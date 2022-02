Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Εξι υποψηφιότητες Οσκαρ με πρώτη και ανώτερη για την ερμηνεία του αγνώριστου Γουίλ Σμιθ που υποδύεται τον πατέρα των δύο πρωταθλητριών τένις, πρώτα της Βίνους και κατόπιν η Σερένα Γουίλιαμς—Καθηλωτικό!



«Φύλακας αδερφός» (Okul Tirasi)

--Σκ Φερίτ Κάραχαν, Cast Σάμετ Γιλντίζ, Εκίν Κοτς Μαχίρ

Ακατέργαστο διαμάντι από Τουρκία σε οικοτροφείο μικρών, ανήλικων Κούρδων, κάπου στα βάθη της Ανατολίας όπου πιτσιρικάς ξεσηκώνει το σύμπαν επειδή φίλος και συμμαθητής του είναι βαριά άρρωστος στο κρεβάτι—Πολύ καλό!



«Εγκλημα στο Νείλο» (Death on the Nile)

--Σκ Κένεθ Μπράνα,Cast Εμα Μακέι, Αρμι Χάμερ, Γκαλ Γκαντότ, Ανέτ Μπένινγκ, Κένεθ Μπράνα

Εντελώς διαφορετική η πεμπτουσία του θρυλικού μυθιστορήματος της Αγκαθα Κρίστι, όχι μόνο αστυνομικό μυστήριο αλλά κυρίως μελόδραμα και μοιραίο πάθος—το τερπνόν μετά του ωφελίμου



Δηλαδή «Σελήνη» της Ζακλίν Λέντζου με μια Σοφία Κόκκαλη που σκίζει και «Μια μέρα στη Σαγκάη» του Βασίλη Ξηρού με Δημήτρη Μοθωναίο και Του Χουά. Οι υπόλοιπες, πλην Baby sitter «Μπάντι ροκ», εντελώς βαρετές. Και «το πάθος»; Και αυτό!Ισως η καλύτερη ελληνική ταινία της φετινής περιόδου με μια Σοφία Κόκκαλη για Οσκαρ—Μόνο οι «περίεργοι»Ατελείωτο, γοητευτικό φλερτ ανάμεσα σε νεαρό Ελληνα τουρίστα και μια μικροσκοπική, εύθραυστη αλλά «κουμπωμένη» Κινέζα που μόλις πριν από λίγη ώρα είχε δώσει τα παπούτσια στο αγόρι της--ΓοητευτικόΟ Λίαμ Νίσον αρπάζει κουμπούρια και καθαρίζει ό, τι κινείται μπροστά στο οπτικό του πεδίο—Α χου δεν με νοιάζει!Τι είναι η ταινία; Μια διαρκής και μονότονη εναλλαγή κρεβατιών. Αν αυτό μεταδίδει πάθος, τότε εγώ μεταδίδω μαθήματα πυρηνικής φυσικής!—ΒαρετόΗ baby sitter της εβδομάδας όπου ο τετράποδος Μπάντι με την μπάντα του True Blue κάνει θραύση, όμως η διάσημη σταρ της ποπ με το όνομα Little Foxy ως ανώτερη ντίβα επιχειρεί να αφαιρέσει από τον σκύλο, αίγλη και χρήμα!—Λούνα παρκ για μικρά παιδιά!

«Belfast»

--Σκ Κένεθ Μπράνα, Cast Τζουντ Χιλ, Κατρίνα Μπαλφ, Τζέιμι Ντόρναν, Τζούντι Ντεντς

Ασπρόμαυρο, όπως και οι μνήμες, αυτοβιογραφικό του Κένεθ Μπράνα, ευαίσθητο, αυθεντικό και σκληρό για εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι στο Μπέλφαστ του 1969--Οσκαρικό

«Το μονοπάτι των χαμένων ψυχών» (Nightmare Alley)

