Μύκονος: Οι τέχνες και ο πολιτισμός πλημμυρίζουν το Νησί των Ανέμων μέσα από ένα φεστιβάλ

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συναυλίες που καλύπτουν ένα ευρύτατο μουσικό φάσμα, εντυπωσιακές εικαστικές εγκαταστάσεις διασκορπισμένες στα κατάλευκα κυκλαδίτικα σοκάκια, αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες αλλά και σινεμά κάτω από τον έναστρο ουρανό με την υπογραφή του, μεταμορφώνουν το νησί της, το φετινό καλοκαίρι, σε έναν φάρο πολιτισμού και ποιοτικής ψυχαγωγίας. Το φετινό, που ανοίγει τις πύλες του στις 25 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα βάλει τη δική του σφραγίδα, επενδύοντας στη δύναμη των τεχνών και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα παραδοσιακά στοιχεία του νησιού μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.Από τα γραφικά και πολυσύχναστα σοκάκια της Χώρας μέχρι την παραδοσιακή Άνω Μερά κι από το Θεατράκι Λάκκας μέχρι την ιστορική Δήλο, η μουσική, το θέατρο, ο χορός, τα εικαστικά, ο κινηματογράφος, σε όλες τις μορφές τους, θα δίνουν έναν εντελώς διαφορετικό τόνο στο νησί που θα φιλοξενήσει γνωστούς αλλά και νέους και ντόπιους καλλιτέχνες.Ανάμεσά τους ηκαι ηπου θα δώσουν συναυλίες, ο Χρήστος Θηβαίος και ο Κώστας Θωμαίδης που θα παρουσιάσουν ένα, πέντε καταξιωμένοιπου θα ξεναγήσουν το κοινό στα έργα τους τα οποία έχουν στηθεί σε διάφορες γωνιές της Χώρας αλλά και διάσημοι πρωταγωνιστές μέσα από τιςπου θα προβληθούν στην παραλία υπό το φως της πανσελήνου.«Να καταφέρει η τέχνη να μάς κινητοποιήσει»: Αυτός είναι ο βασικός στόχος του φεστιβάλ όπως εξηγεί η καλλιτεχνική του διευθύντριαενώ ο Δήμαρχος του νησιού,, υπογραμμίζει με νόημα πως «κοινωνία χωρίς έκφραση πολιτισμού και τέχνης είναι μια τυφλή κοινωνία» αλλά και πως « ο πολιτισμός είναι μέσο προστασίας και ανάδειξης της τοπικής κοινωνίας».Να σημειωθεί πως η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη για το κοινό.Σάββατο 25 ΙουνίουΏρα έναρξης 19.00BataláΤο δυναμικό γκρουπ κρουστών Batalá θα αναγγείλει μουσικά την έναρξη του Φεστιβάλ. Δώδεκα μουσικοί με παραδοσιακά κρουστά και σε έντονο χορευτικό ρυθμό θα διανύσουν τα σοκάκια της Χώρας για να αρχίσει η γιορτή του Mykonos Art Festival 2022.Η μουσική βόλτα θα κλείσει με μια έκπληξη, όταν τα τύμπανα συναντηθούν με τους ντόπιους τσαμπουνιέρηδες,Τρίτη 28 ΙουνίουΔημαρχείο, ΄Αγιος Νικολάκης της ΚαδέναςΕπίσημη Έναρξη του MYKONOS ART FESTIVAL 2022Ωρα 20.30 Η σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και η σολίστα κλασσικής κιθάρας Κορίνα Βουγιούκα θα ερμηνεύσουν γνωστές άριες στο Μολαράκι του Αγ. Νικολάου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα SCHUBERT , VILLA-LOBOS, RAVEL και PUCCINI.21.00 ΄Εναρξη/Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Μυκόνου Κωνσταντίνο Κουκά, την Πρόεδρο της Π.Α.Κ.Ο Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΄Αννα Καμμή και την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ίλια Παπασπύρου.21.30 Προβολή 3D Mapping Video ShowΜια εντυπωσιακή προβολή 3D Mapping Video θα ζωντανέψει την πρόσοψη του Δημαρχείου για να αναδείξει την ιστορικότητα του κτιρίου και τη διαχρονική αρχαιολογική και πολιτιστική ταυτότητα της Μυκόνου και του ιερού νησιού της Δήλου.