Εθνική Λυρική Σκηνή: Νέο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων για όλες τις ηλικίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, δράσεις για όλη την οικογένεια, διαπολιτισμική εκπαίδευση για εφήβους, διαπολιτισμικά ερασιτεχνικά σύνολα (Χορωδία, Ορχήστρα, Χορός), ποικίλες δράσεις για άτομα 65+, προγράμματα για νέους καλλιτέχνες και εργαστήρια σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για Νέους συνθέτουν το νέο πλούσιοτης Εθνικής Λυρικής Σκηνής Από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022 οι εγκαταστάσεις τηςστο, από τις αίθουσες δοκιμών της Χορωδίας και του Μπαλέτου μέχρι την Εναλλακτική Σκηνή, θα μετατραπούν για μια ακόμη σεζόν σε έναν ευρύ, ευέλικτο, πειραματικό και βιώσιμο χώρο καλλιτεχνικής καινοτομίας και έρευνας, όπου ένα δίκτυο καταξιωμένων καλλιτεχνών / εκπαιδευτικών επανασυστήνει την, τοκαι τοστο ευρύ κοινό.Μετά την επιτυχία του περσινού προγράμματος «Πώς βρέθηκε ένα κοράκι στην κοιλιά της φάλαινας;» το πιλοτικό πρόγραμμα διαθεματικής καλλιτεχνικής και παιδαγωγικής δράσης συνεχίζεται με το«To φυλαχτό», το οποίο, υπό την καθοδήγηση της συνθέτριας Δήμητρας Τρυπάνη.Οι, που διακόπηκαν ξαφνικά λόγω της πανδημίας, επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ φέρνοντας τα εργαστήρια «Όπερα από κούνια» για βρέφη και νήπια , «Μπαμπά, χορεύουμε; » μια πρόσκληση σε χορό με τον μπαμπά σου, «Meet the Nutcracker» για τους θαυμαστές του κλασικού χορού, «StΟpera Μotion: Ριγολέττος» που ζωντανεύει οπερατικές ιστορίες με την τεχνική του stop motion animation, καθώς και δύο νέα ξεχωριστά εργαστήρια σε συνεργασία με τογια Παιδιά & για Νέους, «Λυρικοί Μικρομηκάδες» και «Stop motion animation Ο καρυοθραύστης». Επίσης, η δράση «Τα μαγικά μαξιλάρια / Sleepover» έρχεται να προσφέρει στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία: τη διανυκτέρευση στην ΕΛΣ με αφορμή την παράσταση Τα μαγικά μαξιλάρια του Ευγένιου Τριβιζά.περιλαμβάνει το πρόγραμμα Co-OPERAtive, το οποίο βραβεύτηκε με το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora 2019. Πρόκειται γιααιτούντων άσυλο ηλικίας 14-18 ετών από όλη την Αττική.Μετά το μεγάλο διάστημα παύσης των διά ζώσης συναντήσεων, ησυνεχίζουν τα μοναδικά μουσικά ταξίδια τους, ενώ η Ορχήστρα Γκάμελαν στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης ινδονησιακής ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής στην Ελλάδα. Φέτος, τα Διαπολιτισμικά ερασιτεχνικά σύνολα εμπλουτίζονται με τη δημιουργία του Διαπολιτισμικού Χορού.συνεχίζονται με εντατικές πρόβες σε εβδομαδιαία βάση με τα δύο από τα δημοφιλή εργαστήρια του Τμήματος Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων, Χορωδία 65+ και Κιθάρα Express. Στις δράσεις έρχεται να προστεθεί το Γ΄ στάσιμο, βασιζόμενο πάνω στις τεχνικές συνόλου θεάτρου και μουσικής.Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της ανάγκης σύνδεσης των δράσεών μας με το κοινό της περιφέρειας, οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ συνεχίζουν τη συνεργασία τους με τον Δήμο Σκιάθου, υλοποιώντας πληθώρα εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων στο νησί, με τη συμμετοχή της ταινίας μικρού μήκους εργαστηρίου Λυρικοί Μικρομηκάδες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για Νέους και με πολλές ακόμη συνεργασίες με περιφερειακούς δήμους και φορείς ανά την Ελλάδα.