--Σκ Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Cast Μπράντλει Κούπερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τόνι Κολέτ, Ρούνι Μάρα, Ουίλεμ Νταφό, Ρίτσαρντ Τζένκινς

Γοητευτικός τύπος, προερχόμενος από μπουλούκι τσίρκου, αναρριχάται με την μέθοδο της χειραγώγησης ακόμα και των πιο δύσπιστων «πελατών»--οπωσδήποτε

«Πίτσα γλυκόριζα» (Licorice Pizza)

--Σκ Πολ Τόμας Αντερσον, Cast Αλάνα Χάιμ, Κούπερ Χόφμαν, Σον Πεν, Τομ Γουέιτς

Love story ιδιαίτερο, ασυνήθιστο, ανάποδο, εξαιρετικό όπου στην Καλιφόρνια του 1971 εκείνος μόλις 15 και το φλερτ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, να μη ξεχάσω ο πρωταγωνιστής, μόλις δεκαοκτώ ετών είναι γιος του μακαρίτη Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν—πάει για Οσκαρ

Το στόρι τυπικό, σχεδόν κλισέ, όμως η σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι στα χνάρια κλασικών περιπετειών και η ερμηνεία του Τζέισον Στέιθαμ λιτή, δωρική, η καλύτερη του στιγμή!--Αξίζει

Από την Ουγγαρία πρωτοεμφανιζόμενος με εντυπωσιακή σκηνοθεσία και φωτογραφία, αλλά έλεος οι Ούγγροι στη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου χειρότεροι και από τους χειρότερους Χιτλερικούς—Ναι μεν αλλά

Το «Ποτέμκιν» των Γκέι όπου ένας εξ αυτών, ο Χανς που ψάρευε από τα Ουρητήρια της παλιάς Ομόνοιας (φερ ειπείν) καταλήγει να μπαινοβγαίνει πίσω από τα σίδερα της φυλακής-Η σκηνοθεσία ναι, το στόρι έτσι κι έτσι

Από Μάλτα λοιπόν σαν αυθεντικό ντοκιμαντέρ όπου νεαρός ψαράς αγωνίζεται πάνω στο παλιό σκαρί του παππού του, φροντίζοντας τη γυναίκα και το μωρό τους-- Αξίζει της προσοχής σας

Ελβετός τραπεζικός στο Μπουένος Αιρες του 1980 και των χουντικών αξιωματικών περιφέρεται στα σαλόνια και τα γραφεία πλουσίων και κυβερνητικών--χασμουρητά

«Που κρύβεται η Αννα Φρανκ» (Where is Anne Frank)

--Σκ Αρι Φόλμαν, Cast (φωνές): Ρούμπι Στόουκς, Εμιλι Κάρει, Σεμπάστια Κροφτ

Είναι Animation του Ισραηλινού αρχιμάστορα Αρι Φόλμαν. Η περιπέτεια της θρυλικής μικρής Εβραίας Αννα Φρανκ τόσο στο παρελθόν με τους κανίβαλους Ναζί, όσο και σαν σημερινή ανάμνηση…τουριστική—Θα το ξαναδώ





«Σχέδιο διάσωσης» (Extinct )

--Σκ Ντέιβιντ Σίλβερμαν και Ρέιμοντ Σ. Πέρσι, Cast (φωνές): Τάνια Παλαιολόγου, Γιώργος Σκουφής, Φοίβος Ριμένας, Στέλιος Ψαρουδάκης

Το απαραίτητο και καθιερωμένο μεταγλωττισμένο παιδικό Animation της εβδομάδας, όπου δύο άτακτα φάμελ σε σχήμα ντόνατ, ξαφνικά καταλήγουν στη Σαγκάη του 1835-Χαριτωμένο νηπιαγωγείο



«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λευτέρης Κακούρης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Γερονικολού, Γιώργος Βογιατζής