Μια παραγωγή της ΠΑΚΟ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ σε συμπαραγωγή με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων22.00 Ακολουθεί το πάρτι της έναρξης με DJ την Άννα Πασχαλίδου5 επί 5 στη ΧώραΕγκαίνια Κυριακή 3 ΙουλίουΤόπος συνάντησης Δημαρχείο ώρα έναρξης 19.30Πέντε σημαντικοί εικαστικοί καλλιτέχνες παρεμβαίνουν με τα έργα τους στην Χώρα της Μυκόνου. Ο δημόσιος χώρος «αποκαλύπτεται» με διαφορετικό τρόπο για να μας υπενθυμίσει ότι μπορεί να προκαλεί, να αιφνιδιάζει, να διδάσκει , να αφυπνίζει και δημιουργεί συναισθήματα που έχουμε ξεχάσει .Την Κυριακή 3 Ιουλίου στις 19.30 οι καλλιτέχνες θα μας ξεναγήσουν στα έργα τους χαράσσοντας στη Χώρα μια ασυνήθιστη περιπατητική διαδρομή.Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες :Χάρης Κοντοσφύρης- "Σύναξη πουλιών» , γλυπτική σύνθεση (Ματογιάννια)Δημήτρης Λάμπρου «Whitelabyrinth» Εγκατάσταση (Πλατεία Αγίου Αντωνίου)Μαργαρίτα Πέτροβα “il était un petit navire” Εγκατάσταση (Είσοδος Δημαρχείου )Άκης Ουλκέρογλου, «Portable Lands capes»- “Φορητά Τοπία ”Εγκατάσταση (Γιαλός )Βασίλης Καβουρίδης,«Ibuildtheabyss» Εγκατάσταση ( Πλατεία Αγίας Μονής)Χάρης Κοντοσφύρης «Σύναξη πουλιών» Γλυπτική σύνθεσηΣε συνέργεια με την Ραφαέλα Δεληγιάννη (2022. μεταλλικός σωλήνας,ξύλο, ρητινούχο τσιμέντο,ήχος mp3.)Η γλυπτική σύνθεση "Σύναξη πουλιών" αποτελεί μια εύληπτη γλυπτική εικόνα που περιγράφει την συνάθροιση πουλιών σε μια γωνιά της πόλης της Μυκόνου. Η έκπληξη από την κοινωνικότητα των πουλιών φαντάζει πολύ ευχάριστη και υποσχόμενη για την αντίστοιχη κοινωνικότητα των ανθρώπινων κοινωνιών. Το σημείο σύναξης πουλιών και ανθρώπων χαρτογραφεί, σηματοδοτεί και εικονογραφεί το σταυροδρόμι της συνάντησης. Τα πουλιά είναι το δέλεαρ των ανθρώπων για το επουράνιο, για την σχέση μας με το πέραν. Η ηχητική σύνθεση κρούει τα φύλλα , έλκει νότες πιάνου, εκφωνεί τιτιβίσματα.Δημήτρης Λάμπρου «White labyrinth»- Λαβύρινθος (2022)Η εγκατάσταση του Δημήτρη Λάμπρου , αφηγείται την Ιστορία της Μνήμης, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, κυρτώνοντας τον χρόνο. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτόνημα που ζωντανεύει και επανασχεδιάζεται με τα βήματα των επισκεπτών – θεατών του έργου κάθε φορά από διαφορετικό σημείο θέασης. Τα βήματα ολοκληρώνουν το έργο τέχνης διαγράφοντας έναν νέο ενδιάμεσο, συνδετικό χώρο που αναδεικνύει τον διαχρονικό, υπερτοπικό και άπειρο χαρακτήρα.Ο Λαβύρινθος νοηματοδοτείται από τη δοκιμασία εαυτού, γεμάτος καθώς είναι από διακοπές και ανακολουθίες, στάσεις και αδιέξοδα, ημιτελείς επιθυμίες και δισταγμούς, ένα εντροπικό νοητικό άνυσμα. Η είσοδος μας σε αυτόν τον κάνει να υπάρχει. Και μέσα από αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας υπάρχουμε κι εμείς.Μαργαρίτα Πέτροβα “il était un petit navire” 2022 , ΕγκατάστασηΉχος: ΆνναΣτερεοπούλουΤο έργο “ Il était un petit navire” έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το φεστιβάλ του νησιού και αποτελείται από μια εγκατάσταση και ένα ηχητικό περιβάλλον. Ένα ανθρωπολογικό έργο βασισμένο στο αίσθημα της ανθρώπινης επιβίωσης μέσα από τις δύσκολες συνθήκες, θέλει να δείξει την αντίθεση μεταξύ πολιτισμού και ενστίκτου.