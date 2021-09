«The Art of Making Movies: Gus Van Sant», βιβλίο για έναν από τους πιο δημιουργικούς σκηνοθέτες των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα τελευταία 40 χρόνια ένας μικρός αριθμός σκηνοθετών είχε το δημιουργικό εύρος τουΑπό το Mala Noche (1986) στο Good Will Hunting (1997), Pyscho (1998) στο Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (2018) ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός δημιούργησε ταινίες πουΓια μία βαθύτερη διείσδυση στο μυαλό του σκηνοθέτη, o εκδοτικός οίκος Laurence King Publishingμε τίτλο «The Art of Making Movies: Gus Van Sant».Η συγγραφέας Κάτια Τάιλιβιτς συγκέντρωσε αποκλειστικές εικόνες και αδημοσίευτες συνεντεύξεις, μαζί με υπερβατική ταινία και προβάλλει το έργο του ωςΤο βιβλίο για τον σκηνοθέτη που είναι γνωστός για την εστίαση σεθα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.«Καταξιωμένος τόσο ως ανεξάρτητος όσο και ως δημοφιλής σκηνοθέτης, είναι επίσης καλλιτέχνης, φωτογράφος και συγγραφέας. Βασισμένο σε εντελώς νέες και αποκλειστικές συνεντεύξεις και εικόνες που δεν έχουν δημοσιευθεί, αυτό το βιβλίο είναι μία διεισδυτική ματιά για το πώς ο Βαν Σαντ προσεγγίζει με επιτυχία αυτές τις», αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου, στην οποία ο Γκας Βαν Σαντ χαρακτηρίζεται ένας από τους πιο σημαντικούς επαγγελματίες του πολιτισμού και δημιουργούς στις ΗΠΑ.