Χορταστικό αλλά φλύαρο, μερικές φορές «πνιγμένο» στις κοσμικότητες και στα σαλόνια—Ετσι κι έτσι



«Φεγγαρόσκονη» (Moonbound)

--Σκ Αλί Σαμαντί Αχαντί, Cast (φωνές) Πάνος Αποστολόπουλος, Γιάννης Στεφόπουλος, Πέτρος Δαμουλής, Ζωή Κατσάτου

Παιδικό Animation με δύο μικρά αδέρφια που ονειρεύονται παρέα με ένα ζουζούνι που έχει χάσει το έκτο παιδάκι του-Καλό Νηπιαγωγείο



«Τραγούδα! 2»

--Σκ Γκαρθ Τζένινγκς, Cast (φωνές) Μάθιου Μακόναχι, Ρις Γουίδερσπουν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπόνο

Φυσικά πρόκειται για Animation και φυσικά για μιούζικαλ, να το δείτε με την αυθεντική «μορφή» δηλαδή στην αγγλική ώστε να απολαύστε τους χαρακτήρες όπως έχουν επινοηθεί--Διασκεδαστικό



«Ατυχές πήδημα η παλαβό πορνό» (Bad Luck Banging or Loony Porn)

--Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι

Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό!--Ιδιαίτερο



Το κυνήγι θησαυρού πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων με εναέριες μονομαχίες και με αναφορές στον Τζακ Σπάροου των «πειρατών»--Χμ

«Γάζα αγάπη μου» (Gaza Mon Amour)

--Σκ Αράμπ και Ταρζάν Νάσερ, Cast Σαλίμ Ντου, Ιάμ Αμπάς

Love story όπου 65χρονος φτωχός ψαράς στη Γάζα ανελκύει αρχαιοελληνικό άγαλμα του Απόλλωνα ως δώρο στην αγαπημένη του που ακόμα δεν της έχει ομολογήσει το παράπτωμα της καρδιάς του-τρυφερό

«Τελευταίοι και πρώτοι άνθρωποι» (Last and First Men)

--Σκ Γιόχαν Γιόχανσον, Cast Τίλντα Σουίντον

Μείγμα φιλοσοφικών στοχασμών και καλλιτεχνικών φωτογραφιών με φόντο Black and White. Η φωνή της Τίλντα Σουίντον γοητευτική. Τα συμπεράσματα προφητικά. Η διάρκεια μόλις 70 λεπτά. Αλλά από σινεμά άντε γειά!—Για το αρχείο



«Spider-man no way home»

--Σκ Τζον Γουάτς, Cast Τομ Χόλαντ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μαρίζα Τομέι

Πάλι Super ήρωας, πάλι Spider-man, πάλι μία από τα ίδια. Ποια η διαφορά; Μα φυσικά το γεγονός της αποκάλυψης της αληθινής ταυτότητας του 17χρονου Πίτερ Πάρκερ—Α χου δεν με νοιάζει!



«West Side story»

--Σκ Στίβεν Σπίλμπεργκ, Cast Ανσελ Ελγκορτ, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Αριάνα Ντε Μπόσε, Ντέιβιντ Αλβάρεζ, Ρίτα Μορένο

Ολα είναι τέλεια. Χορογραφίες, χορευτές, ντεκόρ, ρουχισμός, φωτογραφία. Ε και; Μπροστά στο αυθεντικό και θρυλικό μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ με Νάταλι Γουντ, Τζορτζ Τσακίρη και Ρίτα Μορένο δεν πιάνει μία!--Βαρέθηκα

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ





«Παντρέψου με» (Marry me)

--Σκ Κατ Κόριο,Cast Τζένιφερ Λόπεζ, Οουεν Ουίλσον, Maluma

Τι να πω; Σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, τραγούδια χωρίς μισή σταλιά από έμπνευση και πρωτοτυπία μόνο η μεγαλομπεμπέκα «τι τριάντα, τι σαράντα, τι πενήντα»--μακριά