Οι Planet of Zeus στην ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση

Mία από τις πιο σημαντικές και διεθνώς αναγνωρισμένες ελληνικές μπάντες της γενιάς της, oι Planet of Zeus έρχoνται την ψηφιακή σκηνή του Onassis Channel στο YouTube, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου στις 21:00. Πρόκειται για μία ακόμη συναυλία της σειράς κινηματογραφημένων live, με τίτλο STAGES A/LIVE του Ιδρύματος Ωνάση για την υποστήριξη της ανεξάρτητης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Οι Planet of Zeus, θα παίζουν στη σκηνή του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός σκληρά ριφ, ζόρικες μελωδίες και grooves και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαμβάνει από το σπίτι του.

Πώς ήταν το heavy rock τοπίο στην Ελλάδα πριν εμφανιστούν οι Planet of Zeus, στην αυγή της τρίτης χιλιετίας; Μια μπάντα που δεν χρειάζεται συστάσεις, με αξιοζήλευτη πορεία και μια αδιαμφισβήτητη χημεία επί σκηνής. Με τη μία sold-out συναυλία τους μετά την άλλη, σε κάθε πόλη και κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα βαριά, γεμάτα groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Με την ακαταμάχητη πεντάδα των δισκογραφικών τους κυκλοφοριών –Eleven the Hard Way (2008), Macho Libre (2011), Vigilante (2014), Loyal to the Pack (2016), Faith In Physics (2019)– και τις σαρωτικές τους συναυλίες, σε περιοδείες ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη, αυτή η μπάντα κατάφερε να παντρέψει επί σκηνής τους Lynyrd Skynyrd με τους Mastodon και τους Allman Brothers με τους Clutch και να μας παρασύρει χορεύοντας, ανοίγοντας τον δρόμο σε ένα καλύτερο αύριο.

Ο τελευταίος δίσκος τους, Faith in Physics, ακούγεται ως το ιδανικό soundtrack της δυστοπικής κατάστασης του πλανήτη μας, ένα heavy rock ξέσπασμα, με έντονους κοινωνικοπολιτικούς στίχους και μια ηλεκτρισμένη και φορτισμένη ατμόσφαιρα, «σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει ο παραλογισμός, οι ακροδεξιές πολιτικές βρίσκουν παντού έδαφος, όπως και ο θρησκευτικός φανατισμός, και η ελευθερία του λόγου δοκιμάζεται καθημερινά. Ψηφιοποίηση, θρησκεία, ψευτο-επανάσταση των social media, κάθε είδους εθισμός.»

Την επιμέλεια και σκηνοθεσία της συναυλίας έχει αναλάβει ο Χρήστος Σαρρής.