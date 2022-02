Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Έρχεται το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έργα ζωντανά που μιλούν για το σήμερα και το αύριο. Καλλιτέχνες που είναι έτοιμοι να στήσουν dance balls στην καρδιά της Αθήνας ξεπερνούν τα όρια τουκαι ανοίγονται στο διευρυμένο τοπίο των υβριδικών τεχνών. Αυτό είναι το, η καθιερωμένη γιορτή της νέας γενιάς Ελλήνων και όχι μόνο δημιουργών του χορού, που επιστρέφει, για ένατη χρονιά, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, στηΑπό καλλιτέχνες που δεν είναι απαραίτητα μόνο χορογράφοι ή μόνο νέοι ηλικιακά και δεν αυτολογοκρίνονται ως προς το καλλιτεχνικό υπόβαθρο, το ταμπεραμέντο ή το εννοιολογικά σύνθετο έως και εξεζητημένο περιεχόμενό τους, αλλά είναι σε θέσηνα στήσουν διεθνείς συνεργασίες στα πέρατα του κόσμου, που δεν διστάζουν να γίνουν πολύ προσωπικοί όσο και αντιδραστικοί, πολιτικοί και, ταυτόχρονα, αβίαστα συναισθηματικοί. Έξι ολόκληρες ώρες χορού για τρεις ημέρες. Το ONC9 είναι εδώ, όλο σε ένα απόγευμα, με αναθέσεις σε καλλιτέχνες που η Στέγη υποδέχεται για πρώτη φορά και έργα που προέκυψαν μέσα από τη συνέχιση συνεργασιών με δημιουργούς της κίνησης και του χορού.Έξι λεπτά έκστασης. Ξανά και ξανά. Μια όπερα-μπαλέτο του 1735 χορεύεται στο στυλ του krump street dance –τον χορό-πράξη αντίστασης που ξεκίνησε από τα γκέτο του Λος Άντζελες στα τέλη των 90s– στη βίντεο εγκατάσταση στην είσοδο της Στέγης (Clément Cogitore, Les Indes galantes). Σε συνθήκη επιστημονικής –ή μήπως οντολογικής;– φαντασίας μάς διακτινίζει η transmedia εγκατάσταση των Constantine Skourlis, Δάφνης Αντωνιάδου & Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου (DEEP HORIZON). Χωράμε όλοι στο ίδιο dance floor, μας λέει ο Μανώλης Σαριδάκης με το έργο που δημιούργησε στο πλαίσιο του προγράμματος Europe Beyond Access και της δέσμευσης της Στέγης σε ζητήματα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον χορό (Έχουν τα ρομπότ συναισθήματα;). Πείραμα στα όρια της σχέσης του σώματος με τον ήχο, την εικόνα και τα αντικείμενα είναι το ντουέτο που χορογραφεί η Ιωάννα Παρασκευοπούλου (MOS). Ένα «ροζ μανιφέστο» κατά της πατριαρχίας για πέντε «αμαζόνες» του latin, του camp και του kitsch στήνει ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Τις Τετάρτες φοράμε ροζ). «Πώς ζούμε τη ζωή μας;» αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου και μας παραδίδει ένα σόλο-σκωπτικό savoir vivre για τον 21ο αιώνα (A User’s Manual). Δύο ενισχυτές, δεκατέσσερα ηχεία και πρωτότυπο songwriting για το superchaos που ζούμε περιλαμβάνει το έργο της Φωτεινής Σταματελοπούλου (optimal soft). Για έναν άλλο «παλμό» αρρενωπότητας μιλά ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, από τους πρωτεργάτες του ελληνικού hip-hop, χορογραφώντας τέσσερις street-dancers (A BOUNCE 4 MEN).Όταν πρόκειται για χορό, μιλάμε για μια πολυαισθητηριακή, συνεργατική, σωματική, βιωματική και δημόσια εμπειρία. Όπως αναφέρουν οι επιμελητές του ONC9, Ιλειάνα Δημάδη, Αφροδίτη Παναγιωτάκου και Κωνσταντίνος Τζάθας: «Ο σύγχρονος χορός είναι ανοιχτό πεδίο. Έτοιμο να δεχτεί τις επιδράσεις όσων συμβαίνουν “εκεί έξω” και “πρώτα από τα κάτω”. Από το hip-hop του Μπρονξ και το gangnam της Νότιας Κορέας, από το krump του Λος Άντζελες και το breakdance της Νέας Υόρκης έως τα voguing balls και τα Tik-Tok dance challenges, από τα σώματα που διεκδικούν τις νέες ταυτότητές τους έως τους χορούς όσων διαδηλώνουν για τα δίκαια αυτονόητα που δεν είναι δεδομένα. Γιατί το θέμα τώρα είναι να ενεργοποιήσουμε ξανά τις αισθήσεις μας. Να δούμε περισσότερα. Να ακούσουμε περισσότερα. Να αισθανθούμε περισσότερα. Να απορροφήσουμε όσο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ γίνεται. Παραφράζοντας τη Σούζαν Σόνταγκ, η Ιστορία χορεύει δίπλα μας ουρλιάζοντας. Το πώς βλέπουμε κάτι, είναι μια πράξη ιστορικής συνείδησης».Clément Cogitore, Les Indes galantes16:30-23:00 | Φουαγιέ ΙσογείουΔάφνη Αντωνιάδου, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Constantine Skourlis, DEEP HORIZON16:30-21:00 & 22:00-23:30 | Εκθεσιακός Χώρος -1 (Gallery Space Room)Μανώλης Σαριδάκης, Έχουν τα ρομπότ συναισθήματα;17:00 & 18:30 | Back of HouseΙωάννα Παρασκευοπούλου, MOS17:30 | Μικρή ΣκηνήΑλέξανδρος Σταυρόπουλος, On Wednesdays We Wear Pink (Τις Τετάρτες φοράμε ροζ)19:00 | Κεντρική ΣκηνήΚωνσταντίνος Παπανικολάου, A User’s Manual20:00 | Μικρή ΣκηνήΦωτεινή Σταματελοπούλου, optimal soft21:00 | Εκθεσιακός Χώρος -1 (Gallery Space)Ηλίας Χατζηγεωργίου, A BOUNCE 4 MEN22:00 | Κεντρική Σκηνή