Πρόκειται για μια σιδερένια βάρκα από εκείνες που παίζαμε στο λούναπάρκ, όπου στο εσωτερικό της αποκαλύπτεται ένα τοιχίο δομημένο με την τεχνική της ξερολιθιάς, ένα στοιχείο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ευρύτερο τόπο και που πηγάζει από τα βάθη της αρχιτεκτονικής μας ιστορίας. Ως ένα πηγάδι, ένα ταφικό σύμβολο. Το ηχητικό κομμάτι αποτελείται από την εικαστική μετάλλαξη του γνωστού παιδικού τραγουδιού «ήταν ένα μικρό καράβι» και ο ήχος προέρχεται από το εσωτερικό της βάρκας. Αυτό το παραδοσιακό γαλλικό ναυτικό τραγούδι, που πλέον θεωρείται παιδικό, παρά το μακάβριο θέμα του και πίσω από την γλυκιά του μελωδία κρύβει την βιαιότητα της ανάγκης για επιβίωση, ως μια ανάμνηση μιας αληθινής ιστορίας.Βασίλης Καβουρίδης «I build the abyss» ΕγκατάστασηΟ άνθρωπος είναι αυτός που γεννά την πραγματικότητα. Η φυσιολογία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Τα αισθητήριά μας είναι ατελή όργανα. Διαβάζουν τον κόσμο μέσα σε ένα συγκεκριμένο, μικρό φάσμα το οποίο μας δίνει μια πολύ μικρή εικόνα αυτού που πραγματικά υπάρχει γύρο μας και είναι όλο ένα ψεύτικο, γέννημα του μυαλού μας.Έτσι και στο έργο η πραγματικότητα ξεπετάγεται μέσα από το κεφάλι του ανθρώπου, της Εύας, του θρυλικού στοιχείου που έχει την ιδιότητα και την μοναδική ικανότητα να γεννά. Κάποιες μορφές είναι ακατέργαστες ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί και κάποιες πι ολοκληρωμένες.Διαβάζοντας την Ασκητική του Καζαντζάκη "Για να μη τρεκλίσω, μην γκρεμιστώ, χτίζω πάνω στον ίλιγγο γιοφύρια, ανοίγω δρόμους, οικοδομώ την άβυσσο".Ακης Ουλκέρογλου “Portable Landscapes” - “Φορητά Τοπία” Εγκατάσταση (2022)Η εγκατάσταση με τίτλο “Portable Landscapes” - “Φορητά Τοπία” είναι εμπνευσμένη απο το νησί της Μυκόνου. Μέσα από την εγκατάσταση ο θεατής μυείται στη διαδικασία του να παρατηρήσει τις μοναδικές ομορφιές που υπάρχουν σε όλο το νησί, αφού τη διαδικασία μπορεί να την επαναλάβει οπουδήποτε μέσα από την καρτ-ποστάλ.Το έργο αποτελείται από δύο κομμάτια, τη σταθερή εγκατάσταση και τις καρτ-ποστάλ που θα μοιράζονται στον κόσμο από διάφορα σημεία της Χώρας (χώρους εστίασης, καταστήματα κ.ά.) Η εγκατάσταση είναι ένας “τοίχος” (ξύλινο πάνελ) με μία τρύπα σαν παράθυρο, πλαισιωμένο όμως με κορνίζα για να δίνει την έννοια ενός πίνακα ζωγραφικής, ενός έργου τέχνης. Το τοπίο που ξεχωρίζει μέσα στην κορνίζα καλεί τον θεατή να το παρατηρήσει ως εικαστικό έργο, να αλληλεπιδράσει και τέλος να του δώσει ένα τίτλο, αφού κάτω από τον “πίνακα” αναγράφεται: “δώσε τον δικό σου τίτλο” - “give your own title”.11 ΙουλίουΓήπεδο Άνω Μέραςώρα έναρξης 21.00Καίτη Γαρμπή “ΟΛΑ ΜΑΖΙ” Καλοκαίρι 2022Η «ντίβα της καρδιάς μας», η Καίτη Γαρμπή ετοιμάζει μια μοναδική συναυλία.Μαζί της θα τραγουδήσουμε και θα θυμηθούμε όλες τις μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες της και τα no1 hits της από την 30χρονη καλλιτεχνική της πορεία!