Πέθανε ο σπουδαίος Γάλλος εικαστικός, Κριστιάν Μπολτάνσκι

Ένας από τους σημαντικότερους και πλέον καταξιωμένους εικαστικούς καλλιτέχνες της Ευρώπης, με διεθνή ακτινοβολία, ο, έφυγε από τη ζωή, στα 76 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο που είχε πάντα ως, από Εβραίο πατέρα και καθολική μητέρα, σε ηλικία 12 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική και το σχέδιο. Από το 1967 άρχισε να πειραματίζεται με νέα εκφραστικά μέσα, όπως φωτοτυπίες ανακατεμένες με πρωτότυπα έγγραφα και οικογενειακές φωτογραφίες, με αποτέλεσμα η προσωπική ιστορία του να μετατραπεί σε βασικό θέμα του έργου του.Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 πρώτα ήρθε σε επαφή με το κοινό μέσα από την προβολή των πρώτωντου και τηνΤη δεκαετία του ’70 ηγίνεται αγαπημένο μέσο έκφρασης για τον ίδιο, που τη χρησιμοποιεί στη δημιουργία έργων διερεύνησης της μνήμης και της συνείδησης. Το 1972 συμμετέχει στην Documenta V και ακολουθούν ατομικές εκθέσεις του σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία.Το 1987 παρουσιάζει την εγκατάσταση «Αρχεία» στην Documenta VΙΙΙ. Τη δεκαετία του ’90 διερευνά συνολικά τιςστο έργο του. Το 2011 εκπροσωπεί τη Γαλλία στη Μπιενάλε της Βενετίας με την εγκατάσταση Τύχη, όπου αντιπαραθέτει τον ημερήσιο αριθμό γεννήσεων με τον αντίστοιχο αριθμό θανάτων.Ο Κριστιάν Μπολτάνσκι ζούσε και εργαζόταν στο Malakoff, ένα προάστιο του Παρισιού, με τη δημιουργία του στραμμένη πάντα στο βλέμμα των ανθρώπων του κόσμου που στοιχειώνει τα έργα του. Αυτό το βλέμμα προασπίζεται το, το οποίο αναλογεί σε κάθε ανθρώπινο ον, ανεξάρτητα από την καταγωγή και το θρήσκευμά του ή την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει.Μεταξύ άλλων είχε αποτυπώσει το βλέμμα και τους χτύπους της καρδιάς των Αθηναίων στο πλαίσιο της άκρως συγκινητικής, συμμετοχικής εγκατάστασηςΣτο έργο του αυτό απομόνωνε και μεγέθυνε τα μάτια των Αθηναίων, αντλώντας το υλικό του από πραγματικές φωτογραφίες ταυτότητας, ενώ παράλληλα καλούσε τον επισκέπτη να συμμετάσχει ενεργά, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο το χτύπο της καρδιάς του σε μια προσπάθεια να διατηρηθείΣχεδόν πάντα δούλευε με υλικά που ο ίδιος συγκέντρωνε, με κειμήλια ανθρώπων που δεν γνώριζε προσωπικά, το υποκίτρινο θαμπό φως των παλιομοδίτικων λαμπτήρων, τους ψηφιακούς χρονομέτρες που καταμετρούν στιγμή με στιγμή την ανθρώπινη ύπαρξη.Ο Κριστιάν Μπολτάνσκι είχε λάβει μέρος σεΜεταξύ άλλων, ατομικές του εκθέσεις έχουν παρουσιαστεί στα: Kunstmuseum Liechtenstein, Magasin 3 in Stockholm, La Maison Rouge, Institut Mathildenhöhe, Kewenig Galerie, The Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme.