«Σπάρτακος»: Η παράσταση των Μπολσόι σε ζωντανή μετάδοση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με το Πρόγραμμα “Engineers of tomorrow”, η ELVAL, ένα από τα κορυφαία εργοστάσια έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, ανοίγει τον δρόμο στους μηχανικούς του αύριο

Με τον «, ένα από πλέον εντυπωσιακά επικά, σε χορογραφία Γιούρι Γκριγκορόβιτς, πάνω στην βραβευμένη μουσική του Αράμ Χατσατουριάν, ανοίγει,ο κύκλος των φετινώντου«Τhe Bolshoi Live from Moscow» . Σε αυτό το μεγάλης κλίμακας έργο, που έχει υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις, οι τέσσερις πρωταγωνιστές, ο Σπάρτακος, η Φρυγία, ο Κράσσος και η Αίγινα, έρχονται συχνά στα όρια των σωματικών τους δυνάμεων και της τεχνικής τους αρτιότητας, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα αριστουργήματα της νεοκλασικής ρωσικής σχολής.Η θεαματική παραγωγή του, στην οποία συμμετέχουν οι Κορυφαίοι, οι Σολίστ και το Corps de Ballet του ιστορικού θεάτρου, προβάλλεται ζωντανά από τη Μόσχα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με το Μπολσόι και την Pathé Live, μια σύμπραξη που προσφέρει τη δυνατότητα στους φίλους της ορχηστικής τέχνης, σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, να γνωρίσουν διάσημα έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη ρωσική πρωτεύουσα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow).Ο Σπάρτακος δημιουργήθηκε από τον Γιούρι Γκριγκορόβιτς το 1968 ειδικά για τα Μπολσόι και καθιερώθηκε αμέσως ως το μπαλέτο-σήμα κατατεθέν του φημισμένου χορευτικού συνόλου. Μάλιστα, στο πρώτο ανέβασμα του Σπάρτακου, τον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του θρυλικού μονομάχου ερμήνευσε ένας από τους σπουδαιότερους χορευτές του 20ού αιώνα, ο Βλαντίμιρ Βασίλιεφ. Τον Σπάρτακο έχουν ενσαρκώσει έκτοτε μεγάλα αστέρια του κλασικού χορού, όπως ο Ιρέκ Μουχαμέντοφ, ο Κάρλος Ακόστα και άλλοι.Μετά τους κατακτητικούς πολέμους του στη Θράκη ο ύπατος Κράσσος επιστρέφει θριαμβευτής στη Ρώμη σέρνοντας αιχμάλωτους τον αριστοκράτη Σπάρτακο και τη σύζυγό του Φρυγία. Το ζευγάρι χωρίζεται βίαια: ο Σπάρτακος φυλακίζεται, και η Φρυγία γίνεται σκλάβα του υπάτου. Όμως, η αγάπη του Σπάρτακου για τη γυναίκα του και ο πόθος του για ελευθερία θα τον οδηγήσουν να ηγηθεί μιας εξέγερσης πρωτοφανούς για τα ρωμαϊκά χρονικά. Σύντομα, πολλοί δούλοι θα επαναστατήσουν μαζί του. Αλλά η Αίγινα, η δολοπλόκος και γοητευτική σύντροφος του Κράσσου, εισχωρεί στις γραμμές των επαναστατών για να καταστρέψει τα σχέδια του Σπάρτακου.8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 €