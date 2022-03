«Film O’ Clock»: Ξεκινά το φεστιβάλ με τις ταυτόχρονες προβολές ταινιών σε έξι διαφορετικές χώρες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η τέχνη του κινηματογράφου θα ενώσει για έξι ολόκληρες μέρες έξι διαφορετικές χώρες του κόσμου μέσω του διεθνούς». Απόθα πραγματοποιούνταιταινιών σε Ελλάδα, Λιθουανία, Νότιο Αφρική, Αίγυπτο, Ρουμανία και Βουλγαρία, χώρες τις οποίες ενώνει, εκτός από την αγάπη τους για το καλό σινεμά, η κοινή ζώνη ώρας μιας και βρίσκονται στον ίδιο μεσημβρινό.Αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση του Φεστιβάλ αλλά η πρώτη που διεξάγεται σε αίθουσες με ταυτόχρονες προβολές στις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες συνοδεύονται από σειρά online εκδηλώσεων.Στην Ελλάδα οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσατης Αθήνας (Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, 2108640054).Το φεστιβάλ περιλαμβάνει διαγωνιστικό τμήμα πρόσφατων ταινιών μικρού μήκους (International Short Film Competition)αλλά και ένα τμήμα (Classic Cinema Section) στο οποίο καθημερινά προβάλλονται ταινίες, μια από κάθε χώρα, που θεωρούνται κλασικές στην κινηματογραφική ιστορία του τόπου τους.Φέτος οι σινεφίλ από τις 6 χώρες θα απολαύσουν το «» του. Αλλά και στο διαγωνιστικό μικρού μήκους συμμετέχουν δύο νέες ελληνικές ταινίες, το «Bella» της Θέλγιας Πετράκη και το «Nexting» της Καρίνας Λογοθέτη, μια συμπαραγωγή Ελλάδας/ΗΠΑ.Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ με ξεχωριστή σκηνοθετική ματιά και μια ευρεία θεματολογία (διαπροσωπικές σχέσεις, οικογένεια, περιθώριο, κοινωνική δικαιοσύνη), ενδεικτική της πολυμορφίας αλλά και της ιδιαιτερότητας της κινηματογραφίας των έξι αυτών χωρών.( 14:30-16:35 και 17:00-19:00 ) στο Studio Art Cinema.Η επιλογή τωνπερασμένων δεκαετιών για το Classic Cinema Section έγινε με κριτήριο την αντοχή τους στο χρόνο. Είναι ταινίες-ορόσημα των έξι χωρών και φωτίζουν την κοινωνία μιας άλλης εποχής και το πώς αυτή άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου. Κάποια από αυτά τα φιλμ υπήρξαν καινοτόμα και συζητήθηκαν πολύ –μερικά μάλιστα σόκαραν το κοινό ή και λογοκρίθηκαν στην εποχή τους. Από 1-6 Μαρτίου θα προβάλλεται καθημερινά στις 20:00 μία διαφορετική μεγάλου μήκους ταινία στο Studio Art Cinema.Μετά την προβολή του «Προξενιού της Άννας» την Παρασκευή 4 Μαρτίου, οθα συμμετάσχει σε διαδικτυακή συζήτηση με τον ρουμάνο κριτικό κινηματογράφου Cristi Marculescu και το ΔΣ του Φεστιβάλ.Παράλληλα, μετά από κάθε προβολή του Classic Section θα ακολουθεί online συζήτηση με τους συντελεστές. Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχει ο ρουμάνος σκηνοθέτης Nicolae Mărgineanu και ο Αιγύπτιος σκηνοθέτης Tahani Rached.Όσοι ενδιαφέρονται για τις παραπάνωτου φεστιβάλ, μπορούν να τις παρακολουθήσουνΣτις φετινές καινοτομίες της διοργάνωσης συγκαταλέγεται και ένα). Το μάστερκλας θα δώσει ο δημοσιογράφος και κινηματογραφικός κριτικός Davide Abbatescianni (Cineuropa/ Variety) το Σάββατο 5 Μαρτίου (12:00 -14:00). Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο office@foc-iff.com μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. Οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτεUnveiling Cinematic Heritage, με θέμα την κινηματογραφική κληρονομιά, την Τετάρτη 2 Μαρτίου (17:00 – 18:30). Πώς μπορούμε να ανοίξουμε την όρεξη του θεατή για τις «παλιές» ταινίες; Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτήν την κληρονομιά; Mόνο με εγγραφή: https://bit.ly/3oyEi8uOpportunities of collaboration on the 25th meridian East – the festivals' landscape, την Παρασκευή 4 Μαρτίου .(17:00 – 18:30).