστούν σε αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, από τη Στερεά Ελλάδα μέχρι το Βόρειο Αιγαίο και από την Ήπειρο μέχρι τα νησιά του Ιονίου. Η Αττική, σκοπίμως δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα δεδομένου ότι υπάρχει ούτως ή άλλως έντονη πολιτιστική δραστηριότητα.Στιςπαραγωγές, οι οποίες επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 2.232.000, συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες και φορείς. Ανάμεσά τους το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και η σκηνοθέτις, το Θέατρο Νέου Κόσμου και ο σκηνοθέτης, η bijoux de kant και ο σκηνοθέτης Γιάννης Σκουρλέτης, η σκηνοθέτις και ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, ο σκηνοθέτης, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Χατζής και η σκηνοθέτις Ηλέκτρα Ελληνικιώτη, οι ηθοποιοί, Δήμητρα Χατούπη, Ελένη Ουζουνίδου, Ελένη Κοκκίδου, Γεράσιμος Γεννατάς, Θανάσης Ευθυμιάδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Νάντια Μουρούζη, Μανώλης Μαυροματάκης, και ο Σωτήρης Ταχτσόγλου, οι ερμηνευτές, Νένα Βενετσάνου, Σαβίνα Γιαννάτου,, Δημήτρης Κοντογιάννης, Σοφία Παπάζογλου, Μαρίνα Σάττι, Θοδωρής Κοτονιάς, ο συνθέτης και σολίστ κιθάρας Γιώργος Μουλουδάκης, ο συνθέτης Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και η σκηνοθέτις και χορογράφος Αποστολία Παπαδαμάκη κ.α.«Ήταν ούτως ή άλλως μέσα στην πολιτική μας, έτσι όπως είχε διατυπωθεί από πολύ νωρίς, από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ότι ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Πολιτισμού αυτής της κυβέρνησης ήταν η μίξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι δύο τομείς είναι επί της ουσίας ένας -τυπική είναι η διάκριση αυτή- καθώς η σύγχρονη δημιουργία εμπνέεται, ερμηνεύει με το δικό της τρόπο και δημιουργεί από τη γνώση του πολιτιστικού αποθέματος» σημείωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμούκατά τη σημερινή παρουσίαση του προγράμματος ενώ πρόσθεσε με νόημα πως «είναι σημαντικό ότι οι 28 από τους χώρους που μετέχουν σήμερα στο πρόγραμμα μετέχουν για πρώτη φορά».Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη του προγράμματος έχει αναλάβει η. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της,, σημείωσε, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στο προφίλ των εκδηλώσεων και τις πηγές από τις οποίες άντλησαν στοιχεία: «Με μαρτυρίες πραγματικών προσώπων, καταγραφές από τις σελίδες της ελληνικής λογοτεχνίας και τα επίκαιρα της εποχής, φωτίζουν προσωπικές διαδρομές με συλλήψεις, διωγμούς, διαφυγές κτλ. Ξεθάβουν από τα, δηλαδή από τα κιτάπια της ιστορίας ονόματα πλοίων που συνέβαλαν στη μεγάλη διάσωση και διάφορα άλλα θέματα. Εστιάζουν στις οικογενειακές αναμνήσεις, επισημαίνουν τη σκληρότητα που φυτεύει ο πόλεμος στις ψυχές όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μιλούν για περιπτώσεις ενδεικτικές της γενικότερης κατάστασης που οι πρόσφυγες μπόλιασαν την Ελλάδα με τον πολιτισμό τους και την οδήγησαν μπροστά. Εξερευνούν το τότε μέσα από το σήμερα. Ψάχνουν ομοιότητες και διαφορές. Ερευνούν, εξηγούν, διαμορφώνουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες με το φετινό μας πρόγραμμα μέσα από το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά. Βρίσκουν, λοιπόν, ένα νέο δρόμο, το δικό τους δρόμο για να τιμήσουν τη δική τους ιστορία και ταυτόχρονα τη δική μας ιστορία».