Τη συναυλία θα ανοίξει ο Δημήτρης Σχοινάς με ένα concept δικής του παραγωγής όπου τραγουδάει και παίζει πάνω σε ενορχηστρώσεις διασκευασμένες από τον ίδιο.12 & 13 ΙουλίουΠανσέληνοςΠαραλία Αγίας Άννας στη Χώρα ( Παραλία του Περρή)OPEN AIR FULL MOON CINEMAσε συνεργασία με το Athens Open Air Film FestivalΤρίτη 12 Ιουλίου THE BIG LEBOWSKI – Joel and Ethan Coen (1998, 117΄)Τετάρτη 13 Ιουλίου MOULINROUGE – Baz Luhrmann (2001, 127’)Ώρα Προβολών 21.30Το Mykonos Art Festival 2022 προσκαλεί το Athens Open Air Film Festival , που για πρώτη φορά ανοίγει πανιά και ταξιδεύει στις Κυκλάδες.Δύο νύχτες με φεγγάρι, δίπλα στο κύμα, με δύο ταινίες που άφησαν εποχή! Θα απολαύσουμε τον Τζεφ Μπρίτζες ως ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΜΠΟΦΣΚΙ των Τζόελ και Ίθαν Κοέν και θα γιορτάσουμε την Πανσέληνο του Ιουλίου χορεύοντας, τραγουδώντας και ερωτοτροπώντας με τους Νικόλ Κίντμαν και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στο θεαματικό μιούζικαλ MOULINROUGE του Μπαζ Λούρμαν.19 ΙουλίουΓήπεδο Άνω ΜέραςΏρα έναρξης 21.00“ Έρωτα εσύ…” Δήμητρα ΓαλάνηΣυμμετέχουν οι: Κατερίνα Πολέμη, Ευστάθιος ΔράκοςΕιδική συμμετοχή:Η τραγουδοποιός & ερμηνεύτριαΠαυλίνα Βουλγαράκηκαι ο νεαρός ερμηνευτής Δημήτρης ΚόψηςΗ Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι, ένα ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο. Μια μουσική περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια που έχουμε λατρέψειΜαζί της δύο τραγουδοποιοί-ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, η ελληνοβραζιλιάνα βραβευμένη συνθέτρια και τραγουδοποιός Κατερίνα Πολέμη και ο ταλαντούχος συνθέτης Ευστάθιος Δράκος, με τους οποίους δημιουργεί έναν υπέροχο ερωτικό «διάλογο» ανάμεσα σε τραγούδια που αποτελούν διεθνή διαχρονικά στάνταρντ (βραζιλιάνικα, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και κυρίως ελληνικά) και μιλούν κατευθείαν στην καρδιά, στο σώμα, στο μυαλό, στις αισθήσεις μας: ερωτικά και ποπ –με την ευρύτερη έννοια του όρου. Το πρόγραμμα της παράστασης επιμελήθηκαν η Δήμητρα Γαλάνη και η ραδιοφωνική παραγωγός Μαργαρίτα Μυτιληναίου.Παίζουν οι μουσικοί: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (τύμπανα),Στέλιος Προβής (μπάσο)Σπύρος Μάνεσης (πιάνο), Μηνάς Λιάκος (Κιθάρα), Γιάννης Ράλλης (Κιθάρα) /Ηχοληψία FOHΝίκος Κόλλιας /Ηχοληψία Σκηνής Παναγιώτης ΗλιόπουλοςΦωτισμοί Μαρία Αθανασοπούλου21 ΙουλίουΘεατράκι ΛάκκαςΏρα έναρξης 21.00«Οι Μέλισσες αγριεύουν τις νύχτες»Αναστασία Μουτσάτσου , Alex Sid & Ελένη ΚαρακάσηΤι μπορεί να συμβεί όταν συναντώνται, μια καταξιωμένη, αισθαντική ερμηνεύτρια, η Αναστασία Μουτσάτσου, ένας εξαιρετικός συνθέτης -ερμηνευτής, ο Alex Sid και μιακαταξιωμένη ηθοποιός και καλή ερμηνεύτρια,Ελένη Καρακάση από τους πρωταγωνιστές της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, «Άγριες Μέλισσες»;Το αποτέλεσμα είναι μια ξεχωριστή, τρυφερή αλλά και δυναμική, μουσική παράσταση!Τα υπέροχα τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά για την τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες» και τραγουδήθηκαν από την Αναστασία Μουτσάτσου, τον συνθέτη, AlexSid (Αλέξανδρο Σιδηρόπουλο) και τη Δανάη Μιχαλάκη σε στίχους της Ουρανίας Πατέλλη, όπως το «Κάθε Δειλινό », «Σ’ αγάπησα», «Μάτια Κειστά», «Κεντρί», «Κοκκινολαίμης», βρήκαν το δρόμο για την καρδιά μας και μας συγκίνησαν, συναντούν αγαπημένα τραγούδια από τους θησαυρούς του ελληνικού τραγουδιού.29 ΙουλίουΜολαράκι - Άγιος Νικολάκης της ΚαδέναςΏρα έναρξης 19.30ΧΟΡΟΣΗ Χώρα... χορεύει!