Χρήσιμες συμβουλές από επαγγελματίες με εμπειρία στην διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ. Μόνο με εγγραφή: https://bit.ly/3oxbvkIΣυμμετέχουν: Mάρκος Χολέβας (πρόεδρος ΔΣ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), Ηλιάνα Ζακοπούλου (Δημόσιες σχέσεις, Κινηματογραφικά Φεστιβάλ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), Mαρία Κομνηνού (πρόεδρος ΔΣ, Ταινιοθήκη της Ελλάδος), Andrei Rus (κριτικός κινηματογράφου, curator, Active Archive, Ρουμανία), Bogdan Movileanu (National Films Archive, Ρουμανία), Claudia Droc (Διεθνείς σχέσεις, Transilvania International Film Festival), Tudorita Soldanescu (Διεθνείς σχέσεις, One World Romania), Γιάννης Ζαχόπουλος (Διευθυντής TiSFF, Ελλάδα), Nora Angelova (Early Bird International Film Festival, Βουλγαρία).14:30-16:35The deer hunting , Andrei Olănescu, 22 min, fiction, RO, 2020Once Upon a Time in the Café , Noha Adel, 16 min, fiction, EG, 2021Digital Voodoo, Antanas Skučas Julius Zubavičius, 2 min, animation, LT/UK, 2020We Come One by One and We Leave at One’s Time , Mihnea Toma, 20 min, documentary, RO, 2020Five Tiger, Nomawonga Khumalo, 11 min, fiction, SA, 2020Bella by Thelyia Petraki, 24 min, documentary, GR, 202017:00-19:00What We Don’t Know About Mariam, Morad Mostafa, 25 min,Nexting, Karina Logothetis, 11 min, fiction, GR/USA, 2021Love Stories on the Move, Carina Gabriela Dașoveanu, 21 min, fiction, RΟ, 2021Ruby & Roach, Erentia Bedeker, 9 min, animation, SA, 2020The Interrogation, Urtė Sabutytė, 14 min, fiction, LT, 2021fiction, EG, 2021Santiago, Andrey Koulev, 16 min, animation, BG, 2021Ώρα έναρξης: 20:00ΤΡΙΤΗ 1/3: Devil's Bride, Arūnas Žebriūnas, Lithuania, 1976.Μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της Λιθουανίας, ένα αξέχαστο μιούζικαλ στα πρότυπα του"Jesus Christ Superstar", με ήρωα έναν Διάβολο, που υπήρξε Άγγελος και αναζητά την ευτυχία. Θα προβληθεί η αποκατεστημένη κόπια της ταινίας.ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3: Water like a black buffalo, Dan Piţa, Mircea Veroiu, Youssouff Aidaby, Petre Bokor, Andrei Cătălin Băleanu, Romania, 1970.Συλλογικό ντοκιμαντέρ που περιγράφει τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Ρουμανία την Άνοιξη του 1970 –κλασικό σήμερα, θεωρείται ένα κινηματογραφικό μανιφέστο της εποχής από την κινηματογραφική γενιά του ‘70.ΠΕΜΠΤΗ 3/3: The Tied-Up Balloon, Binka Zhelyazkova, Bulgaria, 1967Η Binka Zhelyazkova ήταν η πρώτη γυναίκα στην Βουλγαρία που σκηνοθέτησε μεγάλου μήκους ταινία. Οι αρχές δεν επέτρεψαν στην ταινία να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ της Βενετίας, και το φιλμ πρόλαβε να προβληθεί για λίγες ημέρες στην Βουλγαρία προτού απαγορευθεί επί 20 ολόκληρα χρόνια.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3: Anna's Engagement, Pantelis Voulgaris, Greece, 1972Τα μέλη μιας οικογένειας αποφασίζουν να κάνουν ένα προξενιό στην υπηρέτριά τους, που εργάζεται κοντά τους δέκα ολόκληρα χρόνια. Όμως δεν είναι έτοιμοι να χάσουν τις υπηρεσίες της… Η Άννα θα αποδεχθεί τη μοίρα της; Το «Προξενιό της Άννας» αποτελεί το ντεμπούτο του σπουδαίου ανθρωποκεντρικού έλληνα σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη. Η ταινία απέσπασε 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Βερολίνου και 5 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3: Four Women in Egypt, Tahani Rached, Canada / Egypt, 1997Ντοκιμαντέρ γύρω από την ζωή τεσσάρων Αιγύπτιων γυναικών με έντονη κοινωνική και επαγγελματική παρουσία αλλά διαφορετική θρησκεία και διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές απόψεις. Τέσσερις γυναίκες που μιλούν με πάθος για την πατρίδα, την πολιτική, την τέχνη και το Ισλάμ, το χθες και το σήμερα, και τις οποίες ενώνει μια βαθιά φιλία.ΚΥΡΙΑΚΗ 6/3: Come back, Africa, Lionel Rogosin, USA / South Africa, 1959Επιδραστική ταινία για το αφρικανικο σινεμά, με θέμα τις εμπειρίες των μαύρων Νοτιοαφρικανών επί Απαρτχάιντ. Η ταινία θεωρείται ντοκουμέντο καθώς διασώζει την εικόνα των νοτιοαφρικανικών πόλεων του ’50 και έχει χαρακτηρισθεί πολιτικό φιλμ, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ, και την ίδια στιγμή ιστορικό φιλμ, καθώς καταγράφει αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις και καταδεικνύει την αδικία και την απανθρωπιά του Απαρτχάιντ.