• 2 & 3 Αυγούστου |Camp 22 | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους | Βυζαντινά Τείχη Δράμας | ΑΜΚΕ: Artika• 19 & 20 Αυγούστου |Η τελετουργία του Aμανέ | Μουσική | Αρχαία Άβδηρα, Ξάνθη | ΑΜΚΕ: Creativa• 27 & 28 Αυγούστου |Τα Κοριτσάκια με τα Ναυτικά |Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους |Αρχαία Ζώνη, Αλεξανδρούπολη | ΑΜΚΕ: Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης• 2 & 3 Σεπτεμβρίου | Oρχήστρα Bιολιώνε για Άρωμα Σμύρνης | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας, Ροδόπης | ΑΜΚΕ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ• 2 & 3 Σεπτεμβρίου | ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΙ ή το βάρος της ιστορίας | Μουσικό Θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Ανακτορούπολης, Νέα Πέραμος, Καβάλα| ΑΜΚΕ: Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή• 10 & 11 Σεπτεμβρίου |Σμύρνη Αιώνια | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα | ΑΜΚΕ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ• 30 & 31 Ιουλίου |Το σπίτι | Θέατρο | Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου | ΑΜΚΕ: ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ• 7 & 8 Αυγούστου |Η μνήμη του Νερού | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους | Κάστρο Μυτιλήνης |ΑΜΚΕ: plays2place• 12 & 13 Αυγούστου |As above So below | Χορός | Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Καβείρων, Λήμνος | ΑΜΚΕ: QUASI STELLAR/ PERFORMANCES WORKSHOPS RETREATS• 17 & 18 Αυγούστου |Πατρίδα λέω τα τραγούδια | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου Σάμου (Ξύλινο) | ΑΜΚΕ: ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ARTERO CULTURA• 17 & 18 Αυγούστου |Οι βάρδιες των πουλιών | Θέατρο | Κάστρο Χίου | ΑΜΚΕ: 4 FRONTAL• 29 & 30 Ιουλίου |Το Μαύρο Ταξίδι | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Αίγειρας, Αχαΐα | ΑΜΚΕ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – BIJOUX DE KANT• 6 & 7 Αυγούστου | ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΘΙΑΣΟΣ - μια σκοτεινή κωμωδία | Θέατρο |Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου |ΑΜΚΕ: ΑΝΟΙΓΜΑ• 8 & 9 Αυγούστου | «Θα γίνει Ανταλλαγή» | Θέατρο| Αρχαία Ολυμπία, Γυμνάσιο, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας| ΑΜΚΕ: The Greyblue Gap και ΜεταΘέατρο• 10 & 11 Αυγούστου |Αποτύπωμα | Χορός | Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας | ΑΜΚΕ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ• 6 & 7 Σεπτεμβρίου | emigranti: τραγούδια, λέξεις και εικόνες του Νότου και του Νόστου | Μουσική | Αρχαία Πλευρώνα, Μεσολόγγι |ΑΜΚΕ: ENCARDIA (ΕΝΚΑΡΝΤΙΑ)• 15 & 16 Ιουλίου | Ίχνη | Χορός | Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά |ΑΜΚΕ: Die Wolke Art Group• 25 & 26 Ιουλίου |Ο γιατρός Ινεότης | Θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Ιεράς Μονής Κοίμησης Θεοτόκου, Δεσκάτη, Γρεβενά | ΑΜΚΕ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ• 27 & 28 Ιουλίου |Ιστορίες από το Γαχουτάν: Ίδια έχουμε μαμά | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους | Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Κοζάνης |ΑΜΚΕ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (L.R.P.A – LABORATORYOF RESEARCH OF PERFORMING ARTS)• 29 & 30 Ιουλίου | Prunus Armeniaca/ Μία Διαχρονική αφήγηση μέσα από εικόνες και ήχους| Εικαστικά- Performance | Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας | ΑΜΚΕ: Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Φωτογραφίας• 19 & 20 Ιουλίου | Πολύχρωμη Μικρά Ασία |Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους |Γεφύρι Άρτας |ΑΜΚΕ: ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ• 20 & 21 Ιουλίου | Ο Μικρός Ασίκης | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους | Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα |ΑΜΚΕ: SYRIX PRODUCTIONS• 21 & 22 Ιουλίου | Γυναίκα πρόσφυγας | Μουσική| Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτία |ΑΜΚΕ: ΔΙΟΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ• 21 & 22 Ιουλίου |Οι παστρικές | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης | ΑΜΚΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε. (Θέατρο Τέχνης)• 27 & 28 Αυγούστου |Το ρόδον της Ανατολής | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα | ΑΜΚΕ: Εν Χορδαίς• 30 & 31 Ιουλίου | Απέναντι |Μουσική | Ναός Απόλλωνα, Καρδίτσα | ΑΜΚΕ : WOMO• 3 & 4 Αυγούστου | Σκηνή 22 | Θέατρο| Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος | ΑΜΚΕ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «PER -THEATER-FORMANCE”• 23 & 24 Αυγούστου | Μνήμη και βαθιά σημάδια | Μουσική | Κάστρο Τρικάλων (23/8), Αύλειος Βυζαντινού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκα (24/8)| ΑΜΚΕ: Πήλιος όρος• 25 &26 Αυγούστοου| ΝΙΚΗ| Θέατρο| Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος | ΑΜΚΕ: WHAT IF?• 8 & 9 Σεπτεμβρίου | Σα σμίγουνε καρσί Ανατολή & Δύση…| Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Β’| ΑΜΚΕ: ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ• 5 & 6 Αυγούστου |Μικρασιάτες Πρόσφυγες του 1922 στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη | Θέατρο | Κάστρο Αγίου Γεωργίου Αργοστόλι, Κεφαλονιά | ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΓΜΗ• 24 & 25 Αυγούστου |Καντάδα ΠΟΝΤΟΥ-ΤΕΤΤΤΙΞ | Μουσική | Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας |ΑΜΚΕ: ΕΝ ΕΞΑΛΛΩ• 10 & 11 Σεπτεμβρίου | ΙΒΑΛΑ ΙΒΑΛΑ Ω Πάμε γιαλό γιαλό | Θέατρο | Κάστρο Ζακύνθου | ΑΜΚΕ: ΑΝΕΜΗ• 20 & 21 Ιουλίου |2291 | Εικαστικά- Perfomance | Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης | ΑΜΚΕ: ΕΡΓΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕικαστική εγκατάσταση: έως 15 Σεπτεμβρίου• 28 & 29 Ιουλίου | Σμυρνέικο Μινόρε| Μουσική | Αρχαία Ευρωπός, Κιλκίς |ΑΜΚΕ: "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2020"• 1 & 2 Αυγούστου |Ενθύμιον Σμύρνης ... | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Δίου, Πιερία | ΑΜΚΕ: ΙΩΝΙΑ (ορχήστρα)-ΒΟΛΟΣ• 4 & 5 Αυγούστου | Η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου ή πως πέρασα τα σύνορα | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους | Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες |ΑΜΚΕ: HIPPO ΧΙΠΟ• 17 & 18 Αυγούστου |Η πολιτεία Ψηλά | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους |Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Πέλλας |ΑΜΚΕ: Dulcinea• 19 & 20 Αυγούστου | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ |Θέατρο | Επταπύργιο Θεσσαλονίκης |ΑΜΚΕ: Θέρος - Εταιρία Θεάτρου• 30 & 31 Αυγούστου | Έξοδος | Μουσικό Θέατρο |Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης | ΑΜΚΕ: ΜΑΡΙΝΑ• 5 & 6 Σεπτεμβρίου | ΙΣΛΑΧΑΝΕ | Θέατρο | Πολυχώρος Πολιτισμού "Ισλαχανέ" Θεσσαλονίκη | ΑΜΚΕ: Ι.Μακρή-Ν.Διαμαντης και Σία Ετ. θεάτρου Σημείο• 7 & 8 Σεπτεμβρίου | Πρωτοσέλιδα | Θέατρο | Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών, Χαλκιδική | ΑΜΚΕ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΡOMΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ• 14 & 15 Σεπτεμβρίου | Catch (19)22 | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους |Αύλειος Χώρος Βασιλικών Τάφων Αιγών, Βεργίνα Ημαθίας |ΑΜΚΕ: CALD Productions• 5 & 6 Αυγούστου |Πάροδος | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Απτέρας, Δήμος Σούδας, Χανιά | ΑΜΚΕ: "Μνήμη" Εταιρεία Θεάτρου• 7 & 8 Αυγούστου |ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ -αυτοί που έφυγαν αυτοί που ήρθαν | Θέατρο |Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου |ΑΜΚΕ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΒΟΓΛΟΥ• 7 & 8 Αυγούστου |Limen-μία μουσική performance για τη μνήμη του μέλλοντος | Θέατρο | Θαλάσσιο Φρούριο Ενετικού Λιμένος Ηρακλείου (Κούλες) | ΑΜΚΕ: BEHOLD• 10 & 11 Αυγούστου |ΞΕΝΟΣ | Θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας, Νομός Ηρακλείου, Κρήτη | ΑΜΚΕ: Αντανακλάσεις• 14 & 15 Σεπτεμβρίου | Ωκεανός | Θέατρο | Σπιναλόγκα, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη | ΑΜΚΕ: Όχι Παίζουμε• 14 & 15 Σεπτεμβρίου |Διά πυρός… | Χορός | Φορτέτζα, Ρέθυμνο, Κρήτη |ΑΜΚΕ: DAGIPOLI DANCE CO• 20 & 21 Αυγούστου |In the presence of Absence | Χορός | Αρχαίο Θέατρο Μήλου |ΑΜΚΕ: Ομάδα Παραστατικών Τεχνών Αθανασίας Κανελλοπούλου• 1 & 2 Σεπτεμβρίου | ΣΥΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ | Εικαστικά -Performance | Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου | ΑΜΚΕ: SILENT ISING• 2 & 3 Σεπτεμβρίου |Πριν Τώρα Μετά | Εικαστικά – Performance | Αρχαιολογικό Μουσείο Λέρου |ΑΜΚΕ: Ομάδα Τέχνης και Διεπιστημονικής Συνεργασίας, Τρίτος Πλανήτης• 10 & 11 Σεπτεμβρίου | ξεριζωμός ΣΑΝ ΧΘΕΣ, 1922-2022| Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους | Ρωμαϊκό Ωδείο Κω |ΑΜΚΕ: Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα”• 15 & 16 Ιουλίου |Η Ανατολή | Θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας, Αργολίδας | Θέατρο του Νέου Κόσμου• 17 & 18 Ιουλίου | Οι ήχοι της Αιολικής Γης | Μουσική | Φρούριο Παλαμηδίου, Ναύπλιο |ΑΜΚΕ: ArtShuttle• 19 & 20 Ιουλίου | Κύθηρα-Αυστραλία | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Γυθείου, Νομός Λακωνίας | ΑΜΚΕ: Εταιρία παραγωγής και διάδοσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων-Κύκλος Τεχνών OPER(o)• 26 & 27 Ιουλίου | Η μικρή Ασία | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Έφηβους | Αρχαιολογικός Χώρος Κορίνθου | ΑΜΚΕ: θεατρική ομάδα anima• 20 & 21 Αυγούστου | Το Αϊβαλί η πατρίδα μου |Θέατρο |Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας, Κόρινθος |ΑΜΚΕ: Νοσταλγία - Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας• 20 & 21 Αυγούστου | Τ’ Απολύτως Απαραίτητα |Θέατρο | Αρχαία Μεσσήνη |ΑΜΚΕ: K.A.NE- Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων• 23 & 24 Αυγούστου | Ammophila vol.3: There was land here before | Εικαστικά – Performance |Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών, Νεάπολη, Λακωνία |ΑΜΚΕ: Ammophila• 26 & 27 Αυγούστου | Θυμάμαι | Θέατρο | Αρχαία Μεσσήνη, Δήμος Μεσσήνης |ΑΜΚΕ: ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ• 28 & 29 Αυγούστου | Εν Σμύρνη γεννηθέντες (1883-1903) | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας | ΑΜΚΕ: Alcedo• 3 & 4 Σεπτεμβρίου | Ο μεγάλος αποχαιρετισμός | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Έφηβους | Βυζαντινό Μουσείο Άργους, Αργολίδα | ΑΜΚΕ: 4PLAY• 15 & 16 Ιουλίου |Μικρά Ασία: όλα εδώ υπάρχουν για να θυμίζουν | Χορός | Κάστρο Λαμίας | ΑΜΚΕ: Πολιτιστική Ομάδα ΗΧΟΔΡΑΜΑ• 22 & 23 Ιουλίου |Της ΚΑΡΔΙΑΣ και του ΝΟΥ | Μουσική | Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών | ΑΜΚΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ• 2 & 3 Αυγούστου | Από τη Μικρά Ασία στη Βόρεια Εύβοια | Εικαστικά – Perfomance| Οικία Βλαχοθανάση, Β. Εύβοια |ΑΜΚΕ: OLIPOLI• 18 & 19 Αυγούστου |ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ή ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Έφηβους | Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας |ΑΜΚΕ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BUG• 7 & 8 Σεπτεμβρίου |Σκοτεινή πλευρά της Μνήμης - Η Προκυμαία | Μουσική | Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδος, Αρέθουσα | ΑΜΚΕ: ΣΗΜΑΤΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ• 7 & 8 Σεπτεμβρίου| ΕΚΑΒΗ/S.T.R.I.N.G.S- Χαμένες Τροίες| Μουσικό Θέατρο | Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών | ΑΜΚΕ: Ομάδα Χρώμα• 14 & 15 Σεπτεμβρίου |Με το παιχνίδι στις γειτονιές της Μικρασίας | Παραστάσεις / Δράσεις για Παιδιά και Έφηβους | Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών |ΑΜΚΕ: CINEMATHESISΠληροφορίες και προκρατήσεις ΕΔΩ