Οκτώβριος 2021 – Ιούνιος 2022Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά το πιλοτικό πρόγραμμα διαθεματικής καλλιτεχνικής και παιδαγωγικής δράσης με το νέο εργαστήριο που φέρει τον τίτλο Το φυλαχτό.Το φυλαχτό έρχεται σε συνέχεια του περσινού πετυχημένου προγράμματος Πώς βρέθηκε ένα κοράκι στην κοιλιά της φάλαινας;, σε μουσική διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Τρυπάνη, που ολοκληρώθηκε με την κινηματογράφηση της παρουσίασης του μουσικού παραμυθιού στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (Μάιος 2021), στο οποίο και συμμετείχαν 130 μαθητές, δάσκαλοι, μουσικοί και μονωδοί. To μουσικό παραμύθι Πώς βρέθηκε ένα κοράκι στην κοιλιά της φάλαινας; είναι διαθέσιμο δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους έως τις 31/12.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής και φιλοδοξεί, μέσα από τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων, να φέρει σε επαφή εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικών σχολείων με τον συναρπαστικό χώρο του μουσικού θεάτρου. Στόχος είναι η απόκτηση βασικών τεχνικών δεξιοτήτων αλλά και η εισαγωγή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών στη δημιουργική διαδικασία μιας παράστασης μουσικού θεάτρου. Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, το τελικό αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο του 2022.Υπεύθυνη συντονισμού: Δήμητρα ΤρυπάνηΈναρξη προγράμματος: 9 Οκτωβρίου 2021, ΚΠΙΣΝΗμερομηνίες & ώρες υλοποίησης: Κάθε Σάββατο, 10.00-12.00Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021Εργαστήριο μουσικοκινητικής για βρέφη & προνήπια με συνοδεία ζωντανής μουσικής από όργανα με αντιπροσωπευτικό ρεπερτόριο της κάθε εποχήςΗ κινησιολογική και ακουστική αφύπνιση των βρεφών και των προνηπίων μέσα από τέσσερις περιόδους της κλασικής μουσικής: Μπαρόκ, κλασικισμός, ρομαντισμός και μουσική του 20ού αιώνα, σε μια προσέγγιση που περιλαμβάνει και τη συμμετοχική παρουσία του γονέα. Με μουσικοκινητικά παιχνίδια τα βρέφη και τα προνήπια ανακαλύπτουν μέσα στην ομάδα τις έννοιες του ηχοχρώματος και του ύφους, εξοικειώνονται με τον ήχο της κλασικής μουσικής, καθώς και με τις βασικές οικογένειες των μουσικών οργάνων.Ηλικίες: 1 έως 2,5 (ομάδα Α) και 2,5 έως 4 ετών (ομάδα Β)Η παρουσία ενός γονέα κρίνεται απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίουΣχεδιασμός / Υλοποίηση: Δάφνη Τσιούνη (μουσικοπαιδαγωγός / sound artist), Άννα Σερκεδάκη (φλαουτίστα / μουσικοπαιδαγωγός)Μουσικοί:Μπαρόκ (17/10): Γιώργος Γουμενάκης (μαντολίνο), Σταύρος Παργινός (βιολοντσέλο)Κλασικισμός (24/10): Βανέσα Αθανασίου (1o βιολί), Περικλής Τιμπαλέξης (2ο βιολί), Ελισσάβετ Σκούρα (βιόλα), Έλλη Φιλίππου (βιολοντσέλο)Ρομαντισμός (31/10): Στέλλα Νικολαΐδη (όμποε), Χρύσα Γρένδα (πιάνο)Μουσική 20ού αιώνα (7/11): Σταύρος Κόλλιας (πιάνο)Ημερομηνίες υλοποίησης: 17 Οκτωβρίου: Μπαρόκ • 24 Οκτωβρίου: Κλασικισμός •31 Οκτωβρίου: Ρομαντισμός • 7 Νοεμβρίου: Μουσική 20ού αιώναΏρες υλοποίησης: Ομάδα Α 10:00 – 10:45 • Ομάδα Β 11:15 – 12:00Νοέμβριος 2021Δραστηριότητες για παιδιά εμπνευσμένες από τη νέα παράσταση Τα μαγικά μαξιλάριαΤο διάσημο, πολυμεταφρασμένο και