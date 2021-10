Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο, Μάρλις Πέτερσεν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αγαπημένη υψίφωνος του ελληνικού κοινού,επιστρέφει στη σκηνή της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης, το Σάββατο 6 Νοεμβρίου (στις 20:30), σε μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Χρήστου Λαμπράκη (1934-2009), ιδρυτή τουΣε αυτή την βραδιά, η διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο θα τιμήσει με τον δικό της τρόπο τη βαθιά αφοσίωση τουστο, ερμηνεύοντας άριες από διάσημες όπερες του Χαίντελ, τραγούδια και παλιές ιταλικές άριες καθώς και άριες κοντσέρτου και τραγούδια για φωνή και πιάνο του Μότσαρτ και άλλων συνθετών. Συνοδοιπόροι της σε αυτό το ταξίδι, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Ματτίας Λάντεμαν και οι μουσικοί της Καμεράτας - Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής (σύνολο που ιδρύθηκε το 1991, με πρωτοβουλία του Χρ. Λαμπράκη). Tο γνωστό αθηναϊκό σύνολο θα παρουσιάσει επίσης ορχηστρικά αποσπάσματα από δημοφιλή προκλασικά έργα των Χαίντελ, Πόρπορα και Βιβάλντι. Στη μουσική διεύθυνση ο. Σολίστ στο βιολί, στην άρια της Αμίντα «L'amerò» από τον «Βασιλιά ποιμένα» του Μότσαρτ θα είναι ο Σέργκιου Ναστάζα.Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο τουκαι της σειράς εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια του Μεγάρου και πραγματοποιείται με τη χορηγία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού World in Harmony. Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει. Η Γερμανίδα υψίφωνος Μάρλις Πέτερσεν είναι μία από τις. Έχει διακριθεί σε ρόλους της σύγχρονης μουσικής. Μετά το θριαμβευτικό ντεμπούτο της ως Λούλου στην Κρατική Όπερα της Βιέννης, άρχισε να συνεργάζεται τακτικά με μερικές από τις σπουδαιότερες λυρικές σκηνές του κόσμου, όπως η Όπερα του Παρισιού, το Théâtre de la Monnaie των Βρυξελλών, οι Κρατικές Όπερες του Βερολίνου, του Αμβούργου, του Μονάχου και της Βιέννης, το Theater an der Wien, η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, η Όπερα του Λος 'Αντζελες, η Chicago Lyric Opera κ.ά. Επίσης, εμφανίζεται συχνά στα Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ και της Αιξ-αν-Προβάνς. Το ρεπερτόριό της είναι ευρύ. Έχει τραγουδήσει, μεταξύ άλλων, Μαριέττα («Νεκρή πόλη» του Κόρνγκολντ) καθώς και τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις όπερες «Αλτσίνα» του Χαίντελ, «Μανόν» και «Θαΐς» του Ζυλ Μασνέ, «Τραβιάτα» του Βέρντι, αλλά και τον ρόλο της Ηλέκτρας στον «Ιδομενέα» του Μότσαρτ. Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν κάνει οι ερμηνείες της σε λυρικά έργα του Ρίχαρντ Στράους (Σαλώμη στην ομώνυμη όπερα και Μαρσαλίν στον «Ιππότη με το ρόδο»). Ως σολίστ έχει δώσει ρεσιτάλ και συναυλίες σε διάσημες αίθουσες, ενώ τραγούδησε και στα εγκαίνια της Αίθουσας της Φιλαρμονικής του Έλβα (Αμβούργο).Τη σεζόν 19-20 ήταν Artist in Residence της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου. Το 2020, της απενεμήθη από το περιοδικό Opernwelt για τέταρτη φορά ο τίτλος της «Τραγουδίστριας της χρονιάς» για την ερμηνεία της ως Σαλώμης στο Theater an der Wien. Την ίδια χρονιά κέρδισε τογια το άλμπουμ της «Dimensionen: INNENWELT», ενώ το 2021, τιμήθηκε με τον τίτλο της «Kammersängerin» από την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας στο Μόναχο.Κατά τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της ως Εμίλια Μάρτυ στην «Υπόθεση Μακρόπουλου» του Λέος Γιάνατσεκ (Κρατική Όπερα του Βερολίνου) και ως Μαρσαλίν στην αναβίωση της όπερας «Ο Ιππότης με το ρόδο» του Ρίχαρντ Στράους (Κρατική Όπερα της Βαυαρίας).Τηνθα πραγματοποιηθεί masterclass με την Μάρλις Πέτερσεν στο πλαίσιο της σειράς masterclasses με κορυφαίους σολίστ, τους οποίους φιλοξενεί φέτος το Μέγαρο στο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα. Τα masterclasses είναι ανοικτά και σε ακροατήριο. Για τους ενδιαφερόμενους μουσικούς - πληροφορίες συμμετοχής: 210 7282728. Για το ακροατήριο - είσοδος ελεύθερη με δελτίο προτεραιότητας (ηλεκτρονική κράτηση).