Το έργο ΄΄Η Χώρα... χορεύει ΄΄ αντιμετωπίζει την πρόκληση να φέρει στο κέντρο της Χώρας Μυκόνου, έξω από κάθε σκηνικό χώρο, μία σπονδυλωτή χορογραφία εκτελεσμένη από 4 από τους καλύτερους Έλληνες χορευτές και με την συμμετοχή της Θεατρικής Ομάδας Μυκόνου. Η παράσταση είναι μια περιήγηση ,ένας περίπατος σε επιλεγμένα μέρη της πόλης. Ο θεατής καλείται να ανακαλύψει τις μικρές εκπλήξεις που τον περιμένουν καλά κρυμμένες μέσα στην πόλη . Ο χορός βγαίνει και καταλαμβάνει τον δημόσιο χώρο και ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε σκηνή. Πως συνομιλούν αυτά μεταξύ τους ? Πως τελικά αντιλαμβάνεται ο θεατής τον χορό έξω από τον φυσικό του χώρο? Μια εμπειρία έξω από τη συνηθισμένη θέαση μιας παράστασης χορού.Συντελεστές:Σύλληψη ιδέας : Κατερίνα ΣκιαδάΧορογραφία: Κατερίνα Σκιαδά σε συνεργασία με τους χορευτέςΧορεύουν : Σεσίλ Μικρούτσικου, Νικολέτα Καρμίρη,Σάνια Στριμπάκου,Νώντας ΔημόπουλοςΣυμμετέχει η Θεατρική Ομάδα Μυκόνου30 ΙουλίουΙερά Μονή Παλαιοκάστρου, Ανω ΜεράΏρα έναρξης 21.00Μια βραδιά αφιερωμένη σε μουσικές της Μεσογείου και της ΑνατολήςΕρήνη: Μάτια μου , ΜάτιαΗ διεθνής ερμηνεύτρια Ερήνη, συνοδευόμενη από διακεκριμένους σολίστ, τη Σοφία Ευκλείδου στο τσέλο και τον Γιώργο Κοντογιάννη στη λύρα, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα τραγουδιών από τη Μικρά Ασία, την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, με επίκεντρο τον συμβολισμό των ματιών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι τρεις καλλιτέχνες συμπράττουν με διάθεση αυτοσχεδιαστική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μυσταγωγίας.Συντελεστές: Ερήνη - τραγούδι, καλλιτεχνική επιμέλεια/ Γιώργος Κοντογιάννης - λύραΣοφία Ευκλείδου - βιολοντσέλοΟρχήστρα PolisEnsemble με «’Ήχους και όργανα της Ανατολής»Η Ορχήστρα PolisEnsemble, παρουσιάζει την διαδρομή της μικρασιάτικης μουσικής και του τραγουδιού μέσα από τους ήχους των οργάνων της ανατολής. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στις αλησμόνητες πατρίδες, μέσα από την μουσική με αφορμή τα εκατό χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης και τον ξεριζωμό.Η παράσταση χωρίζεται σε μικρές ενότητες, με αντιπροσωπευτικές μουσικές και τραγούδια της Καππαδοκίας, του Πόντου, της Πόλης, της Σμύρνης.3 ΑυγούστουΑίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου ΜυκόνουΏρα έναρξης 20.30Μια βραδια μπαρόκ μουσικής για φωνή και τσέμπαλοΟ Μάρκελλος Χρυσικόπουλος στο τσέμπαλο και η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα παρουσιάζουν μια βραδιά με έργα για φωνή και τσέμπαλο. Ενα ανθολόγιο προσωπικών επιλογών από την πολύχρονη πορεία τους στη μπαρόκ μουσική. Με αφετηρία την Ιταλία γίνεται μια συνοπτική χαρτογράφηση της Ευρώπης μέσα απο την μουσική γνωστών και άγνωστων συνθετών του 17ου και 18ου αιώνα. Θα ακουστούν μεταξύ άλλων έργα των Monteverdi, Purcell, Strozzi.Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος10 ΑυγούστουΚαθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου (Αλευκάνδρα , Χώρα Μυκόνου )΄Ωρα έναρξης 19.00 και 20.15 ( θα δοθούν 2 συναυλίες )Dies Irae - Μουσική από το ΜεσαίωναΣύνολο Κέντρου Παλαιάς Μουσικής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη ΚούντουραΈνα αφιέρωμα στο σπάνιο αλλά και συναρπαστικό ρεπερτόριο του Μεσαίωνα με κύριο άξονα ύμνους και δοξολογίες για την Παναγία. Το γνωστό απόσπασμα από το Ρέκβιεμ DiesIrae (Ημέρα οργής) αποτελούσε για την εποχή σημείο αναφοράς ως αυτοτελή σύνθεση εμπνευσμένη από την Αποκάλυψη του Ιωάννη ενώ εμφανίστηκε και ως τραγούδι παρωδικού ύφους αποκτώντας έναν πιο δημώδη χαρακτήρα.Συντελεστές: Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραίτη - τραγούδι και βιέλα/ Δημήτρης Κούντουρας - μεσαιωνικά φλάουτα & μουσική διεύθυνση/ Βάσω Καριώτη, Σοφία Κετεντζιάν, Ίριδα Σκολίδη - τραγούδι**Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος22 ΑυγούστουΠλατεία Άνω ΜέραςΏρα έναρξης 22.30Αποσπερίτες - Παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό συγκρότημα «Αποσπερίτες»Οι Αποσπερίτες είναι ένα μουσικό νησιώτικο – λαϊκό σχήμα, που αποτελείται από μυκονιάτικα παιδιά γεμάτα όρεξη, κέφι & μεράκι για την μουσική. Με κύριο γνώμονα τη συνέχιση της μουσικής παράδοσης και ψυχαγωγίας του τόπου καταγωγής τους.Πρωτοεμφανίστηκαν τον Αύγουστο του 2010 αποτελούμενοι από τους: Βασίλη Γρυπάρη στο βιολί και τον Μάριο Ζουγανέλη στο λαούτο. Έπειτα ακολούθησε ο Γρηγόρης Ξυδάκης στο μπουζούκι καθώς και συνεργασίες με τους συντοπίτες Μάριο Ξυδάκη στα τύμπανα & τον Νίκο Κοντιζά στην τσαμπούνα.Συμμετοχή τοπικών χορευτικών συλλόγων και ομάδων.25 ΑυγούστουΓήπεδο Άνω ΜεράςΏρα έναρξης 21.00«Για τον Θάνο» - Μια βραδιά αφιερωμένη στον Θάνο ΜικρούτσικοΈνα πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από δυο και περισσότερες γενιές. Ο Σταυρός του Νότου είναι εδώ μαζί με τον Γουίλι, τον W. G. Allum και τους 7 Νάνους. Η Πιρόγα θα συναντήσει την Ελένη, τη Θεσσαλονίκη και η Ρόζα την πιο όμορφη θάλασσα.Η μουσική παράσταση που έστησε με ιδιαίτερη μαεστρία ο Θάνος Μικρούτσικος ερμηνεύουν οι εξαιρετικοί τραγουδιστές Χρήστος Θηβαίος και Κώστας Θωμαΐδης πλαισιωμένοι από μια σπουδαία ορχήστρα. Καλλιτεχνική επιμέλεια Θύμιος Παπαδόπουλος.31 ΑυγούστουΠλατεία Καραολή Δημητρίου,Ώρα έναρξης 21.00SugahspankΓεωργία Καλαφάτη- Αλέκος ΓεωργουλόπουλοςH Sugahspank, η πιο δυνατή φωνή του ελληνικού θηλυκού underground επανέρχεται με ένα bestof από τα άλμπουμ της σε ένα χορταστικό μείγμα από blues, hiphop, electronica και neosoul στοιχεία. Phatbeats, βρόμικες κιθάρες, ψυχεδελικά bangers, γυμνά gospel και πειραματισμός από μια καλλιτέχνη και performer που εδώ και χρόνια μας κρατά σε εγρήγορση. Μαζί της επί σκηνής ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος σε κιθάρα, sequencers, liveelectronics, πλήκτρα, παραγωγή κι ενορχήστρωση.2 ΣεπτεμβρίουΚήπος Σχολής Καλών Τεχνών ( Χώρα Μυκόνου)Ώρα έναρξης 21.00Daedalus Project – Labyrinth” & “Live at Birdland”Δημήτρης Βασιλάκης & Athens Quartet:Special guest: Craig BaileyΜε αναφορές στον ελληνικό μύθο αλλά και σε κείμενα του James Joyce και του Franz Kafka, η συναυλία Daedalus Project – Labyrinth” & “Live at Birdland είναι ένας συνδυασμός μοντέρνας τζαζ με Ελληνικούς/Βαλκανικούς ρυθμούς και τρόπους σε ένα εκρηκτικό μείγμα.