πολυβραβευμένο έργο Τα μαγικά μαξιλάρια του Ευγένιου Τριβιζά διασκευάζεται από τον ίδιο τον συγγραφέα για πρώτη φορά σε όπερα για όλη την οικογένεια, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ τον Νοέμβριο του 2021. Με αφορμή αυτή τη νέα συναρπαστική παραγωγή της ΕΛΣ, δέκα παιδιά ηλικίας από 8 έως 11 ετών θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της διανυκτέρευσης στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου. Εργαστήρια μουσικοκινητικής, μεταμφιέσεις σε χαρακτήρες εμπνευσμένους από την παράσταση, θεματικό δείπνο και πρωινό συνοδεία μικρού μουσικού συνόλου και αφήγηση παραμυθιών είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν τα παιδιά που θα περάσουν μια νύχτα στην Όπερα!Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Ευγένιος Τριβιζάς & θ.α.Ημερομηνίες υλοποίησης: 4, 5 Δεκεμβρίου 2021Ηλικίες: 8 έως 11 ετώνΕγγραφές από 1/11 στο education@nationalopera.grΝοέμβριος - Δεκέμβριος 2021Εργαστήριο μπαλέτου για εφήβουςΓια δεύτερη χρονιά έφηβοι θα έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του κλασικού χορού μέσα από ένα εργαστήριο που γίνεται με αφορμή την παράσταση Ο καρυοθραύστης που ανεβαίνει σε νέα χορογραφία του Διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (πρεμιέρα 17/12). Το εργαστήριο Meet the Nutcracker, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μπαλέτο της ΕΛΣ και υλοποιείται από Α΄ Χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, έχει ως στόχο την εισαγωγή σε ένα από τα δημοφιλέστερα μπαλέτα του ρεπερτορίου, που συνεχίζει να μαγεύει μικρούς και μεγάλους. Στην αρχική δίπρακτη μορφή του, σε χορογραφία του Λεφ Ιβάνοφ και λιμπρέτο του Μαριύς Πετιπά, για το οποίο συνέθεσε τη μουσική του ο Τσαϊκόφσκι, ο Καρυοθραύστης πρωτοπαρουσιάστηκε στο αυτοκρατορικό θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης στις 18 Δεκεμβρίου 1892.Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Ελεάνα Ανδρεούδη και Βαγγέλης ΜπίκοςΗμερομηνίες υλοποίησης: 28 Νοεμβρίου & 5 Δεκεμβρίου 2021Ηλικίες: 12 - 14 ετών (28/11) & 15 - 18 ετών (5/12)Ώρες υλοποίησης: 11:00 – 13:00Εγγραφές από 1/11 στο education@nationalopera.grΑπρίλιος 2022Εργαστήριο χορευτικού παιχνιδιού για μπαμπάδες με παιδιά από 6 έως 12 ετώνΤο επιτυχημένο εργαστήριο μπαλέτου που ενθουσίασε μικρούς και… μπαμπάδες επιστρέφει δριμύτερο τη νέα σεζόν. Για άλλη μια χρονιά οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ προσκαλούν τους μπαμπάδες να χορέψουν μαζί με τα παιδιά τους, να ακροβατήσουν πάνω σε μπαλετικές φιγούρες, να αναζητήσουν τα όρια της ισορροπίας τους και να συνομιλήσουν με τους παρτενέρ τους μέσω της κίνησης / χορού. Ένα πολύτιμο δίωρο γεμάτο κινητικές δραστηριότητες, αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια. Μια πρόσκληση σε χορό που σας προτείνουμε να μην τη χάσετε.Υλοποίηση εργαστηρίου: θ.α.