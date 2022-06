Ύδρα: Έκθεση με θέμα την υβριδικότητα στην Οικία Τομπάζη

Κλείσιμο

Την επετειακή έκθεση με τίτλο «Les Sirènes étaient des femmes oiseaux (Οι Σειρήνες ήταν γυναίκες πουλιά)», παρουσιάζει ο(Hydra for Artis of the Mediterranean - Ύδρα για τους καλλιτέχνες της Μεσογείου), από τις 9 Ιουλίου, στην. Η έκθεση, με την οποία ο οργανισμός γιορτάζει την πέμπτη έκδοσή του, θα φιλοξενεί έργα που έχουν φιλοτεχνήσει δύο νέες καλλιτέχνιδες.Πρόκειται για την Γαλλίδα καλλιτέχνη βίντεο, και την Κύπρια γλύπτρια. Η έκθεση, έχει θέμα την υβριδικότητα σε έναν 21ο αιώνα σε πλήρη μετάλλαξη, θα λειτουργεί στην Οικία Τομπάζη, παράρτημα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας στην Ύδρα, ως την Κυριακή 14 Αυγούστου.Στην Οδύσσεια, οι Σειρήνες ήταν γυναίκες πουλιά με αγγελικό πρόσωπο και σώμα αετού, επικίνδυνες γόησσες που μάγευαν τον Οδυσσέα πριν ανταλλάξουν, αργότερα, τα φτερά τους με μία ουρά ψαριού και με τον κάτω κόσμο. Αυτά τα υβριδικά πλάσματα, μάρτυρες της αιώνιας ασάφειας, πλημμύριζαν πάντα τις λαϊκές μυθολογίες που προσανατολίζονταν προς την αμαρτία και την αρετή. Σήμερα, η υβριδοποίηση επιβάλλεται πιο ρεαλιστικά και με μεγαλύτερη ευρύτητα: με την παράλληλη αλληλοδιείσδυση των κόσμων τόσο στον προσωπικό όσο και στον κοινωνικό μας χώρο, δεν συλλογιζόμαστε πια με τα διαζευκτικά «ή» αλλά με τα «και». Τα υβριδικά πλάσματα της Λητούς Κάττου που συνδυάζουν το ανθρώπινο, το θεϊκό, την πανίδα και τη χλωρίδα ενσαρκώνουν αυτήν τη ζωτική ανάγκη προσαρμογής στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις χάρη στη μετάλλαξη, και κατά συνέπεια, χάρη στην καινοτομία. Σε ευθύ διάλογο με τα επίπεδα γλυπτά της Κύπριας καλλιτέχνιδας, τα βίντεο της Anne-Charlotte Finel υπογραμμίζουν αυτούς τους ενδιάμεσους χώρους, αυτά τα διάκενα, αυτούς τους απάτητους ενδιάμεσους χωροχρόνους όπου όλες οι μεταμορφώσεις είναι πιθανές. «Είτε είμαστε γεωμέτρες είτε όχι, μπορούμε να καινοτομήσουμε στο ενδιάμεσο.» όπως τόνιζε ο φιλόσοφος Michel Serres.Ο οργανισμός HYam (Ύδρα για τους καλλιτέχνες της Μεσογείου) δημιουργήθηκε το 2014 από τη δημοσιογράφο Pauline Simons με σκοπό́ να συνοδεύσει ανερχομένους καλλιτέχνες από́ τις χώρες της Μεσογείου και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τα έργα τους μεγαλύτερη ορατότητα στη διεθνή́ σκηνή́ μεσώ πρωτοβουλιών και συμπληρωματικών events στην Ύδρα και στο Παρίσι, όπως εκθέσεις, παράγωγες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και καλλιτεχνικές εστίες (residencies).Το 2021, το υγειονομικό πλαίσιο οδήγησε τον οργανισμό́ HYam (Ύδρα για τους καλλιτέχνες της Μεσογείου) να επανεξετάσει το έργο υπέρ όχι ενός αλλά πολλών καλλιτεχνών, προκειμένου να εντείνει την υποστήριξή του σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την αναδυόμενη καλλιτεχνική σκηνή. Φέτος, ο οργανισμός συνεχίζει τη δέσμευσή του με τον ίδιο τρόπο. Επέλεξε να αναδείξει γυναίκες καλλιτέχνες σε μια διεθνή αγορά που κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από την ανδρική σκηνή και τις προσκάλεσε να παρουσιάσουν τα πρόσφατα έργα τους στην οικία Τομπάζη, ένα από τα κοσμήματα της υδραίικης αρχιτεκτονικής. Η έκθεση αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία να ανακαλύψετε ενα ελάχιστα χρησιμοποιούμενο μέχρι σήμερα χώρο, σε ένα νησί που σέβεται ένας διεθνής καλλιτεχνικός μικρόκοσμος, καθώς και μια ελάχιστα επισκέψιμη ιστορική κατοικία.Επίσης το 2021, πέρα από την παραγωγή της έκθεσης "Χορεύοντας στις αλυσίδες", η HYam συνέβαλε στην αναβάθμιση της οικίας Τομπάζη εξοπλίζοντας τον χώρο με ένα κατάλληλο σύστημα φωτισμού, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητές του. Ένα νέο πλεονέκτημα για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, για τους φοιτητές της και για τα ελληνικά και ξένα πολιτιστικά ιδρύματα.