Δημήτρης Βασιλάκης saxes vocals, Εμμανουήλ Σαριδακης keyboard, Μάνος Λούτας bass,Γιώργος Πολυχρονάκος drumsΘΕΑΤΡΟ9 ΣεπτεμβρίουΑρχαιολογικός χώρος ΔήλουΏρα έναρξης παράστασης 19.00ΦΑΕΘΩΝ Οβίδιος/ΕυριπίδηςΤρεις ερμηνευτές αποδίδουν την περιπέτεια του νεαρού Φαέθοντα, νόθου γιου του Ήλιου και της Κλυμένης, που αναζήτησε τον πατέρα του, οδήγησε το ηλιακό του άρμα και μετά από μια ξέφρενη πορεία στον ουρανό καταποντίστηκε, πυρπολώντας τα δάση, στερεύοντας ποτάμια και πηγές και προκαλώντας έτσι μια άνευ προηγουμένου οικουμενική καταστροφή. Την αφήγηση - άλλοτε διαλογική ,άλλοτε χορική - θα συνοδεύει ζωντανά με τους ήχους κρουστών, ένας δεξιοτέχνης στο είδος μουσικός.Θεατρική παράσταση που αφορά στο γνωστό μύθο του Φαέθοντα, όπως καταγράφεται στις «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου (μετάφραση Θεόδωρος Παπαγγελής) και στα σωζόμενα αποσπάσματα της τραγωδίας του Ευριπίδη (μετάφραση Γιώργος Σαμπατακάκης).Η παράσταση θα δοθεί το φως της μέρας - οι ερμηνευτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα κείμενα, με σκηνικό τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του αρχαιολογικού χώρου.Δραματουργική επεξεργασία- Σκηνοθεσία: Έφη Θεοδώρου Ερμηνεύουν: Μαρία Σκουλά, Αντρέας Κωνσταντίνου, Λάμπρος Κωνσταντέας Μουσική: Σόλης Μπαρκή Κοστούμια: Άγγελος ΜέντηςΣυμπαραγωγή: ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ , APPARATATHENΑΜΚΕΔιάρκεια παράστασης 55 λεπτάΛόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητοςΗ παράσταση ειναι με ελεύθερη είσοδοΚόστος μεταφοράς με το πλοίο 22 ευρωΑναχώρηση απο Μύκονο 17.30, επιστροφή απο Δήλο 20.30 (διάρκεια ταξιδιού 30 λεπτά)11 ΣεπτεμβρίουΦΑΡΟΣ ΑρμενιστήςΏρα έναρξης 19.30Απογευματινή βάρδια στον Φάρο Αρμενιστή με την ερμηνεύτριαΜυρτώ Βασιλείου, τον συνθέτη Κώστα Τσίρκα και τον συνθέτη Αλέξανδρο Λιβιτσάνο. Οι τρεις τους, παρέα με τους πολύτιμους συνεργάτες τους, “συναντούν” σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Μ. Χατζιδάκις, ο Μ. Λοΐζος, η Λ. Νικολακοπούλου κι ο Φ. Δεληβοριάς, σε τραγούδια κλασικά κι αγαπημένα, προσεγγίζοντάς τα με μια εντελώς διαφορετική, ηχητικά μορφήΔιοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ18 ΣεπτεμβρίουΚάστρο Χώρας Μυκόνου,Ώρα έναρξης 17:30100 χρόνια μπαχαρίζει!Χρόνια της αλμύρας και χρόνια ζύμωσης για τη σύγχρονη Ελλάδα.Μικρασία, Σμύρνη, Αϊβαλί…Η Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου κάνει τις μνήμες «γιορτή».Με καλεσμένη τη Σταυριανή Ζερβακάκου ετοιμάζουμε μεζέδες, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στο θυμικό της, από την Μικρά Ασία και την Πόλη όπου έζησε για 11 χρόνια.Με τις πενιές, τις δοξαριές, τα μαγικά πλήκτρα της μουσικής των:Χάρις Τσαλπαρά - τραγούδι, πιάνο,Γλαύκος Σμαριανάκης - τραγούδι, βιολί,Φώτης Βεργόπουλος - τραγούδι, μπουζούκι,...η γιορτή δένει σαν το σιρόπι στο γλυκό με τραγούδια και σκοπούς από τη Μικρασία, τον Πειραιά και τα νησιά του Αιγαίου.Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ έχει η συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών της Μυκόνου που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσικήςΘεατράκι ΛάκκαςΏρα έναρξης 21.0024/9ΜΕΘωΔΟΣ ΤΩΝ 3Η Μέθωδος των τριών ταξιδεύει στο χρόνο αυτή τη φορά για συναντήσει τον Μανο Χατζιδάκι, σ' ένα αφιέρωμα εφ'ολης της ύλης, γεμάτο απο τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια του πιο αγαπημένου τους συνθέτη.H Χριστίνα Σαμαρά στη φωνή, η Σοφία Βουλγαρίδου στο ακορντεόν και η Σοφία Καλπουρτζή στο πιάνο, θα μας χαρίσουν μια βραδιά γεμάτη από τις μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι.ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ : Η Μαριάννα και ο Δανιήλ ειναι ξαδέλφια που μεγάλωσαν μέσα σε μουσική οικογένεια στή Μύκονο και στο εξωτερικό. Ξεκινήσανε να παίζουνε κομμάτια που τους αρέσανε και να εξελίσσονται ο καθένας σε διαφορετικά ακούσματα αλλά χωρίς να χάσουν την κοινή τους μουσική ιστορία. Μπορεί να ζούν σε διαφορετικά μέρη αλλα κάθε φορά που συναντιούνται είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δανιήλ Κουσαθανας - κιθάρα και φωνή, Μαριάννα Σανγκίτα Αγγελετάκη, Ροε - φωνή και κρουστά.Vbros: Οι Vbros είναι μια μπάντα που αποτελείται από δυο μόνο άτομα, τον Νίκο Βερώνη και τον Πέτρο Βερώνη. Δυο αδέρφια που βρήκαν μια διέξοδο έκφρασης στην μουσική,τον ροκ ήχο και τον ελληνικό στίχο. Ο Νίκος και ο Πέτρος έχουν μεγαλώσει στην Αθήνα και πλέον ζουν μόνιμα στον τόπο καταγωγής τους,τη Μύκονο πραγματοποιώντας συναυλίες στο νησί αλλά και σε αλλά μέρη της Ελλάδας. Στις εμφανίσεις τους θα ακούσουμε διασκευές και εκτελέσεις τραγουδιών της ελληνικής ροκ σκηνής αλλά και δικά τους κομμάτια.25/9Ώρα έναρξης 21.00SEVDALIΟι Sevdali σχηματίστηκαν στη Μύκονο με κινητήριο δύναμη την αγάπη τους για τον φυσικό ήχο και τις καλαίσθητες ενορχηστρώσεις, παρουσιάζοντας ρεπερτόριο από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, το σμυρναϊικο και το ρεμπέτικο τραγούδι, καθώς και νέες δικές τους συνθέσεις. Το μουσικό σχήμα αποτελείται από τους μουσικούς:Βασίλης Αντωνίου (μπουζούκι, τραγούδι), Ελένη Δημακοπούλου (κιθάρα, τραγούδι), Αντώνης Τσίτσης (βιολί, τραγούδι), Σοφία Καλπουρτζή (ακορντεόν, τραγούδι)Μουσικό σχήμα ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΣΑΚΗ100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.Θα παρουσιαστούν Σμυρνέϊκα τραγούδια.Επίσης θα διαβαστούν κείμενα και θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό.Παίζουν: Βασίλης Αντωνίου - Κανονάκι. Βασίλης Γρυπάρης-Βιολί.Σταύρος Λοίζος- Κιθάρα, Λαούτο. Ευριπίδης Μασάκης- Ούτι.Άγγελος Παπακώστας-Κρουστά. Κείμενα- παρουσίαση: Γεωργία Μασάκη.30/9Ιερά Μονή Παλαιοκάστρου Άνω ΜεράΏρα έναρξης 21.00Θεατρική Ομάδα Μυκόνου - ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣΈνα πρωτότυπο θεατρικό αναλόγιο που προέκυψε μέσα από την ελεύθερη κατάδυση στα χρόνια και τα έργα του Έλληνα Οδυσσέα.΄Ενας περίπλους στα κείμενα-ψηφίδες ,μεγάλων ποιητών όπως ο Σεφέρης, ο Ρίτσος κι ο Ελύτης αλλά και του Καβάφη και του Γκάτσου κι άλλων μοναδικών συγγαρφεων, που περιγράφουν τους δούρειους ίππους της φυλής μας. Μεγάλη η συμβολή του Καζαντζάκη, ο οποίος συμπληρώνει με σεβασμό τον Όμηρο. Μακριά στο μέλλον κοιτάμε, όταν εμβαθύνει το βλέμμα μέσα μας.Συντελεστές:Ιδέα-σύνθεση κειμένων-σκηνοθεσία: Δομήνικος-Δημήτριος ΚουκάςΕρμηνευτές: Σταυρούλα Βενιζέλου, Βάσια Γκότση, Αρτέμης Ευθυμίου , Δήμητρα Κουσαθανά ,Μαρία Μαλλιακού, Ειρήνη Πραντσίδου. Χορεύει ο Κωνσταντής Μάρκαρης. Έκτακτη εμφάνιση (Guest star): Χρήστος Μουστάκας.Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