Ημερομηνίες & ώρες υλοποίησης: 10 & 17 Απριλίου 2022Ηλικίες: 6 έως 12 ετώνΏρες υλοποίησης: 11:00 – 13:00Εγγραφές από 20/3 education@nationalopera.grΤο πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ εμπλουτίζεται με δύο νέα εργαστήρια για παιδιά και εφήβους σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για Νέους. Πρόκειται για το Λυρικοί Μικρομηκάδες (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021), ένα εργαστήριο δημιουργίας backstage ντοκιμαντέρ και ένα εργαστήριο stop motion animation με αφορμή την παραγωγή Ο καρυοθραύστης (Δεκέμβριος 2021) της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.16, 23 Οκτωβρίου & 6, 14 Νοεμβρίου 2021Συμπαραγωγή των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για ΝέουςΟι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ σε συμπαραγωγή με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για Νέους προσκαλούν παιδιά Γυμνασίου για να συμμετάσχουν στο νέο εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο Λυρικοί Μικρομηκάδες. Πρόκειται για ένα βιωματικό κινηματογραφικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά θα κοιτάξουν μέσα από την κλειδαρότρυπα ενός θεάτρου και θα αποτυπώσουν στον φακό μυστικά από τα διάφορα στάδια δημιουργίας μιας λυρικής παράστασης.Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις συναντήσεις (16, 23 Οκτωβρίου & 6, 14 Νοεμβρίου 2021), διάρκειας τεσσάρων ωρών, στο πλαίσιο του οποίου θα συγκροτηθεί από τους συμμετέχοντες μια ομάδα παραγωγής μιας ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία θα συμμετάσχει στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για Νέους (27/11 – 4/12/2021).Με την κάμερα στο χέρι οι συμμετέχοντες θα περιπλανηθούν στους παρασκηνιακούς χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα ξεκλειδώσουν το βεστιάριο και το φροντιστήριο της όπερας, θα παρακολουθήσουν τη λειτουργία των μηχανισμών αυτής της μεγάλης κλίμακας θεατρικής σκηνής και θα κρυφοκοιτάξουν μια πρόβα.Κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας, τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τη γλώσσα του κινηματογράφου, τα εκφραστικά του μέσα, τις τεχνικές και τις βασικές αρχές σκηνοθεσίας, και θα καθοδηγηθούν στη διερεύνηση του επιλεγμένου θέματος και τη δημιουργία σεναριακού σχεδιάσματος. Επίσης, θα εμπλακούν στην οργάνωση των γυρισμάτων και θα μοιραστούν τους ρόλους του κινηματογραφικού συνεργείου μπροστά και πίσω από την κάμερα.Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ & Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για ΝέουςΗμέρες εργαστηρίου: 16, 23 Οκτωβρίου & 6, 14 Νοεμβρίου 2021Ώρες εργαστηρίου: 12:00 – 16:00 (ενδέχεται να διαφοροποιηθούν)Ηλικίες: 12 μαθητές/τριες ΓυμνασίουΥπεύθυνη εργαστηρίου: Χρυσάνθη ΜπαδέκαΔεκέμβριος 2021Με βασικό εργαλείο το animation box του Έρλινγκ Έρικσον και κάποιες απλές εφαρμογές, σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο εισαγωγής στα κινούμενα σχέδια, οι μαθητές και οι μαθήτριες αφηγούνται μια σύντομη ιστορία σε δύο ή τρεις διαστάσεις, χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές (cut out animation, claymation, δισδιάστατη ζωγραφική). Με έμπνευση από το μπαλέτο Ο καρυοθραύστης, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα μικρό stop motion animation με την καθοδήγηση της ομάδας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & για Νέους.Ημέρες εργαστηρίου: 18 & 19 Δεκεμβρίου 2021Ώρες εργαστηρίου: 10:00 – 13:00Ηλικίες: 12 μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ΔημοτικούΥπεύθυνος εργαστηρίου: θ.α.Εγγραφές από 1/12 education@nationalopera.gr* Η συμμετοχή αφορά ολόκληρο τον κύκλο του εργαστηρίου.Μάιος 2022Εργαστήριο stop motion animation με τη χρήση σκηνικών αντικειμένων για παιδιά 8 έως 12 ετώνΜε αφορμή τη διαχρονική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι, οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ δημιουργούν ένα πολυδιάστατο εργαστήριο μάθησης και δημιουργίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν το έργο και, αντλώντας στοιχεία από τα μουσικά θέματα, να σκιαγραφήσουν την ιστορία μέσα από την τεχνική του stop motion animation, μαθαίνοντας παράλληλα απλές τεχνικές που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στο σπίτι. Θα ζωντανέψουν σκηνικά αντικείμενα από το φροντιστήριο της ΕΛΣ και θα αφηγηθούν τη δική τους εκδοχή της ιστορίας επανασυστήνοντάς μας τον Ριγολέττο.Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Χριστίνα ΣπανούΗμερομηνίες υλοποίησης: 8, 15, 22, 29 Μαΐου 2022Ηλικίες: 8 έως 12 ετώνΏρες εργαστηρίου: 10:00 – 13:00Εγγραφές από 20/4 education@nationalopera.gr* Η συμμετοχή αφορά ολόκληρο τον κύκλο του εργαστηρίου.Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young peopleΦεβρουάριος – Ιούλιος 2022Διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας για μεικτή ομάδα 30 νέων Αθηναίων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο ηλικίας 14-18 ετών από όλη την ΑττικήΒραβευμένο με το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora 2019, το πρόγραμμα Co-OPERAtive αποτελεί ένα φυτώριο όπερας για μια μεικτή ομάδα 30 νέων Αθηναίων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο ηλικίας 14-18 ετών από όλη την Αττική. Το πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την όπερα, η οποία αποτελεί κοινή γλώσσα για τη δημιουργία του πρώτου διαπολιτισμικού φυτωρίου όπερας νέων στην Ευρώπη. Το Co-OPERAtive έχει στόχο να διευρύνει την απήχηση της όπερας και να την κάνει πιο γνωστή στο νεανικό κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτισμική ποικιλομορφία και την κοινωνική συνοχή.Έναρξη προγράμματος: 28 Φεβρουαρίου 2022Ημερομηνίες υλοποίησης: θ.α.Ηλικίες: 14-18 ετώνΤελικές παραστάσεις: 3 Ιουλίου 2021Πληροφορίες: education@nationalopera.gr* Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα με πρόσκληση συμμετοχής στο εργαστήριο.Διαπολιτισμική ΟρχήστραΟκτώβριος 2021 – Ιούλιος 2022Η Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ συνεχίζει το ταξίδι της στον κόσμο της μουσικής, λειτουργώντας παράλληλα ως σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης διαφορετικών αντιλήψεων και πολιτισμών. Με πλήθος εμφανίσεων σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας και μια σειρά από συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες στον χώρο της μουσικής παράδοσης της Ανατολικής Μεσογείου, τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο τα πάνω από 30 μέλη της Διαπολιτισμικής Ορχήστρας συμμετέχουν ενεργά και στην παραγωγή Μέσα Χώρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε μουσική του Άγγελου Τριανταφύλλου και σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, η οποία θα παρουσιαστεί εντός του 2022.