Rolling Stones: Βρέθηκε βίντεο-ντοκουμέντο από τo αιματοβαμμένo αντι-Γούντστοκ

Ο Μέρεντιθ Χάντερ που βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στη σκηνή όπου τραγουδούσαν οι Rolling Stones





Σκηνές από το αιματοβαμμένο, με πρωταγωνιστές τους Rolling Stones και τραγικό απολογισμό, έρχονται στο φως μέσα από ένα, περισσότερα από 50 χρόνια αργότερα. Πρόκειται για μια ερασιτεχνική λήψη, διάρκειας 26 λεπτών, χωρίς ήχο αλλά με πολύ έντονες και ζωντανές εικόνες, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου.Στα πλάνα φαίνεται ο πανζουρισμός που επικρατούσε με ταστιβαγμένα στην εντελώς ακατάλληλη για φιλοξενία μιας τέτοιας μαζικής εκδήλωσης λεωφόρο του Άλταμοντ, στη βόρεια Καλιφόρνια, αλλά και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ζωντανή εμφάνιση των Rolling Stones οι οποίοι αντί να στήσουν ένα, όπως φιλοδοξούσαν, κατέληξαν να συνδέσουν άρρηκτα το όνομά τους μεη οποία έβαλε οριστικό τέλος στην ανέμελη δεκαετία των παιδιών των λουλουδιών.'Ηταν Δεκέμβριοςκαι οι Rolling Stones προερχόμενοι από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περιοδεία σε ολόκληρη την Αμερική, τα εισιτήρια της οποίας μάλιστα ήταν αρκετά «τσιμπημένα», θέλησαν να «ανταμείψουν» τους απανταχού Αμερικανούς θαυμαστές τους για την θερμή τους ανταπόκριση. Έχοντας παρακολουθήσει, μάλιστα, την τεράστια επιτυχία του Woodstock, που είχε διεξαχθεί 17 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, οραματίστηκαν να δώσουν μια δυναμική απάντηση με μια άλλη μουσική διοργάνωση η οποία θα απογείωνε μουσικά τα πλήθη. Τα πράγματα, δυστυχώς, δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχαν προγραμαματίσει ο Μικ Τζάγκερ και η παρέα του.Το γεγονός ότι η δωρεάν αυτή συναυλιακή εμπειρία έπρεπε να στηθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οδήγησε σε αλλεπάλληλα λάθη τα οποία αποδείχτηκαν μοιραία. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα ήταν η επιλογή του χώρου. Δεδομένου πως οι διοργανωτές δεν κατάφερεαν να εξασφαλίσουν άδεια σε κάποιο κατάλληλο ανοιχτό χώρο, που να διέθετε τις απαραίτητες προδιαγραφές, κατέληξαν, μόλις δύο 24ωρα πριν την διεξαγωγή του στον αυτοκινητοδρόμιο του Άλταμοντ, 80 χιλιόμετρα έξω από το Σαν Φρανσίσκο. Επιπλέον, εγκληματική αποδείχτηκε και η επιλογή της ανάθεσης της επιτήρησης και της ασφάλειας του χώρου σε μέλη τοπικών παραρτημάτων των διαβόητων για την σκληρότητά τους μηχανόβιων «Το line up της συναυλίας περιείχε δυνατά μουσικά ονόματα της εποχής, μεταξύ των οποίων και οι Κάρλος Σαντάνα, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young κάποιοι από τους οποίους, ωστόσο, αρνήθηκαν να εμφανιστούν βλέποντας το χάος που επικρατούσε. Πράγματι, η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς. Με το αλκοόλ και τα σκληρά ναρκωτικά να ρέουν άφθονα στο αίμα των εκατοντάδων χιλιάδων θεατών και τους μεθυσμένους «συμμορίτες» να ψάχνουν αφορμή για καβγά και βίαια ξεσπάσματα, η έκρηξη έμοιαζε να πλησιάζει απειλητική. «Η ατμόσφαιρα ήταν άσχημη από την αρχή. Οι συμπλοκές άρχισαν λόγω της βιαιότητας των "Αγγέλων" και όλα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα που δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Μπροστά στα μάτια μας παιδιά μαχαιρώνονταν και κεφάλια έσπαγαν χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ολόκληρο το απόγευμα τα φορεία περνούν ασταμάτητα από το πλήθος στη σκηνή και από εκεί στο τραγικά ανέτοιμο ιατρείο» είχε περιγράψει στο παρελθόν οΗ εμφάνιση των Rolling Stones στη σκηνή, με τις μεγάλες επιτυχίες τους και την δυναμική σκηνική τους παρουσία έβαλε κυριολεκτικά φωτιά στη σκηνή που βάφτηκε με αίμα. Ένας νεαρός Αφροαμερικανός, ο, φορώντας ένα χαρακτηριστικό πράσινο κοστούμι, και υπό την επήρεια ουσιών, πλησίασε την ιδιαίτερη χαμηλή για ανάλογα θεάματα σκηνή κρατώντας στα χέρια του ένα όπλο. Τη στιγμή που το συγκρότημα έπαιζε το κομμάτι « Under My Thumb» οι αιμοβόροι «Άγγελοι της Κολάσεως» τον πλησίασαν, τον μαχαίρωσαν και τον χτύπησαν πολύ άσχημα με ρόπαλα και αλυσίδες. Με δυσκολία ο βαριά τραυματίας μεταφέρθηκε στο προχειροστημένο και χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ιατρείο που λειρουργούσε στο χώρο και δεδομένου ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο, όπως επιβάλλεται σε τέτοια πολυπληθή γεγονότα, ξεψύχησε αβοήθητος στο δρόμο.Δυστυχώς δεν ήταν το μοναδικό θύμα εκείνης της μαύρης για την ιστορία της ροκ μουσικής μέρας καθώς δύο ακόμη άτομα σκοτώθηκαν από διερχόμενα αυτοκίνητα ενώ άλλος ένας πέθανε από πνιγμό. Όσο για τους τραυματίες...αμέτρητοι!