Δωρεάν εισιτήρια από το Δήμο Αθηναίων για την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίαςστηρίζει το θέατρο και την ανάγκη του κοινού για ποιοτικές ψυχαγωγικές στιγμές στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Υπό αυτή τη λογική προσφέρειγια το έργο «» τουστο Θέατρογια την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 21:00.Με αυτήν την προσφορά ολοκληρώνεται η διάθεση δωρεάν εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων.Ο Δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν έμπρακτα το ελληνικό θέατρο, τους ηθοποιούς και τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό, έναν κλάδο που λόγω της πανδημίας δοκιμάζεται και πλήττεται βαθύτατα.Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου και θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής προ-κράτησης στο θέατρο, στο τηλέφωνο 210 5201828 από Δευτέρα έως Σάββατο 15.00 – 23.00 και Κυριακή 13.00 – 21.00Οι κάτοχοι των εισιτήριων θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι).Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που θα εγκαινιάσει τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.Το έργο του Τάσου Ιορδανίδη Θέλω να σου κρατάω το χέρι (I want to hold your hand) παρουσιάζεται από τις 29 Οκτωβρίου, στο θέατρο Άλφα - Ληναίος-Φωτίου που μετονομάστηκε προς τιμήν των «ακριβών» ιδρυτών του, Στέφανου Ληναίου και Έλλης Φωτίου.Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές. Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά. Οι δύο ήρωες μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι. Θα τα καταφέρουν;Ο Τάσος Ιορδανίδης για το έργο του: «Μία νύχτα στην καραντίνα. H Θάλεια Ματίκα ξενυχτούσε μαζί μου. Σιγοτραγουδώντας για να μην ξυπνήσουμε τα παιδιά μας αποφασίσαμε να μιλήσουμε για όλα όσα αποτελούν την καθημερινότητα που μας κυνηγά, μας κάνει ευτυχισμένους και που εν τέλει είναι η ζωή μας.Λίγες ώρες μετά βρέθηκα να γράφω ασταμάτητα. Αφορμή τα 14 χρόνια συμβίωσης με τη Θάλεια, οι γέννες των παιδιών μας, η κοινή μας επαγγελματική ζωή, οι ώρες στο σπίτι. Το έργο περιλαμβάνει πολλά δραματοποιημένα βιογραφικά στοιχεία. Για πράγματα που έχουμε βιώσει, για πράγματα που έχω παρατηρήσει, για κάποιες προσωπικές εμπειρίες ζωής. Για τη συμβίωση. Για τον έρωτα. Για την κοινή πορεία. Για τα προβλήματα. Για τις αμφισβητήσεις. Για τις ανάγκες, τον σεβασμό, την απόγνωση, την αγάπη, την έννοια της συντροφικότητας. Εύχομαι το κοινό αποτέλεσμα να μην απογοητεύσει κανέναν θεατή».Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια φέρει την υπογραφή τηςη οποία και πρωταγωνιστεί μαζί με τον