Επόμενο συναυλιακό ραντεβού με τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: nationalopera.grΥπεύθυνος ορχήστρας: Χάρης ΛαμπράκηςΈναρξη εργαστηρίου: 4 Οκτωβρίου 2021Ημέρα & ώρα: Κάθε Δευτέρα, 18.00 – 21.00Πληροφορίες: education@nationalopera.grΔιαπολιτισμική ΧορωδίαΟκτώβριος 2021 – Ιούνιος 2022Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις συνεχίζουν για έκτη χρονιά τη λειτουργία της Διαπολιτισμικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μετά το μεγάλο διάστημα παύσης των διά ζώσης συναντήσεων, παλιά και νέα μέλη από κάθε γωνιά της γης θα ενώσουν και πάλι τις φωνές τους σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα. Για τη φετινή σεζόν, τη διεύθυνση της Διαπολιτισμικής Χορωδίας αναλαμβάνει η διακεκριμένη τραγουδίστρια Άννα Λινάρδου. Η Διαπολιτισμική Χορωδία μετράει ήδη πάνω από 30 μέλη. Ουκρανία, Καμερούν, Σλοβακία, Τανζανία, Νέα Γουινέα, Συρία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, Ιράν, Κένυα, Ιράκ και Ελλάδα είναι μόνο μερικές από τις χώρες προέλευσης των μελών που έχουν συμμετάσχει στη χορωδία. Το ρεπερτόριό της συνεχώς διευρύνεται και εμπλουτίζεται με υπέροχα τραγούδια από την παραδοσιακή μουσική των χωρών προέλευσης των μελών της.Μαέστρος χορωδίας: Άννα ΛινάρδουΒοηθός μαέστρου / Συνοδεία πιάνου: Δήμητρα ΚοκκινοπούλουΈναρξη εργαστηρίου: 4 Οκτωβρίου 2021Ημέρα & ώρα: Κάθε Δευτέρα, 18.30 – 20.00Πληροφορίες / Εγγραφές: education@nationalopera.grΔιαπολιτισμικός ΧορόςΟκτώβριος 2021 – Μάιος 2022Ένα νέο διαπολιτισμικό εργαστήριο γεννιέται από τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις. Στο εργαστήριο τα μέλη θα προέρχονται από διαπολιτισμικά, παραδοσιακά και λαϊκά είδη χορού αλλά και από είδη όπως street dance, jazz, tap dance κ.ά. Υπό την καθοδήγηση του χορογράφου συντονιστή του εργαστηρίου, τα μέλη του Διαπολιτισμικού Χορού θα δουλέψουν με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και δεξιοτήτων και τη δημιουργία μιας πρωτότυπης ομάδας χορού, όπου παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία.Έναρξη εργαστηρίου: 15 Νοεμβρίου 2021Ημέρα & ώρα: Κάθε Δευτέρα, 18.00 – 21.00* Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα με πρόσκληση συμμετοχής στο εργαστήριο.Ορχήστρα ΓκάμελανΆνοιξη 2022Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ινδονησίας στην ΕλλάδαΟι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα συνεχίζουν το εργαστήριο Ορχήστρα Γκάμελαν, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και διακόπηκε ξαφνικά λόγω της πανδημίας.Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία μιας ορχήστρας Γκάμελαν και η εισαγωγή των μελών της στην παραδοσιακή Γκάμελαν μουσική της Ιάβας, μέσα από τη συνύπαρξή της με ρεπερτόριο σύγχρονης κλασικής μουσικής. Στο εργαστήριο αυτό η Γκάμελαν μουσική παράδοση αποκτά νέα μορφή και ύφος, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μάθουν ινδονησιακά παραδοσιακά κομμάτια αλλά και ένα σύγχρονο έργο γραμμένο για Γκάμελαν από τον συνθέτη και εμψυχωτή του εργαστηρίου Άντη Σκορδή.Τα μέλη της ορχήστρας θα έρθουν σε επαφή με τα διάφορα όργανα μιας ορχήστρας Γκάμελαν και θα γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της μουσικής σε σχέση με τη φόρμα και τον ρυθμό. Με αφετηρία τη μουσική παράδοση της Γκάμελαν και εστιάζοντας στην κοινωνική της διάσταση, η συνύπαρξη των μουσικών και η επικοινωνία θα αποτελέσουν το πιο σημαντικό συστατικό για τη μουσική εξέλιξη.Υπεύθυνος εργαστηρίου / Σύνθεση: Άντης ΣκορδήςΗμέρα διεξαγωγής εργαστηρίου & τελικής παράστασης: θ.α.Με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Πολιτείας, τα εργαστήρια των 65+ θα λειτουργούν μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με πιστοποιητικό νόσησης.Γ΄ στάσιμοΙανουάριος – Ιούλιος 2022Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα 65+ το οποίο συνδέει δημιουργικά τη μουσική με τη θεατρική εκπαίδευση, προάγοντας την ομαδική δημιουργία και την ενεργή μουσική και θεατρική εμπλοκή. Στόχος, η δημιουργία μιας ενεργής ομάδας που θα επιτρέψει στα μέλη της να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν την αίσθηση του «ανήκειν» και της συμμετοχής σε μια συλλογικότητα ως απαραίτητου κρίκου μιας μουσικής / θεατρικής αλυσίδας, να εξελιχθούν και να μπορέσουν μέσα από τους άλλους να γνωρίσουν καλύτερα και τον ίδιο τους τον εαυτό.Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Κική Κέρζελη, Εύα Οικονόμου-ΒαμβακάΈναρξη εργαστηρίου: 19 Ιανουαρίου 2022Ημέρα & ώρα: Κάθε Τετάρτη, 10.00 – 13.00Εγγραφές από 1/12 education@nationalopera.grΧορωδία 65+Οκτώβριος 2021 – Ιούλιος 2022Το εργαστήριο Χορωδία 65+ συνεχίζει τις εντατικές πρόβες του με άξονα το ρεπερτόριο που δουλεύτηκε κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως συναντήσεων λόγω της πανδημίας. Μέσα από ένα μουσικό ταξίδι σε διαφορετικές χώρες του κόσμου και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, το εργαστήριο έχει πάντα ως κύριο στόχο την κοινωνικοποίηση των μελών, την ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών και την επικοινωνία μέσα από το τραγούδι και τον λόγο.Από τον Ιανουάριο του 2022 η Χορωδία 65+ θα επικεντρωθεί στην εξοικείωση των μελών της με τον κόσμο της όπερας πίσω και πάνω στη σκηνή. Αφετηρία του εργαστηρίου θα είναι η εκμάθηση των τραγουδιών της όπερας Μέσα Χώρα του Άγγελου Τριανταφύλλου σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, στην οποία τα μέλη της Χορωδίας θα πάρουν μέρος. Η όπερα Μέσα Χώρα πρόκειται να παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ εντός του 2022.Μαέστρος χορωδίας: Δήμητρα ΠαπασταύρουΠιάνο: Κώστας ΠαπαθύμνιοςΈναρξη εργαστηρίου: 1 Νοεμβρίου 2021Ημέρα & ώρα: Κάθε Δευτέρα, 14.00 – 16.00Πληροφορίες: education@nationalopera.grΚιθάρα ExpressΝοέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022Μια κιθάρα κατεβασμένη από το πατάρι, θετική διάθεση και αγαπημένα τραγούδια είναι τα απαραίτητα εφόδια και αμέσως η παρέα του Κιθάρα Express ξεκινάει τις μουσικές της αλχημείες. Στην εβδομαδιαία συνάντηση του πετυχημένου προγράμματος ο χρόνος και οι υποχρεώσεις που τρέχουν μένουν εκτός τάξης. Eίναι ώρα για κιθαρίσματα, λατρεμένα τραγούδια, χαρά και χαλάρωση. Είναι η ώρα που φτιάχνουμε μουσική στο παρόν με υλικά από το παρελθόν για να κερδίσουμε το μέλλον.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διά ζώσης μουσικές συναντήσεις ανά μικρές ομάδες, εβδομαδιαία βίντεο παράδοσης νέου μαθήματος, πρόσθετο υλικό για εξάσκηση και ακουστική καλλιέργεια και διαδικτυακές συναντήσεις της μουσικής ομάδας.Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Κική ΚέρζεληΕπιστημονική υπεύθυνη: Ιωάννα ΕτμεκτσόγλουΈναρξη εργαστηρίου: 2 Νοεμβρίου 2021Ημέρα & ώρα: Κάθε Τρίτη, 10.00 – 12.00Πληροφορίες: education@nationalopera.gr